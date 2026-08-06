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    Arzola tras avance al Senado de reforma al SAE: “Existe un diagnóstico transversal de que este sistema requiere mejoras”

    La ministra de Educación destacó el "amplio apoyo" que tuvo la iniciativa en su votación en la Cámara, e indicó que ya han avanzado en conversaciones con parlamentarios de la comisión de Educación de la Cámara Alta.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó esta jornada el proyecto del Ejecutivo que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE) y que fue aprobado la jornada de ayer por la Cámara de Diputados, pasando así al Senado.

    Consultada al respecto por Radio Infinita, la autoridad destacó que la iniciativa tuvo “un apoyo amplio”, ya que lo que buscan es “mejorar el sistema de admisión actual que existe, incorporando elementos que hoy día no tienen espacio, y que a la ciudadanía, y también a una mayoría de los diputados, les hace sentido”.

    “Restablecer el mérito, restablecer los espacios para que los establecimientos educativos tengan algo que decir en sus procesos de admisión, y de esa forma, fortalecer sus proyectos educativos (...) yo creo que ese es un avance por lo mismo, porque permite tomar lo que hay, mantener elementos del sistema actual que son positivos, como por ejemplo la trazabilidad, la transparencia”, señaló.

    En ese sentido, reiteró, con estas modificaciones buscan incorporar un espacio para que también haya criterios de prioridad que se puedan verificar al interior de los establecimientos educativos de forma presencial.

    “O sea, convocar a los postulantes a ir al colegio al cual quieren asistir, conocer ese proyecto educativo, que éste pueda verificar criterios que pueden ser la especialidad de la modalidad técnico-profesional, que puede ser el rendimiento académico sobre séptimo básico, compromiso con el proyecto educativo, estar dispuesto a cumplir lo que decía antes con los deberes, con las tareas que implica ese proyecto, y eso es algo que hoy día no tiene espacio en el sistema actual”, señaló.

    Consultada sobre cómo espera que el proyecto sea votado en el Senado, Arzola manifestó que ya han tenido conversaciones, “especialmente con parlamentarios de la Comisión de Educación, que es ahora el siguiente trámite”.

    “Yo creo que lo importante acá es que existe un diagnóstico transversal de que este sistema requiere de mejoras”, afirmó. “Es importante que nosotros en el Senado también seamos capaces de transmitir de buena manera cuál es nuestra propuesta, cuáles son los resguardos y cuáles son también las cualidades que tiene nuestra propuesta”.

    En general, añadió, la experiencia que ha tenido en el Congreso en estos meses que lleva encabezando el Ministerio de Educación “es que hay apertura de conversar, de escuchar”.

    Y nosotros también tenemos esa apertura, porque al final estas son reformas que son complejas, que tienen múltiples variables, y perfectamente puede ser que hayan propuestas, que hayan ideas de mejora, y nosotros siempre vamos a estar dispuestos a acoger aquellos elementos que permitan mejorar nuestra propuesta, obviamente sin desnaturalizarla ,pero siempre va a haber buena disposición”, señaló.

    Más sobre:NacionalSAEEducaciónMinisterio de EducaciónMineduc

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