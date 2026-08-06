Ante reparos de la oposición: subsecretario de Educación no descarta “seguir haciéndole modificaciones” a la reforma al SAE

El proyecto de ley que modifica Sistema de Admisión Escolar (SAE) contó con un amplio respaldo en la Cámara de Diputados. Ayer miércoles la iniciativa fue aprobada por 111 votos y pasó a segundo trámite en el Senado.

El proyecto busca modificar el proceso de admisión, para permitir que los establecimientos educacionales con alta demanda puedan participar de la elección de su comunidad educativa.

La principal crítica que ha emanado la oposición sobre esta reforma, tiene relación con la “discriminación arbitraria” que podrían sufrir los aspirantes. El subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, reconoció que “ese peligro existe”.

En diálogo con radio Agricultura, la autoridad planteó que “cuando a los establecimientos se les permite participar de la admisión esto es un riesgo que puede ocurrir”.

Frente a esa situación, planteó que la solución que se propone “no es prohibir cualquier tipo de selección o que se asigne al azar, como ocurre hoy día, sino poner las restricciones, las regulaciones y la fiscalización suficiente para poder evitar y, si es que ocurre, sancionar la discriminación arbitraria ”.

En ese sentido, explicó que se está proponiendo “una revisión y fiscalización ex ante. O sea, el Ministerio va a revisar estos procedimientos de selección antes de que ocurran, para evitar que sean discriminatorios”.

Además, destacó que existirá una “declaración jurada del director para hacer este proceso. Si el director viola esa declaración jurada tiene una consecuencia legal, incluso puede ser penal para el establecimiento”.

A eso se suma que si es que algún estudiante o su familia siente que fue discriminado, podrá denunciar la situación a la Superintendencia de Educación.

El subsecretario reconoció que en la oposición existen dudas respecto al proyecto. “La oposición, lo que yo entiendo, es que no se convenció del diseño que nosotros estamos proponiendo”, sostuvo.

“Lamentablemente ocurrió una dinámica muy difícil en la comisión, en que fue muy difícil llegar a un punto común de modificaciones al proyecto. No fue posible entrar en una negociación porque habían posiciones muy difíciles de conciliar” , indicó.

No obstante, aseguró que desde el Mineduc no se cierran “a seguir haciéndole modificaciones al proyecto en el Senado, en la tramitación que sigue, por si es que existen y se mantienen dudas técnicas de la oposición”.

Sobre esas dudas, remarcó que “hay que atenderlas y ver cómo podemos incorporarlas. Siempre y cuando no se toque el corazón del proyecto, que es incorporar el mérito, que es confiar en los establecimientos, en su proceso de admisión y permitir que ellos puedan participar en quienes componen sus comunidades”.