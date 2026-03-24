SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Milad, Walker, Contador, Sifup y ANFA: el cara a cara antes del último trámite de la reforma a la Ley de SADP

    Este martes se realizarán en la Comisión de Deportes las exposiciones finales en la antesala de la votación de este miércoles en la Cámara.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    La ANFP es una de las instituciones que expondrá este martes en la Cámara. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El pasado martes 17 de marzo se realizó la primera reunión de la Comisión de Deportes del nuevo periodo legislativo de la Cámara de Diputadas y Diputados. En la ocasión, junto con elegir a su nuevo presidente, se acordó discutir la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que pasó a tercer trámite tras su aprobación en la Sala del Senado, por 34 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra.

    En la ocasión se decidió citar para la próxima sesión a la ministra del Deporte Natalia Duco; al autor del proyecto, el senador independiente Matías Walker; a Pablo Milad, presidente de la ANFP; a Jorge Contador, timonel de Coquimbo Unido; y a Luis Marín, presidente del Sifup, además de representantes de la ANFA, para explicar sus puntos vistas sobre la iniciativa y los cambios que sufrió durante su largo paso por el Senado.

    La suma urgencia que le aplicó el nuevo gobierno al proyecto le da escaso margen de maniobra a quienes abogan por algún cambio sustancial. “Una de las primeras decisiones que tomamos en cuanto a temas legislativos, y hablamos de algo que se llevaba 10 años analizando y estudiamos a todos. O sea, nos reunimos con todos los actores, los escuchamos, analizamos con el equipo jurídico y nos dimos harto tiempo para tomar una decisión sensata con la importancia que requiere este tema”, afirmó la ministra del Deporte, Natalia Duco.

    La secretaria de Estado explicó las razones que llevaron a impulsar junto a la Segpres la decisión de apurar la discusión. “Mucha gente se pone contenta con el fútbol, mucha gente va al estadio y se pone feliz de eso y eso no hay que dejarlo de lado y es por eso que se le dio suma urgencia y porque hay un consenso.Y esto que quede claro, hay un consenso de que la mayoría de las cosas que trae la ley, incluidos la ANFP, los clubes, incluidos todos los que nos hemos reunido, de que la transparencia y todas las cosas importantes son de común acuerdo. O sea, el 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”, detalló.

    De todos modos, la única función que tiene la comisión que encabeza Marco Sulantay (UDI) en esta parte de la tramitación es de escuchar a los involucrados y conocer cuáles son sus puntos de vista. En esa línea, las posturas están bastante marcadas. Por un lado, la ANFP pide revisar la obligación que tendrá la entidad a someterse a las reglas de la CMF, ya sea como sociedad anónima abierta o cerrada, y también ver cómo se resolverá la administración de los dineros de la Selección, además de la preocupación de que la FIFA lo considere como una forma de intervención.

    Esto último es descartado por el senador Walker, quien cree este es una ley que servirá de ejemplo: “Estoy seguro de que cuando la FIFA nos invite o vengan y nos digan, ‘Señores, explíquenos este proyecto’, les vamos a poder responder con la frente en alto, que es un proyecto aprobado por los tres poderes del Estado que tuvo el apoyo de dos gobiernos distintos, porque tanto un gobierno de izquierda como el de Gabriel Boric, como de derecha de José Antonio Kast, le han puesto suma urgencia o discusión inmediata, que tiene informe favorable de la Corte Suprema, y que lo único que persigue es respetar los principios que FIFA ha propiciado”.

    ¿Qué le espera al proyecto?

    Después de la discusión del próximo martes en la Comisión de Deportes de la Cámara, la reforma se votará en la Sala, como un paquete completo y no artículo por artículo. Esta votación se llevará a cabo en el segundo turno de la sesión de este miércoles 25 de marzo, a partir de las 10.00. Está programada en el segundo lugar de la tabla.

    El proyecto necesita 78 votos para ser aprobado y promulgarse. En caso de rechazarse, iría a Comisión Mixta, donde cinco senadores y cinco diputados deberán analizarlo. Además, en una instancia se pueden reponer las indicaciones que previamente habían sido rechazadas. Sin embargo, esa instancia tendría un plazo indefinido, por lo que la discusión podría extenderse por mucho tiempo.

    En caso de que tenga luz verde, el siguiente paso será trabajar en el reglamento, donde los actores esperan afinar los detalles. Por ejemplo, el presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica, anunció que esperan ser parte de la elaboración del reglamento.

    “Según nos hemos informado con distintos parlamentarios, el reglamento de esta posible ley será fundamental para diferenciar las ligas de los otros deportes que no sean fútbol y que se comprendan sus particularidades. Estaremos preocupados y ocupados como Comité cuando sea necesario colaborar en la elaboración de dicho reglamento”, señaló.

    Una vez solucionados todos los trámites legislativo y con la nueva ley en vigencia, el plazo para implementar los cambios será de 18 meses.

    Más sobre:Ley SADPCara a CaraMiladWalkerContadorSifupANFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Moneda intenta ordenar relato por alza de combustibles y pone énfasis en la guerra y la situación fiscal heredada

    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    “Lo que viene no será fácil, pero debemos asumirlo con responsabilidad”: vocera de gobierno por alza de combustibles

    Director de Migraciones sostuvo reunión con embajada de Estados Unidos y apunta a apoyo para destrabar expulsiones a Venezuela

    Macron convoca una nueva reunión del Consejo de Seguridad para abordar la situación en Medio Oriente

    El petróleo rebota tras fuerte caída de ayer y el Brent se instala por encima de los US$ 100 otra vez

    Lo más leído

    1.
    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    2.
    Deja a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: la sentida despedida de Matías Almeyda al Sevilla

    Deja a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: la sentida despedida de Matías Almeyda al Sevilla

    3.
    Manuel Mayo confirma el contacto entre Lucas Assadi y Marcelo Morales con narcobarrista: “No entendieron el problema”

    Manuel Mayo confirma el contacto entre Lucas Assadi y Marcelo Morales con narcobarrista: “No entendieron el problema”

    4.
    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Servicios

    Temblor hoy, martes 24 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 24 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    La Moneda intenta ordenar relato por alza de combustibles y pone énfasis en la guerra y la situación fiscal heredada
    Chile

    La Moneda intenta ordenar relato por alza de combustibles y pone énfasis en la guerra y la situación fiscal heredada

    Temblor hoy, martes 24 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Lo que viene no será fácil, pero debemos asumirlo con responsabilidad”: vocera de gobierno por alza de combustibles

    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis
    Negocios

    Alza de las bencinas: Ministra Rincón dice que gobierno de Boric dejó la “caja vacía” para absorber esta crisis

    El petróleo rebota tras fuerte caída de ayer y el Brent se instala por encima de los US$ 100 otra vez

    Presidente de la CNTC advierte impacto inflacionario por alza del diésel y pide ajustar tarifas para evitar crisis en el sector

    Qué es la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, que pronto tendrá una vacuna
    Tendencias

    Qué es la enfermedad de Lyme, transmitida por garrapatas, que pronto tendrá una vacuna

    Qué pasa con las mascotas que quedan solas, tras las deportaciones masivas en Estados Unidos

    ¿Sirve tomar vitamina C para protegerse de la gripe y el resfrío? Esto dice la ciencia

    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami
    El Deportivo

    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

    Revolución en el tenis: Wimbledon anuncia el uso del VAR para la edición 2026

    Deja a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: la sentida despedida de Matías Almeyda al Sevilla

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    ¿Por qué Bolivia se retiró de la Guerra del Pacífico?
    Cultura y entretención

    ¿Por qué Bolivia se retiró de la Guerra del Pacífico?

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”

    “Caviar (Basura)”: Entrópica lanza su nuevo single junto a Cecilia Aguayo

    Macron convoca una nueva reunión del Consejo de Seguridad para abordar la situación en Medio Oriente
    Mundo

    Macron convoca una nueva reunión del Consejo de Seguridad para abordar la situación en Medio Oriente

    Arabia Saudí anuncia la interceptación de más de 25 drones lanzados contra el este del país

    Mueren cuatro personas en un nuevo “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión