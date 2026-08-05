Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago. Foto: ATON.

Este jueves 6 de agosto, se espera un nuevo evento de lluvia en la Región Metropolitana . Esto, por la llegada de un sistema frontal que dejará efectos sobre la zona central, incluidas las regiones de Valparaíso y O’Higgins.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), será un episodio breve, donde la lluvia y el viento fuerte serán protagonistas.

La inestabilidad podría comenzar durante la noche de este miércoles 5 en varios sectores, para desatarse con fuerza durante la madrugada del jueves 5. Podría perdurar hasta el fin de la mañana.

Según los meteorólogos, no se esperan cantidades cuantiosas de lluvia. Sin embargo, sí podría llover cerca de 10 o 12 mm en poco tiempo , lo que corresponde a una precipitación intensa.

Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago. Foto: ATON.

Lluvia en Santiago: cómo será el evento de precipitaciones

El pronóstico muestra que el compás de lluvia más intenso se registraría entre las 2 y 5 de la madrugada del jueves 5 . Es por esto que, posiblemente, muchas personas no perciban el frente.

Además, en pocos sectores, la lluvia perdurará hasta el término de la mañana. Después, habría un cambio abrupto y el cielo se despejaría en varios sectores, dejando pasar rayos de sol. Pese a ello, las máximas serán relativamente bajas, por lo que, de todas maneras, hay que salir abrigado.

En sectores como Colina, Santiago centro, Santiago norte, Santiago oriente, Santiago poniente y Curacaví, el frente partirá durante la noche de este miércoles solo con viento entre 25 y 40 km/h y posibilidad de ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

En paralelo, en Santiago sur, Melipilla y San José de Maipo, la lluvia comenzaría desde la noche, con viento más intenso (entre 40 y 60 km/h) y ráfagas de hasta 70 km/h, especialmente en el último sector.

Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago. Foto: ATON.

Ya el jueves en la madrugada, así es cómo se comportaría la lluvia en la RM: