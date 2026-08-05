Festejo de pretemporada: Betis de Manuel Pellegrini consigue valiosa victoria ante el campeón inglés Arsenal

El Betis de Manuel Pellegrini vive dos realidades completamente opuestas. Mientras intenta encontrar un aumento de capital para cumplir con los lineamientos de LaLiga, el equipo encuentra madurez en cancha en los partidos de pretemporada.

Así quedó de manifiesto en Escocia donde consiguió una inapelable victoria de 3-1 sobre Arsenal de Inglaterra, el rival más linajudo con el cual ha jugado antes del próximo curso, después de que ganara la Premier después de 23 años y se metiera en la final de la Champions League.

Una faena que los sevillanos comenzaron a fraguar muy temprano. A los 9 minutos, el volante Rodrigo Riquelme aprovechó la desinteligencia de la zaga gunner en un tiro de esquina, suficiente para tomar la pelota en el segundo palo y rematar en soledad el 1-0.

Los londinenses no lograban tomar la iniciativa. La presión alta que ejercían los dirigidos del Ingeniero ponían obstáculos a los de Mikel Arteta, mientras los andaluces quedaban constantemente frente a la portería británica.

A los 26 minutos, el volante colombiano Nelson Deossa -uno de los hombres en vitrina para hacer caja- vio el espacio para rematar y clavó un potente disparo que dejó sin reacción al portero vasco Kepa.

Apabullado en el trámite y en el marcador, Arsenal intentó reaccionar para cambiar su suerte. Pasada la media hora, tras una gran reacción de la zaga bética, el tiro de esquina le daba una nueva posibilidad a los isleños. El golero Álvaro Valles falló en la salida y el zaguero ecuatoriano Piero Hincapié consiguió el descuento.

Por más

Sin embargo, los hispanos de ninguna manera renunciaron a la intensidad. Nuevamente, pusieron en apuros a la limpia salida de los capitalinos y Pablo Fornals quedó con la pelota en posesión al borde del área, así anotar el 3-1, a dos minutos del descanso.

En la segunda parte, el duelo perdió precisión tras la gran cantidad de cambios en ambos equipos. Sin embargo, los españoles siempre estuvieron más cerca de la cuarta cifra, sobre todo, después del ingreso de Isco Alarcón, quien entregó la pausa suficiente para dar tranquilidad al ataque de los sevillanos.

Pese a ello, el marcador no se volvió a mover. Betis se llevó una importante victoria de pretemporada y ahora se medirá a otra escuadra inglesa, el Bournemouth de la Premier League, el próximo sábado 8 de agosto.