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    Subsecretario Guerrero por rol de las FF.AA. en nuevo estado de excepción: “Irían apoyando en el control del crimen organizado”

    El subsecretario de Prevención del Delito, apuntó que este nuevo estado de excepción buscaría "es focalizar la acción policial".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, abordó el nuevo estado de excepción constitucional que evalúa el Gobierno y explicó que las Fuerzas Armadas “irían apoyando en el control del crimen organizado”.

    En conversación con Radio Duna, el subsecretario entregó más detalles sobre esta medida apuntando que el mando estaría en las policías, las cuales contarían con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

    “Este estado de excepción lo que busca, efectivamente, es focalizar la acción policial. Hoy día los estados de excepción, la acción, el mando de la fuerza está en manos de la Fuerza Armada. En este estado de excepción queremos un estado de excepción policial”, mencionó.

    De acuerdo a lo que añadió, “las fuerzas policiales recibirían la colaboración, en este caso de las Fuerzas Armadas, para efectos del control del orden público”.

    Asimismo, respecto al rol de las Fuerzas Armadas, el subsecretario apuntó que “el Presidente de la República ha sido muy categórico en decir que las Fuerzas Armadas no están preparadas para el control del orden público. Sí lo está, hoy día, por ejemplo, Carabineros o la Policía de Investigaciones”.

    En esa línea, agregó que “sí queremos nosotros, a partir de este punto, especializar a las Fuerzas Armadas para efectos del combate con el crimen organizado”.

    “Las Fuerzas Policiales se concentrarían en el mando, en la estrategia, y las Fuerzas Armadas, en este caso, irían apoyando en el control del crimen organizado, en el control del narcotráfico, en cuestiones que están sumamente asociadas, también bandas criminales y organizaciones criminales que tienen otro poder de fuego”, comentó.

    En relación al territorio en que podría aplicarse, el subsecretario explicó que “estamos hablando de partes de comunas, barrios, comunas, en este caso, partes de provincias, si es que lo amerita”.

    Finalmente, respecto a la duración de los estados de excepción, Guerrero apuntó que se buscaría que fueran más acotados, señalando que “cuando la excepción se alarga en el tiempo, ya dejó de ser excepción, se transforma en la nueva normalidad”.

    “Desde esa perspectiva, el estado de excepción no puede eternizarse. Ningún estado de excepción puede eternizarse. Queremos que volvamos a la normalidad”, mencionó.

    Agenda legislativa en seguridad

    Por otro lado, respecto a la agenda legislativa en materia de seguridad, el subsecretario de Prevención del Delito expresó que “muchos de los proyectos se encuentran actualmente en tramitación, aproximadamente 20 proyectos. Y después hay otras 10 o 12 iniciativas que nosotros nos encontramos en elaboración, de hecho. Y el número ahí no lo cerramos específicamente porque son proyectos que se podrían eventualmente dividir”.

    Según añadió, “el acento está puesto entre ámbitos que coinciden con el Plan Operativo de Seguridad, el control territorial, por supuesto. Aspectos que están relacionados también con el robustecimiento de la institucionalidad. Y finalmente también aspectos que se relacionan con la prevención”.

    Más sobre:Estado de excepciónFuerzas ArmadasSubsecretario de Prevención del DelitoGonzalo Guerrero

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