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    Nacional

    Codina afirma que le cree al exsubsecretario Rodríguez y que “hay que resarcir el daño” tras alejarlo de su cargo

    El delegado presidencial de la Región Metropolitana, en entrevista con el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, además afirmó que cree que "hay una responsabilidad enorme por parte del laboratorio".

    Por 
    Lya Rosen

    El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se refirió la noche de este miércoles a la situación del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, en especial a cómo se ha manejado su situación y el rol del laboratorio que hizo el test de droga que lo llevó a ser removido de su cargo.

    Un caso que incluso provocó roces entre el Ejecutivo y el senador republicano Arturo Squella, quien no solo defendió a Rodríguez, sino que llamó a reincorporarlo al gobierno al conocerse el resultado negativo de una contramuestra, criticando de paso el rol del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en el asunto.

    “Creo que, a la vista de los acontecimientos, este sistema se tiene que perfeccionar”, partió reconociendo Codina sobre los hechos, para luego señalar que “creo que es una pena que se haya hecho una suerte de aniquilamiento de imagen del subsecretario Rodríguez”.

    En entrevista con el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el delegado además afirmó que “si es efectivo que él no consume drogas y si es efectivo que hubiera un error por parte del laboratorio que tomó la muestra que termina siendo positiva, creo que ahí hay una responsabilidad enorme por parte del laboratorio en caso que se demuestre que sea de esa manera”.

    “En caso de que este aniquilamiento de imagen efectivamente haya sido un error, producto de que se tomó mal la muestra o lo que fuera, hay que resarcir el daño, hay un daño en la honra de Rodríguez”, argumentó.

    Codina afirmó que para él lo más importante es entender que se tienen que profundizar los mecanismos de control para asegurar la probidad “y que no haya autoridades que estén influidas o por ser adictas a las drogas, bajo la dependencia y que se las puedan manipular con esa dependencia o que tengan vínculos con el narcotráfico”.

    El delegado presidencial de la RM, Germán Codina, en el podcast Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena. Captura de pantalla.

    Sin embargo, manifestó que al mismo tiempo acá se está “hablando de una persona con nombre y apellido que, a la vista de los antecedentes que han ido saliendo y de una prestigiosa universidad, como la Católica, que toma muestras y dice, señor, la muestra demuestra que esta persona no consumió droga en los últimos seis meses”.

    “Entonces, si se cometió una injusticia, por supuesto que el gobierno, y en esto probablemente tanto el subsecretario (Pavez) como también el senador (Squella), tendrán que sentarse y buscar una solución para reparar la honra de esta persona”, indicó.

    Reparar el daño cometido

    Y aunque Codina evita afirmar que, ante este escenario, Rodríguez debería ser restituido en su cargo, sostuvo que “podría ser perfectamente una alternativa si se comprueba que los errores fueron de tal magnitud que terminaron dañando la honra de Rodríguez”.

    De la misma forma, al ser consultado sobre si habría otra manera de reparar el daño, si no es regresando a sus funciones, Codina dijo que eso “es algo que hay que hablarlo con él”.

    “Yo no he estado en conversaciones con Rodríguez, pero sí creo que cuando las personas sufren daño a su honra, (...), que el escarnio público (...) es muy doloroso, incluso también para su familia. Probablemente resarcir el daño pasa solamente por un reconocimiento público del error o tal vez pasa por otra medida”, señaló.

    Asimismo, el delegado se refirió a que los que deberían asumir el error son quienes tomaron la muestra original y habrían tenido un resultado que no se condice con la realidad.

    Sin embargo, no quiso decir si el Ejecutivo debería pedir disculpas por lo sucedido, ya que cree “que es algo que hay que analizar” y que es un caso que está abierto, volviendo a apuntar al laboratorio que actualmente está haciéndole los exámenes al resto de las autoridades.

    “Yo creo que la Universidad Católica en general, en nuestro país, goza de alta credibilidad. Yo hasta el momento no te pudiera dar una opinión en contrario de que la misma Universidad Católica te esté mostrando con un examen serio que no habría habido consumo de drogas por parte de Rodríguez”, añadió.

    Responsabilidades y protocolos

    Poco después, al ser consultado directamente si él le creía a Rodríguez, Codina aseguró que “yo le creo”, reafirmando seguidamente: “Sí, por supuesto”.

    Aunque, cuando se retomó el tema de la responsabilidad de las autoridades ante la situación del exsubsecretario, se limitó a indicar que “tenemos un presidente de la República, un equipo de gobierno, que frente a información que en ese minuto para ellos era información irrefutable, tomaron la mejor de las decisiones para proteger el ejercicio de esa función pública”.

    En cuanto a los protocolos, Codina cree que es un tema que hay profundizar. “Por eso, el proyecto de ley que el presidente envía, la idea legislar con relación a este tema, me parece a mí fundamental, porque el presidente da en el clavo”.

    “Dice tenemos que garantizar que las autoridades no estén sometidas al consumo de drogas para que no puedan ser manipuladas o no se vinculen con grupos de narcotraficantes, pero a la vez, obviamente, esto tiene que abrirse en una discusión en el Congreso, donde se establezcan los mejores protocolos y las mejores normas para poder garantizarlo”, apuntó.

    Finalmente aseguró que a él, en lo personal no le daría tranquilidad que el laboratorio que actualmente realiza el examen le tomara las muestras. “Yo creo que se tiene que zanjar esta situación, porque de verdad también hay que darle la tranquilidad a la ciudadanía de que sus autoridades van a ser auditadas, van a ser controladas”, de buena manera.

    Revisa el capítulo completo acá:

    Más sobre:Germán CodinaDelegado presidencialJuan Pablo RodríguezTest de drogaContramuestraHonraLaboratorioNacional

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