Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) quedó eliminado del Masters de Miami tras caer ante Alex Michelsen (40°) en tres sets. El estadounidense se impuso por 3-6, 6-3 y 6-4 en un partido que comenzó favorable para el chileno, pero que se le escapó a partir del segundo parcial y terminó resolviéndose en el set decisivo.

El tenista nacional tomó el control desde temprano. El chileno no cedió su servicio en toda esa parte del encuentro y marcó la diferencia con un quiebre en el cuarto juego, suficiente para encaminar un parcial sin sobresaltos.

El partido comenzó con el saque del nacido en Canadá, quien debió trabajar desde el inicio. Estuvo 30-40 en contra en el primer game, pero logró sostener su servicio para abrir el marcador. En el juego siguiente, dispuso de tres oportunidades de quiebre, aunque Michelsen logró salvarlas y mantener la paridad.

A partir de ahí, Tabilo consolidó su servicio con un game sólido para el 2-1 y encontró el quiebre en el cuarto juego. El chileno llegó a estar 15-40 y, tras una serie de intercambios largos, forzó el error de su rival para tomar ventaja en el marcador. El punto de inflexión se confirmó de inmediato. En el quinto game, Michelsen se adelantó 0-30, pero Jano reaccionó, ganó cuatro puntos consecutivos y sostuvo su saque para establecer el 4-1.

Desde ese momento, el chileno administró la diferencia sin ceder terreno. El norteamericano mantuvo su servicio en el sexto y octavo juego, pero no logró generar nuevas oportunidades de quiebre. Tabilo, en cambio, continuó firme con su saque y llegó al 5-3 con la opción de cerrar el set. En el noveno game, volvió a imponer condiciones.

Tabilo comenzó arriba, pero Michelsen remontó en Miami. Foto: @tabilo97

El segundo parcial mostró un desarrollo distinto. Michelsen elevó la efectividad con su servicio desde el inicio y comenzó a generar presión sobre el saque de Tabilo. El chileno sostuvo un game complejo para igualar 2-2, salvando un punto de quiebre cuando su rival envió un tiro largo por escaso margen, pero en los juegos siguientes volvió a enfrentar dificultades.

El estadounidense tomó ventaja tras concretar el rompimiento para el 4-2 y administró la diferencia. Jano dispuso de oportunidades para recuperar el quiebre, incluido un juego en el que se adelantó 0-40 y luego contó con un nuevo break point, aunque no logró capitalizarlos. Sin nuevas opciones para revertir el marcador, el estadounidense cerró la manga por 6-3 y forzó la definición en un tercer set.

El parcial decisivo se mantuvo equilibrado desde el inicio, con ambos jugadores sosteniendo sus turnos de servicio en los primeros juegos. Tabilo logró salvar un game extenso para colocarse 3-2, luego de enfrentar dos puntos de quiebre en contra, pero la paridad se rompió en el séptimo juego.

El chileno estuvo 15-40 abajo, reaccionó para pasar momentáneamente al frente, aunque una doble falta terminó entregándole el rompimiento a Michelsen. A partir de ese momento, el estadounidense sostuvo su servicio y administró la ventaja hasta cerrar el set por 6-4, resultado que selló la eliminación del número uno del país en el Masters 1000 de Miami.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la reacción del ganador. Tras sellar el triunfo, Michelsen realizó un gesto hacia las tribunas, llevándose el dedo índice a la boca en señal de silencio, dirigido al público chileno presente en el estadio, que constantemente mostró su apoyo al nacional. La acción generó una inmediata respuesta de los asistentes, quienes reaccionaron con abucheos.