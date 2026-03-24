Pierden a su goleador histórico: Atlético de Madrid confirma que Antoine Griezmann firma por el Orlando City de la MLS

Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid. El futbolista francés, quien suma 211 goles en el cuadro colchonero, firmó por el Orlando City de la MLS. Se mantendrá en el cuadro ibérico hasta el cierre de la temporada para luego partir a Estados Unidos.

“El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, dio a conocer la institución madrileña en un comunicado oficial.

Nos queda un último baile, Grizi ❤️🤍 pic.twitter.com/Jq7AthjYK1 — Atlético de Madrid (@Atleti) March 24, 2026

En el escrito destacan sus hitos en el club. "Griezmann llegó a nuestro club procedente de la Real Sociedad en julio de 2014. Desde entonces, nuestro ‘7’ se ha convertido en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, con 211 dianas, por delante de un Luis Aragonés que firmó 173 tantos con nuestra entidad. Además, sus 488 partidos con la rojiblanca le convierten en el cuarto futbolista que más veces ha defendido nuestros colores", indican. Sin embargo, se omite su paso intermedio por el Barcelona, donde se mantuvo entre 2019 y 2022, llegando a jugar 102 partidos.

El cuadro colchonero también eleva los títulos que ha conseguido en la institución. “A lo largo de estas 10 temporadas, Griezmann ha dejado momentos inolvidables para el recuerdo de todos los atléticos, levantando, hasta la fecha, tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018″, establece la misiva.

Por su lado, el ariete destaca que mantendrá sus esfuerzos en conseguir los objetivos con el club rojiblanco. “Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre”, comentó.

Con 35 años, el delantero galo parte a la MLS. Ahí disputará la etapa final de su carrera justo después del Mundial de Norteamérica, donde buscará la segunda corona planetaria con la selección de Francia. En 2018 fue campeón en Rusia.