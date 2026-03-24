Alex Michelsen carga contra los chilenos tras eliminar a Alejandro Tabilo en Miami: “Tuve que hacerlos callar”

Michelsen carga contra los chilenos tras vencer a Tabilo: “Me gusta que estén en mi contra; tuve que hacerlos callar”. Foto: @alex_michelsen

Alex Michelsen (40° del ranking ATP) todavía saborea su victoria sobre Alejandro Tabilo (41°) en el Masters 1000 de Miami. El estadounidense remontó el partido ante el chileno y le ganó por 3-6, 6-3 y 6-4.

Pese a que, en rigor, ejercía como local, la parcialidad nacional se hizo notar en suelo norteamericano. Por lo que Michelsen tuvo un particular cruce con los fanáticos chilenos. Después del partido, realizó un gesto hacia las tribunas, llevándose el dedo índice a la boca en señal de silencio. La acción generó una inmediata respuesta de los asistentes, quienes reaccionaron con abucheos.

Minutos más tarde, el tenista explicó su reacción. “Me gusta cuando la gente quiere que pierda. Tuve que hacerlos callar, lamentablemente”, lanzó.

En esa línea, Michelsen, quien mantiene un estrecho vínculo con Tabilo, aseguró que su gesto fue dirigido a un grupo en particular. “El ambiente fue fantástico. Me encantó. Me encanta el patriotismo que demuestran los chilenos. Me parece increíble. Pero hubo un par de personas que se comportaron de forma irrespetuosa durante el partido”

Aun así, dice que le satisface jugar contra los hinchas. “Me encanta cuando la gente anima en mi contra, así que fue muy divertido. Gane o pierda, diría lo mismo. Definitivamente me ayudó mucho”, apuntó. Ahora enfrentará a Jannik Sinner (2°) en octavos de final.