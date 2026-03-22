“La tribuna enloquece”: la ATP se rinde ante la gran victoria de Alejandro Tabilo sobre Andrey Rublev en Miami

Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) dio el gran golpe de la jornada sabatina en el Masters 1000 de Miami. El tenista chileno rompió con las quinielas que ubicaban como favorito al ruso Andrey Rublev, eliminándolo con un triunfiazo por parciales de 6-7(5), 6-2 y 6-4.

En términos del rival que tenía al frente, se podría decir que es la mejor victoria de la raqueta nacional en lo que va de temporada. El moscovita se ubica dentro del Top 20 a nivel planetario, puntualmente, en el lugar 16°. Previamente, el de mejor ranking que había batido era el brasileño Joao Fonseca, puesto 39°, en los octavos de final del ATP de Buenos Aires.

En ese sentido, a raíz de la envergadura de su oponente, el chileno celebró con todo el momento en el que logró avanzar a la tercera ronda de la competición que se celebra en el Estado de Florida.

Así lo captó un video que subió la cuenta oficial del ATP Tour en español. En el registro se percibe el festejo del nacido en Canadá, justo después de anotar el punto que selló la victoria ante el europeo. En esa línea, el sitio también destaca el importante apoyo de la fanaticada chilena, que llegó en masa hasta la cancha 7 del complejo deportivo del Hard Rock Stadium de Miami Gardens. “La tribuna enloquece en 3, 2, 1... Ale Tabilo y sus fans ya están en 3ª ronda del Miami Open“, publican.

La tribuna enloquece en 3, 2, 1...



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🇨🇱 Ale Tabilo y sus fans ya están en 3ª ronda del @MiamiOpen pic.twitter.com/QXvTtNbNFz — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 21, 2026

Tras esta alocada celebración con la afición chilena, la raqueta principal del país se alista para medirse con el estadounidense Alex Michelsen (40°), quien dejó en el camino al británico Cameron Norrie (24°).