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    Natalia Duco aborda su continuidad en el Mindep: “La única persona que puede cuestionar mi permanencia es el Presidente”

    La ministra del Deporte enfrentó las críticas que ha levantado su gestión y también se refirió a la denuncia ante la Contraloría General de la República por mal uso de un vehículo fiscal.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    No ha sido fácil la estadía de Natalia Duco al frente del Ministerio del Deporte. La exlanzadora de bala se ha visto envuelta en una serie de polémicas, la más reciente fue la relacionada con una denuncia ante la Contraloría General de la República por mal de un vehículo fiscal.

    En un áspero punto de prensa, la secretaria de Estado se defendió de la acusación que la sitúa en una “actividad de celebración nocturna” el pasado 23 de abril, a la cual habría acudido en un auto estatal. “Eso se respondió en tiempo y forma a Contraloría, con un oficio como corresponde. Y también asegurar y rectificar que en este ministerio no ha habido ningún mal uso de los recursos fiscales“, afirmó.

    Consultada por el escenario que enfrenta, la secretaria de Estado pidió centrar la discusión en el trabajo del ministerio. “Entendemos que hayan comentarios, entendemos que quieran hablar de otros temas y los respetamos, pero también solicitamos que pongan la agenda del deporte sobre la mesa”, señaló.

    En esa línea, aseguró que el foco debería estar puesto en las políticas deportivas. “El país necesita actividad física, necesita poner las cosas positivas en el relato, necesita hablar del deporte, de las Diablas, de la gestión, de cuidar el Estadio Nacional”, afirmó.

    Más tarde, en una entrevista con CNN Chile, la ministra respondió a las críticas que ha recibido por su desempeño. “La única persona que puede cuestionar mi permanencia en el cargo es el Presidente de la República, del cual sigo teniendo su confianza, y, como en jerga deportiva se diría, el entrenador es quien toma esa decisión. En este caso, el Presidente de la República. Y hasta que él lo considere pertinente, yo seguiré siendo ministra del Deporte”, expresó.

    Piden su salida

    En la oposición, los cuestionamientos se han ido multiplicando con el correr de los meses. Los últimos en sumarse fueron los parlamentarios Carlos Carvajal (independiente) y Carlos Cuadrado (PPD).

    “Su pésima gestión le hace un daño al deporte en Chile. Su mala administración no solamente afecta al deporte, a los deportistas, sino a una institución que ha sostenido el deporte por historia en Chile, como es el Instituto Nacional de Deportes”, expresó el primero.

    Por su parte, el exalcalde de Huechuraba, fue tajante y exigió su salida. “La ministra Duco, por sus acciones, merece salir del ministerio. Es un lastre que lleva el gabinete del Presidente Kast. Es la ministra peor evaluada y, posiblemente, la que más escándalos ajenos a la cartera que ella dirige ha generado”, comentó.

    Más sobre:MindepNatalia DucoJosé Antonio KastContraloría General de la RepúblicaMinisterio del Deporte

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