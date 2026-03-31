Copa de la Liga: la U de Gago recobra la memoria y vence con contundencia a Audax Italiano en su visita a La Florida

Fernando Gago golpeó el tablero y redobló la apuesta. El técnico argentino presentó un equipo muy joven, con muchas variantes, para enfrentar a Audax en La Florida, por la Copa de la Liga. Así, se impuso por 3-1, resultado que suena hasta mezquino por lo que ocurrió en la cancha. Primer triunfo del DT y de su equipo en el torneo, para meterse de lleno en la lucha por el Grupo D.

Porque el segundo episodio de DT transandino en la banca azul dejó mejores sensaciones, el menos desde el inicio. Una clara tendencia a achicar hacia adelante, presión alta que desequilibrio a los audinos en esos primeros minutos.

En ese lapso, los visitantes lograron capitalizar tempranamente ese eventual dominio. A los 6 minutos, después de un tiro de esquina, Nicolás Fernández alargó para Agustín Arce, quien eludió un par de rivales para definir la apertura del marcador con potente disparo para el 1-0.

Los universitarios fueron muy pronto por más. A los 17 minutos, Maxi Guerrero ganó en la banda derecha y su centro rasante no alcanzó a ser impactado en el segundo palo por Eduardo Vargas, quien aparecía sin marcas para empujar la pelota.

La segunda conquista de los azules, que ayer jugaron de blanco, no demoró en subir al marcador del Bicentenario de La Florida. A los 23’, el juvenil neuquenino Lucas Barrera, una de las apuestas del DT argentino, encontró solo a Guerrero en la derecha. El serenense ingresó al área y, después de un enganche, definió a un costado para el merecido 2-0.

Era una actuación contundente para la U, quizás los mejores minutos en la temporada. Una escuadra rápida en coberturas y transiciones, atenta a los segundos balones y con un enorme físico para imprimir intensidad en la salida de sus rivales.

A tres minutos del descanso, los universitarios estuvieron próximos a la tercera cifra. Un veloz contragolpe gestado por Eduardo Vargas permitió la posesión de Arce en el sector diestro, pero el zurdazo se fue muy cerca junto a un vertical. Incluso, hubo tiempo para un poco más, después de que el golero local Tomás Ahumada salvara su portería en dos ocasiones tras un remate de Ignacio Vásquez y un cabezazo de Vargas.

Sobre ruedas

Sin embargo, la buena performance de los dirigidos de Gago también se vio catalizada por las amplias licencias que dejaban los anfitriones, al menos en la última línea. Una tendencia que se extendió al tiempo complementario, cuando Guerrero falló el tercero a los 51’, tras gran pase de Vargas.

No fue más que un presagio de lo que ocurrió instantes más tarde. A los 54’, una gran jugada combinada empezó a cimentar la goleada. Arce encontró a Vargas en área chica y el renquino se la dejó a Marcelo Morales para que anotara el 3-0 con potente disparo.

Frente a tanta superioridad, los itálicos intentaron una tímida reacción con uno de los argumentos que mejor dominan. Pasada la media hora, el tiro libre de Marco Collao cayó preciso en la cabeza de Diego Coelho, pero el remate dio de lleno en el vertical, rebote que quedó en los pies del miso uruguayo quien no pudo darle dirección para descontar.

En los minutos finales, la contundente victoria de la U se vio empañada por el penal cometido por Morales sobre Raimundo Rebolledo. En los descuentos, el argentino Rodrigo Cabral puso el 3-1 desde los 12 pasos. En la jugada siguiente, Assadi la estrelló en el penal, cuando la suerte estaba echada.

Los azules ganan pro primera vez en el torneo y suman 4 puntos en el Grupo D de la Copa de la Liga, dos menos que los líderes que son los mismos itálicos y Unión La Calera.