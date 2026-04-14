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    Cholo Simeone desafía a sus críticos tras eliminar al Barcelona: “No saben lo que es estar en semifinales de Champions”

    El técnico argentino valoró la reacción de su equipo tras ir en desventaja y defendió el mérito de la clasificación a la ronda de los cuatro mejores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Cholo Simeone desafía a sus críticos tras eliminar al Barcelona: “No saben lo que es estar en semifinales de Champions”. Foto: @atleti

    El Cholo sonríe ante la prensa. Diego Simeone habló tras la llave de cuartos de final de la Champions League y valoró la clasificación del Atlético de Madrid ante el Barcelona. El técnico reconoció la dificultad del partido. “Cuando arrancó el partido, viéndolo, dije ‘Dios mío, esto no es verdad. Van a una velocidad increíble’. Nosotros cometimos errores que le permitieron sacar partido aún más del fútbol que tienen”, señaló.

    El argentino explicó como su equipo reaccionó tras quedar en desventaja y sostuvo que la respuesta fue una decisión colectiva. Creo que en el andar del 2-0, había dos situaciones: caerse, bajar los brazos o seguir jugando el partido que teníamos previsto”, afirmó.

    En ese contexto, destacó el rol de algunos futbolistas en la reacción. “Se logró a partir de la personalidad de (Antoine) Griezmann y de Koke, la recuperación de (Marcos) Llorente y la tranquilidad de (Juan) Musso”, indicó.

    El entrenador también analizó el desarrollo del segundo tiempo. “Los cambios nos dieron fuerza. La entrada de Nico (Nicolás González), (Álex) Baena y (Alexander) Sorloth, nos siguieron dando posibilidades de ataque”, sostuvo.

    Sobre el ambiente en el estadio, Simeone remarcó el impacto del apoyo del público. “Lo empezamos a ganar esta serie cuando llegábamos en el autobús, con la gente que había”, declaró. El técnico recordó su trayectoria en el club y valoró el trabajo del plantel. “Son 14 años que estoy acá y no dejo de emocionarme. Le dije a los futbolistas cuando terminó el partido: gracias, gracias, gracias”, expresó.

    Consultado por las críticas que suelen atribuir los triunfos del Atlético de Madrid a factores externos como el estado del césped o errores rivales, Simeone respondió con un mensaje directo sobre el valor de la clasificación. “¿Sabes qué lindo es estar en semifinales de la Champions? No sabes lo bueno que es estar entre los cuatro mejores de Europa. Es increíble”, lanzó.

    El entrenador también destacó puntualmente a Griezmann, quien vive sus últimos meses en Madrid. “Hemos tenido un genio y tenemos un genio de fútbol. Un jugador diferencial, con jerarquía y que ha tenido personalidad”, afirmó.

    Respecto al presente del equipo colchonero, Simeone se enfocó en los partidos que restan, pero proyectó llegar a la final. “Con la ilusión de los tres partidos que nos faltan. Necesitamos cumplir los tres partidos que tenemos por delante. En base al respeto, a la humildad y al saber lo que tenemos”, concluyó.

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