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    “Con el corazón destrozado”: el dolor de la prensa de Bolivia tras la derrota ante Irak en el repechaje y el fin del sueño del Mundial

    Los medios altiplánicos sufren la eliminación de la Copa de Norteamérica 2026 y centran sus esperanzas en 2030.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    La madrugada de este miércoles se acabó el sueño mundialista de Bolivia. La Verde cayó por 2-1 contra Irak en el repechaje y tendrá que esperar una nueva oportunidad para disputar una Copa del Mundo.

    Por lo mismo, la prensa altiplánica reaccionó con frustración por lo sucedido, aunque también plantearon la esperanza que la generación de jugadores les da para 2030.

    Bolivia no pudo ante Irak y frustra su sueño de Mundial”, tituló por ejemplo La Razón. Agregaron que “Moisés Paniagua, de 18 años, marcó el gol de Bolivia, que con la eliminación ha completado 32 años sin asistir al Mundial”.

    La Verde buscará volver en 2030 apegado al plan de Selecciones de la Federación Boliviana de Fútbol que coordina el entrenador Oscar Villegas”, cerraron.

    El Día, a su vez, apuntó que “la Verde luchó, generó ocasiones y mostró carácter en momentos clave. Pero los errores defensivos terminaron sepultando el sueño mundialista”.

    También establecieron que se trató de “una derrota que destroza el corazón de los bolivianos. La Verde no pudo ante Irak; perdió 2-1 y quedó en las puertas del Mundial 2026, una historia que se alargará por más de 32 años”.

    “Lo intentó por todos lados, pero La Verde no pudo romper la defensa iraquí y, tras los nueve minutos de adición, se decretó el final que dejó a los bolivianos con el corazón destrozado”, concluyeron.

    Diez, en tanto, informó que “la ilusión de todo un país llegó a su fin en Monterrey. Bolivia cayó por 2-1 ante Irak y quedó fuera del Mundial 2026, cerrando así un proceso que había despertado grandes expectativas en la hinchada”.

    Dieron cuenta también de que “la falta de contundencia volvió a ser determinante en un partido donde la clasificación estaba en juego”.

    “En los minutos finales, Bolivia empujó con más ganas que ideas, pero se encontró con una defensa ordenada que resistió hasta el pitazo final”, prosiguieron.

    “La derrota no solo significó la eliminación, sino también el cierre de un ciclo que había renovado la ilusión de volver a una Copa del Mundo tras más de tres décadas. Ahora, el fútbol boliviano entra en una etapa de evaluación, con la mirada puesta en el futuro y en las decisiones que marcarán el próximo proceso”, establecieron.

    Por último, Oxígeno planteó que “si el triunfo ante Surinam se debió, en gran medida, a los cambios ejecutados por el técnico Oscar Villegas, esta vez fue todo lo contrario”.

    Villegas dispuso la salida del conductor del equipo, Ramiro Vaca, y el ingreso de Fernando Nava. Eso hizo que Miguel Terceros centralice su juego y partir de ahí fue intrascendente”, profundizaron.

    “Bolivia perdió a su principal figura y cayó en la desesperación. Recién a los 90’ el técnico nacional se animó a colocar a un segundo hombre de área, pero ya era tarde. Irak ya defendía con sus 11 hombres y Bolivia había perdido la poca serenidad que le quedaba”, remarcaron.

    “Nuevamente, Bolivia mereció más, mucho más, pero no tuvo la fortuna necesaria. Quedó a un paso de volver a un Mundial después de 32 años y deberá empezar a apuntar al 2030. ¡Gracias muchachos!”, cerraron.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolBoliviairakRepechajeNorteamérica 2026

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