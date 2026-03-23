“Me consideraba mediocre”: el coleccionista de monedas y amigo de Alejandro Tabilo que lo desafía en Miami

Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) rompió todos los pronósticos. El chileno dio el gran golpe al vencer al ruso Andrey Rublev (16°) en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami, en lo que significó su mejor triunfo de la temporada, además de lograr desbloquear la tercera ronda del certamen. Ahora, el zurdo se medirá con Alex Michelsen (42°) por el paso a los octavos de final.

La primera raqueta nacional y el estadounidense se enfrentarán este lunes 23 de marzo. El que se quede con la victoria enfrentará probablemente a Jannik Sinner (2°), que chocará con Corentin Moutet (31°).

En ese sentido, no será sencillo para Tabilo. Al frente tendrá a un incipiente tenista de 21 años, que pasa por uno de los mejores momentos de su carrera. Llega tras batir a Cameron Norrie (24°).

Ambos mantienen una desconocida cercanía: ”No sabía contra quién jugaba en la próxima ronda, vi las dos primeras rondas y luego no vi más. Con Michelsen somos muy amigos, va a ser un partido muy duro y hay que salir con todo“, indicó tras su triunfo.

“Estoy confiando en mi nuevo equipo, en Germán (Gaich, su coach), en Juanpi (Juan Pablo Gándara, su otro entrenador), en mi equipo que me apoya mucho. Hay que seguir adelante y jugar cada vez más suelto”, añadió sobre el cambio en su cuerpo técnico, clave para retomar su mejor nivel y volver a meterse en la élite.

Alejandro Tabilo reveló su amistad con Alex Michelsen.

¿Quién es Alex Michelsen?

Alex Michelsen (Aliso Viejo, California, 2004) proviene de una familia ligada al tenis. De hecho, creció con una raqueta en la mano y comenzó a jugar con apenas tres años. Un año después inició su entrenamiento: “Me enseñó a jugar y practicaba con ella a diario hasta los 15 o 16 años. Mi primer recuerdo en el tenis es el día de mi primer entrenamiento. Tendría unos 4 años, empezó a llover y me puse a llorar porque no podía jugar”, confesó hace un tiempo.

Durante su niñez y adolescencia, el norteamericano pasaba horas pegándole a la pelota en el garage de su casa. Así perfeccionó el revés, una de sus mayores armas y virtudes. Al mismo tiempo, comenzó con una de sus otras pasiones: la numismática. Posee una colección de monedas que está valorada en más de US$ 10 mil.

Sin embargo, pese a su creciente carrera, Michelsen estuvo al borde de dejar el tenis a los 18 años para decantarse por sus estudios universitarios. Hace dos años confesó que no se consideraba lo suficientemente bueno para ser profesional.

“Estar en el tour es mucho más divertido, estoy súper feliz con la decisión que tomé. Hace dos años hubiera sido imposible pensar que me convertiría en tenista profesional. Siempre fui un jugador sólido, eso es verdad, pero nunca fui demasiado bueno, no tan bueno como un Carlos Alcaraz o un Holger Rune, dos que todos sabíamos que iban a ser muy buenos porque ya lo eran a esas edades. En mi caso, era un buen jugador, pero no era alguien genial”, reveló a la ATP.

“Creo que el trabajo en el gimnasio es tan importante como cualquier otro aspecto, aunque diría que es el más importante por cómo está evolucionando el tenis actualmente, al menos en mi caso. La coordinación es un factor clave para el éxito de un cuerpo como el mío alto y delgado, aunque todavía me falta mucho por mejorar”, reconoce.

“Era un jugador mediocre”

Michelsen ha alcanzado tres finales ATP: Newport 2023 y 2024, y Winston-Salem 2024; pero el título le ha sido esquivo. También destacan los octavos de final del Abierto de Australia 2025, su mejor marca en un Grand Slam.

No obstante, sí consiguió una corona importante, pero a nivel junior. Ganó el dobles de Wimbledon 2022 junto a Sebastian Gorzny. Esto fue un punto de inflexión, al igual que la pandemia del Covid 19. Tras ello dio el salto y comenzó con una carrera profesional meteórica. Se metió en el top 100 con 18 años y en el top 50 con 19. Mientras que su mejor ranking fue 30°, en 2025.

“Si no hubiera sido por el COVID, porque gracias a ello pude estudiar en casa. Salvó mi carrera tenística para ser honesto. Porque fue entonces cuando comencé a jugar cinco horas al día”, contó hace un año, en una entrevista en el podcast Nothing Major Show, presentado por Sam Querrey, John Isner, Steve Johnson y Jack Sock.

“No me consideraba un tenista un profesional, pero sabía que era bastante bueno. Estaba entre los cinco mejores de mi clase. Luego comencé a jugar algunos torneos Futures y me dije a mí mismo: ‘Espera, puedo ser como todos estos chicos’. Empecé a engañarme a mí mismo y a pensar que podía ser un profesional. No sé, nunca habría sido así”, continuó.

Incluso, aseguró que no se sentía a la altura. “Era un jugador mediocre, y entonces empecé a participar en torneos. Estaba en el puesto 500 del ranking, y llegué a la final del Challenger y pensé: ‘Espera, puedo con esto’. Pero mis padres querían que siguiera estudiando, y solo tenía un tiempo limitado para triunfar”, reveló.