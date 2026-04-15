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    ¿Heredero de Oblak? Quién es Juan Musso, el héroe del Atlético de Madrid en la llave ante el Barcelona por la Champions

    El guardameta vive uno de los momentos más sólidos de su carrera. Su rendimiento reciente lo posiciona como una alternativa para Lionel Scaloni de cara al Mundial con Argentina.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Heredero de Oblak? Quién es Juan Musso, el héroe del Atlético de Madrid en la llave ante el Barcelona por la Champions. Foto: @atleti

    Cuando el Atlético de Madrid necesitó sostenerse para seguir soñando, apareció Juan Musso. El arquero argentino de 31 años fue la gran figura del equipo de Diego Simeone en la clasificación a las semifinales de la Champions League tras eliminar al Barcelona. Sumó siete atajadas, varias en momentos críticos.

    El transandino nació el 6 de mayo de 1994 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Dio sus primeros pasos competitivos en Defensores de Villa Ramallo. En 2012 llegó a Racing, el primer gran salto. Allí se consolidó en las divisiones inferiores.

    Su debut en Primera División llegó el 27 de mayo de 2017 ante San Lorenzo de Almagro. Fue titular de emergencia, reemplazando a Agustín Orión, y respondió. Realizó tres atajadas claras en la victoria 2-1 de su equipo. Una señal temprana de su estilo. Con la Academia disputó 36 encuentros.

    El salto a Europa

    En julio de 2018, Musso se convirtió en jugador del Udinese. Tres años y 106 partidos después dio un paso importante en Italia y fichó por el Atalanta, donde alcanzó los 100 duelos. Ese recorrido fue clave para que el Atlético de Madrid lo incorporara en 2024, inicialmente a préstamo.

    El objetivo era sumar competencia interna para Jan Oblak, uno de los arqueros más respetados de Europa.

    Durante su primera temporada disputó nueve compromisos, la mayoría en la Copa del Rey. Su rendimiento convenció al club de ejecutar la opción de compra en junio de 2025 y asegurar su continuidad hasta 2028.

    Su mejor día

    El duelo ante el Barcelona por la Champions League fue el examen más exigente de su etapa en Madrid. Pese a que Oblak se recuperó de la lesión que lo tuvo al margen por un mes, Simeone decidió respaldar a Musso y mantenero en la formación.

    A los nueve minutos del primer tiempo llegó su primera intervención. Lamine Yamal filtró un pase para Dani Olmo, que quedó mano a mano frente al arquero. El portero achicó rápido y desvió el remate.

    A los 25 minutos volvió a aparecer. Un cabezazo de Fermín López parecía destinado al gol, pero Musso reaccionó y evitó la caída de su arco. Ahí se produjo un choque que generó polémica. El delantero quedó tendido y sangrando tras dar con el botín del portero. En el Barcelona pidieron penal.

    A los 40 minutos protagonizó otra jugada clave. Otro mano a mano contra el propio López. El primer tiempo terminó y el arquero había sido el principal responsable de mantener al Atlético en competencia.

    En el segundo tiempo repitió la fórmula. Cuando el Barcelona encontró espacios, respondió con seguridad. El partido terminó 2-1 en favor del cuadro catalán, pero con la llave 3-2 para el equipo madrileño. Musso analizó la llave. “Nosotros venimos soñando en grande hace mucho. Queríamos pasar esta fase y sabíamos que podíamos hacerlo”, afirmó. “La fuerza máxima de este grupo es nunca dejar de soñar. Es fiel a sus sueños, a sus objetivos”, añadió.

    Sobre el choque con López, descartó la supuesta falta. “¿Pero cómo va a ser penal? De ninguna manera. Yo hago el movimiento natural para intentar cubrir el arco y él, para agacharse e ir a cabecear, se lleva puesto mi pie. No entiendo cómo pueden pensar que le pueda pegar en forma intencional una patada así”, dijo.

    ¿Y la selección?

    Musso formó parte del proceso de recambio generacional que realizó Lionel Scaloni en su llegada a la selección argentina desde un principio. Estuvo en la Copa América 2019 y la de 2021, aunque no sumó minutos en ninguna. También integró el plantel en la Finalissima 2022, en la antesala del título de Qatar 2022. Al Mundial no fue convocado.

    De cara a la nueva cita planetaria, su presencia es una posibilidad concreta para la Albiceleste. Tendrá 32 años al momento del torneo en Canadá, Estados Unidos y México.

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