“Nos han robado”: las sanciones que arriesga Raphinha por su acusación tras la eliminación del Barcelona en la Champions. Foto: @fcbarcelona

Raphinha quedó expuesto tras la eliminación del Barcelona en la Champions League. El brasileño puede recibir una sanción disciplinaria por sus declaraciones contra el árbitro francés Clément Turpin luego de la derrota blaugrana a manos del Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones. El delantero, que no participó del encuentro por lesión, calificó el arbitraje como un “robo”.

“Cometer un error es humano, ¿pero que vuelva a suceder en el segundo partido? Hemos jugado muy bien, pero esta eliminatoria nos la han robado”, lanzó.

En sus palabras, el jugador apuntó a una supuesta disparidad de criterios en la aplicación de sanciones durante el partido. “Es increíble las decisiones que ha tomado. El Atlético ha hecho no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró ni una amarilla. Realmente quiero entender su miedo a que el Barça llegara a pasar”, remarcó.

Sus dichos quedaron bajo revisión de la UEFA. El Código Disciplinario del organismo europeo establece en su artículo 11 que puede ser objeto de sanción cualquier conducta considerada insultante o que desacredite al fútbol o a la propia institución. Las declaraciones contra el arbitraje pueden derivar en suspensiones.

La normativa contempla castigos que pueden alcanzar hasta tres partidos. De hecho, existen antecedentes por situaciones similares. En 2019, Neymar fue sancionado por criticar al arbitraje tras la eliminación del PSG ante Manchester United. La UEFA le impuso tres encuentros de suspensión, aunque el TAS redujo la pena a dos partidos.

Además de sus declaraciones, la conducta de Raphinha durante el encuentro ha sido cuestionada en Europa debido a gestos realizados a la fanaticada colchonera. Horas después, el futbolista publicó un mensaje en redes sociales mostrando su arrepentimiento.

“Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni con mi carácter. Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto”, escribió en sus redes sociales.