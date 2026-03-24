Milad, Walker, Contador, Sifup y ANFA: el cara a cara antes del último trámite de la reforma a la Ley de SADP

El pasado martes 17 de marzo se realizó la primera reunión de la Comisión de Deportes del nuevo periodo legislativo de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la ocasión, junto con elegir a su nuevo presidente, se acordó discutir la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que pasó a tercer trámite tras su aprobación en la Sala del Senado, por 34 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra.

En la ocasión se decidió citar para la próxima sesión a la ministra del Deporte Natalia Duco; al autor del proyecto, el senador independiente Matías Walker; a Pablo Milad, presidente de la ANFP; a Jorge Contador, timonel de Coquimbo Unido; y a Luis Marín, presidente del Sifup, además de representantes de la ANFA , para explicar sus puntos vistas sobre la iniciativa y los cambios que sufrió durante su largo paso por el Senado.

La suma urgencia que le aplicó el nuevo gobierno al proyecto le da escaso margen de maniobra a quienes abogan por algún cambio sustancial. “Una de las primeras decisiones que tomamos en cuanto a temas legislativos, y hablamos de algo que se llevaba 10 años analizando y estudiamos a todos. O sea, nos reunimos con todos los actores, los escuchamos, analizamos con el equipo jurídico y nos dimos harto tiempo para tomar una decisión sensata con la importancia que requiere este tema”, afirmó la ministra del Deporte, Natalia Duco.

La secretaria de Estado explicó las razones que llevaron a impulsar junto a la Segpres la decisión de apurar la discusión. “Mucha gente se pone contenta con el fútbol, mucha gente va al estadio y se pone feliz de eso y eso no hay que dejarlo de lado y es por eso que se le dio suma urgencia y porque hay un consenso.Y esto que quede claro, hay un consenso de que la mayoría de las cosas que trae la ley, incluidos la ANFP, los clubes, incluidos todos los que nos hemos reunido, de que la transparencia y todas las cosas importantes son de común acuerdo. O sea, el 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”, detalló.

De todos modos, la única función que tiene la comisión que encabeza Marco Sulantay (UDI) en esta parte de la tramitación es de escuchar a los involucrados y conocer cuáles son sus puntos de vista. En esa línea, las posturas están bastante marcadas. Por un lado, la ANFP pide revisar la obligación que tendrá la entidad a someterse a las reglas de la CMF, ya sea como sociedad anónima abierta o cerrada, y también ver cómo se resolverá la administración de los dineros de la Selección, además de la preocupación de que la FIFA lo considere como una forma de intervención.

Esto último es descartado por el senador Walker, quien cree este es una ley que servirá de ejemplo: “Estoy seguro de que cuando la FIFA nos invite o vengan y nos digan, ‘Señores, explíquenos este proyecto’, les vamos a poder responder con la frente en alto, que es un proyecto aprobado por los tres poderes del Estado que tuvo el apoyo de dos gobiernos distintos, porque tanto un gobierno de izquierda como el de Gabriel Boric, como de derecha de José Antonio Kast, le han puesto suma urgencia o discusión inmediata , que tiene informe favorable de la Corte Suprema, y que lo único que persigue es respetar los principios que FIFA ha propiciado”.

¿Qué le espera al proyecto?

Después de la discusión del próximo martes en la Comisión de Deportes de la Cámara, la reforma se votará en la Sala, como un paquete completo y no artículo por artículo. Esta votación se llevará a cabo en el segundo turno de la sesión de este miércoles 25 de marzo, a partir de las 10.00. Está programada en el segundo lugar de la tabla.

El proyecto necesita 78 votos para ser aprobado y promulgarse. En caso de rechazarse, iría a Comisión Mixta, donde cinco senadores y cinco diputados deberán analizarlo. Además, en una instancia se pueden reponer las indicaciones que previamente habían sido rechazadas. Sin embargo, esa instancia tendría un plazo indefinido, por lo que la discusión podría extenderse por mucho tiempo.

En caso de que tenga luz verde, el siguiente paso será trabajar en el reglamento, donde los actores esperan afinar los detalles. Por ejemplo, el presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica, anunció que esperan ser parte de la elaboración del reglamento.

“Según nos hemos informado con distintos parlamentarios, el reglamento de esta posible ley será fundamental para diferenciar las ligas de los otros deportes que no sean fútbol y que se comprendan sus particularidades. Estaremos preocupados y ocupados como Comité cuando sea necesario colaborar en la elaboración de dicho reglamento”, señaló.

Una vez solucionados todos los trámites legislativo y con la nueva ley en vigencia, el plazo para implementar los cambios será de 18 meses.