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    Definidos los 48 clasificados: conoce los 12 grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México

    Irak venció a Bolivia en el repechaje y se transformó en el último equipo en ingresar al certamen planetario. Revisa la composición de las zonas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Definidos los 48 clasificados: conoce los 12 grupos del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México. DAVID LEAH/MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Se acerca el Mundial. El certamen en Norteamérica marcará un punto de inflexión en la historia del torneo. Por primera vez participarán 48 selecciones y la organización estará a cargo de tres países: Canadá, Estados Unidos y México, que albergarán los partidos en 16 ciudades.

    El certamen se dividirá en la fase de grupos y luego rondas de eliminación directa, que arranca desde los dieciseisavos de final.

    En la primera parte, los equipos se distribuirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, que se enfrentarán bajo el sistema de todos contra todos. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros lugares.

    Al ser más elencos, se amplía el número de partidos respecto a ediciones anteriores. El Mundial contempla 104 duelos. Los tres países anfitriones obtuvieron su clasificación automática, mientras que el resto de las selecciones aseguró su presencia a través de los respectivos procesos de Eliminatorias que iniciaron en 2023 y finalizaron esta semana.

    El Mundial también estará marcado por el regreso de varias selecciones que no participaban desde hace años, así como por la presencia de debutantes absolutos.

    Están Haití y República Democrática del Congo (que no estaban desde 1974), Irak (1986) o Austria, Escocia y Noruega (1998). De quienes clasificaron este siglo, pero no tenían presencia reciente, regresan Turquía (2002), República Checa (2006), Nueva Zelanda, Paraguay y Sudáfrica (2010), Argelia, Bosnia y Herzegovina y Costa de Marfil (2014) y Colombia, Egipto, Panamá y Suecia (2018). Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán dicen presente por primera vez.

    Al mismo tiempo, algunas selecciones habituales quedaron fuera del torneo, entre ellas destaca la ausencia de Italia, campeona mundial en cuatro ocasiones, que este martes cayó ante Bosnia y Herzegovina por penales en el repechaje.

    Revisa los grupos

    Grupo A:

    México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

    Grupo B:

    Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

    Grupo C:

    Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

    Grupo D:

    Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

    Grupo E:

    Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

    Grupo F:

    Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez

    Grupo G:

    Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

    Grupo H:

    España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

    Grupo I:

    Francia, Senegal, Irak y Noruega

    Grupo J:

    Argentina, Argelia, Austria y Jordania

    Grupo K:

    Portugal, RD Congo, Uzbekistán y Colombia

    Grupo L:

    Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

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    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFIFAMundialNorteamérica 2026Mundial 2026Grupos

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