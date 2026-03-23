SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

    El número uno de Chile mostró claridad en la primera manga, pero luego enfrentó mayores dificultades con su servicio y no pudo concretar las oportunidades de quiebre que tuvo en los momentos clave, resultado que selló su salida del torneo en la tercera ronda.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami. Foto: @tabilo97

    Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) quedó eliminado del Masters de Miami tras caer ante Alex Michelsen (40°) en tres sets. El estadounidense se impuso por 3-6, 6-3 y 6-4 en un partido que comenzó favorable para el chileno, pero que se le escapó a partir del segundo parcial y terminó resolviéndose en el set decisivo.

    El tenista nacional tomó el control desde temprano. El chileno no cedió su servicio en toda esa parte del encuentro y marcó la diferencia con un quiebre en el cuarto juego, suficiente para encaminar un parcial sin sobresaltos.

    El partido comenzó con el saque del nacido en Canadá, quien debió trabajar desde el inicio. Estuvo 30-40 en contra en el primer game, pero logró sostener su servicio para abrir el marcador. En el juego siguiente, dispuso de tres oportunidades de quiebre, aunque Michelsen logró salvarlas y mantener la paridad.

    A partir de ahí, Tabilo consolidó su servicio con un game sólido para el 2-1 y encontró el quiebre en el cuarto juego. El chileno llegó a estar 15-40 y, tras una serie de intercambios largos, forzó el error de su rival para tomar ventaja en el marcador. El punto de inflexión se confirmó de inmediato. En el quinto game, Michelsen se adelantó 0-30, pero Jano reaccionó, ganó cuatro puntos consecutivos y sostuvo su saque para establecer el 4-1.

    Desde ese momento, el chileno administró la diferencia sin ceder terreno. El norteamericano mantuvo su servicio en el sexto y octavo juego, pero no logró generar nuevas oportunidades de quiebre. Tabilo, en cambio, continuó firme con su saque y llegó al 5-3 con la opción de cerrar el set. En el noveno game, volvió a imponer condiciones.

    Tabilo comenzó arriba, pero Michelsen remontó en Miami. Foto: @tabilo97

    El segundo parcial mostró un desarrollo distinto. Michelsen elevó la efectividad con su servicio desde el inicio y comenzó a generar presión sobre el saque de Tabilo. El chileno sostuvo un game complejo para igualar 2-2, salvando un punto de quiebre cuando su rival envió un tiro largo por escaso margen, pero en los juegos siguientes volvió a enfrentar dificultades.

    El estadounidense tomó ventaja tras concretar el rompimiento para el 4-2 y administró la diferencia. Jano dispuso de oportunidades para recuperar el quiebre, incluido un juego en el que se adelantó 0-40 y luego contó con un nuevo break point, aunque no logró capitalizarlos. Sin nuevas opciones para revertir el marcador, el estadounidense cerró la manga por 6-3 y forzó la definición en un tercer set.

    El parcial decisivo se mantuvo equilibrado desde el inicio, con ambos jugadores sosteniendo sus turnos de servicio en los primeros juegos. Tabilo logró salvar un game extenso para colocarse 3-2, luego de enfrentar dos puntos de quiebre en contra, pero la paridad se rompió en el séptimo juego.

    El chileno estuvo 15-40 abajo, reaccionó para pasar momentáneamente al frente, aunque una doble falta terminó entregándole el rompimiento a Michelsen. A partir de ese momento, el estadounidense sostuvo su servicio y administró la ventaja hasta cerrar el set por 6-4, resultado que selló la eliminación del número uno del país en el Masters 1000 de Miami.

    El cierre del encuentro estuvo marcado por la reacción del ganador. Tras sellar el triunfo, Michelsen realizó un gesto hacia las tribunas, llevándose el dedo índice a la boca en señal de silencio, dirigido al público chileno presente en el estadio, que constantemente mostró su apoyo al nacional. La acción generó una inmediata respuesta de los asistentes, quienes reaccionaron con abucheos.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoAlejandro TabiloMasters 1000 de MiamiMiami OpenAlex Michelsen

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Adujo que padece cáncer y actuó por necesidad: en prisión preventiva sujeto que intentó robar banco en Providencia

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    “Yo no tengo rencillas con nadie”: Steinert aborda salida de Consuelo Peña de la PDI tras dudas por su rol en la remoción

    Lo más leído

    1.
    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    2.
    La regla de la UEFA que tiene al Betis de Manuel Pellegrini en las puertas de la próxima Champions League

    La regla de la UEFA que tiene al Betis de Manuel Pellegrini en las puertas de la próxima Champions League

    3.
    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami

    4.
    El exclusivo récord que consiguió el fútbol chileno tras el título de Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20

    El exclusivo récord que consiguió el fútbol chileno tras el título de Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20

    5.
    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin DT: Sevilla oficializa la salida de Matías Almeyda

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se quedan sin DT: Sevilla oficializa la salida de Matías Almeyda

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Servicios

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber
    Chile

    Corte de San Miguel confirma propuesta de fiscal judicial y abre cuaderno de remoción contra Sergio Yáber

    Delincuentes roban más de $150 millones desde vehículo de valores en Puente Alto

    Adujo que padece cáncer y actuó por necesidad: en prisión preventiva sujeto que intentó robar banco en Providencia

    El precio del cobre anotó su segundo peor valor del año tras guerra en Medio Oriente
    Negocios

    El precio del cobre anotó su segundo peor valor del año tras guerra en Medio Oriente

    Presidente del BCI, Ignacio Yarur, resalta la importancia de la rentabilidad de las empresas, pero con “cohesión social”

    FNE inicia investigación por la adquisición de Klap por parte de Itaú

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio
    Tendencias

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami
    El Deportivo

    Contra el público chileno: revisa la polémica reacción de Alex Michelsen tras vencer a Alejandro Tabilo en Miami

    Alejandro Tabilo es eliminado tras la remontada de Alex Michelsen en el Masters 1000 de Miami

    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo frente a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica
    Tecnología

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    WWDC26 ya tiene fecha: Apple presentará sus innovaciones en IA y software

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”
    Cultura y entretención

    Diego Fuentes, director del filme Matapanki: “Para mí es importante retratar a los freaks, olvidados o fuera del margen”

    “Caviar (Basura)”: Entrópica lanza su nuevo single junto a Cecilia Aguayo

    Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”
    Mundo

    A 50 años del golpe en Argentina: Martín Balza critica a Jorge Videla y califica acción como la “más sangrienta y criminal de nuestra historia”

    Los pasos en falso de Trump en la guerra contra Irán

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión