SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Pierden a su goleador histórico: Atlético de Madrid confirma que Antoine Griezmann firma por el Orlando City de la MLS

    El futbolista francés jugará en la liga estadounidense a partir de la próxima temporada.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Pierden a su goleador histórico: Atlético de Madrid confirma que Antoine Griezmann firma por el Orlando City de la MLS. Foto: @atleti

    Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid. El futbolista francés, quien suma 211 goles en el cuadro colchonero, firmó por el Orlando City de la MLS. Se mantendrá en el cuadro ibérico hasta el cierre de la temporada para luego partir a Estados Unidos.

    “El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, dio a conocer la institución madrileña en un comunicado oficial.

    En el escrito destacan sus hitos en el club. "Griezmann llegó a nuestro club procedente de la Real Sociedad en julio de 2014. Desde entonces, nuestro ‘7’ se ha convertido en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, con 211 dianas, por delante de un Luis Aragonés que firmó 173 tantos con nuestra entidad. Además, sus 488 partidos con la rojiblanca le convierten en el cuarto futbolista que más veces ha defendido nuestros colores", indican. Sin embargo, se omite su paso intermedio por el Barcelona, donde se mantuvo entre 2019 y 2022, llegando a jugar 102 partidos.

    El cuadro colchonero también eleva los títulos que ha conseguido en la institución. “A lo largo de estas 10 temporadas, Griezmann ha dejado momentos inolvidables para el recuerdo de todos los atléticos, levantando, hasta la fecha, tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y Supercopa de Europa, ambas en 2018″, establece la misiva.

    Por su lado, el ariete destaca que mantendrá sus esfuerzos en conseguir los objetivos con el club rojiblanco. “Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre”, comentó.

    Con 35 años, el delantero galo parte a la MLS. Ahí disputará la etapa final de su carrera justo después del Mundial de Norteamérica, donde buscará la segunda corona planetaria con la selección de Francia. En 2018 fue campeón en Rusia.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaAtlético de MadridOrlando CityMLSAntoine Griezmann

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Cámara de Diputados sostendrá sesión especial para votar proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles

    Murales, voces y plagio: el turbulento paso de Bad Bunny por tribunales

    Presidentes de la oposición critican anuncio de alzas de los combustibles y enfatizan que efectos serán pagados por la clase media

    Kaiser respalda alza del combustible afirmando que no había “otro camino” y acusa a la izquierda de “sabotear” al gobierno

    Minería e industria serían los sectores más afectados con cambio al impuesto al diésel, la única medida recaudatoria

    Lo más leído

    1.
    Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

    Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

    2.
    Sin Marcelo Díaz: la sorpresiva lista de citados de Fernando Gago en su debut en la banca de la U

    Sin Marcelo Díaz: la sorpresiva lista de citados de Fernando Gago en su debut en la banca de la U

    3.
    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

    4.
    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    5.
    La regla de la UEFA que tiene al Betis de Manuel Pellegrini en las puertas de la próxima Champions League

    La regla de la UEFA que tiene al Betis de Manuel Pellegrini en las puertas de la próxima Champions League

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Concepción vs. Colo Colo en TV y streaming

    “Estoy seguro que en un año van a agradecer”: Kast afirma que alza de combustibles es una “decisión dura, pero necesaria”
    Chile

    “Estoy seguro que en un año van a agradecer”: Kast afirma que alza de combustibles es una “decisión dura, pero necesaria”

    Cámara de Diputados sostendrá sesión especial para votar proyecto con medidas paliativas por alza de combustibles

    Presidentes de la oposición critican anuncio de alzas de los combustibles y enfatizan que efectos serán pagados por la clase media

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles
    Negocios

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Minería e industria serían los sectores más afectados con cambio al impuesto al diésel, la única medida recaudatoria

    China: más salud y menos cable

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes
    Tendencias

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Como el papel higiénico en pandemia: ¿por qué la gente compra sin control cuando siente incertidumbre?

    Lucas Cepeda aborda sus difíciles días como suplente en el Elche y elogia la “metodología europea” de Nicolás Córdova
    El Deportivo

    Lucas Cepeda aborda sus difíciles días como suplente en el Elche y elogia la “metodología europea” de Nicolás Córdova

    Sin Marcelo Díaz: la sorpresiva lista de citados de Fernando Gago en su debut en la banca de la U

    Pierden a su goleador histórico: Atlético de Madrid confirma que Antoine Griezmann firma por el Orlando City de la MLS

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Murales, voces y plagio: el turbulento paso de Bad Bunny por tribunales
    Cultura y entretención

    Murales, voces y plagio: el turbulento paso de Bad Bunny por tribunales

    Muere el historiador José Bengoa a los 81 años

    Kirsten Dunst se une a dos taquillazos: protagonizará secuelas de Minecraft y La Empleada

    Israel confirma su responsabilidad en bombardeos contra gasolineras en Líbano y argumenta que tienen lazos con Hezbolá
    Mundo

    Israel confirma su responsabilidad en bombardeos contra gasolineras en Líbano y argumenta que tienen lazos con Hezbolá

    Llega a Cuba el primer barco de la flotilla Nuestra América con ayuda humanitaria procedente de México

    Gobierno de Milei acusa al “kirchnerismo” de “instalar un relato sobre la dictadura” a 50 años del golpe

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme
    Paula

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo