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    Jorge Salkeld, vicepresidente de Octagon, dueño del ATP de Santiago: “El Chile Open no está a la venta”

    El alto ejecutivo fija la postura de la multinacional frente a la arremetida de la ATP con capitales saudíes para comprar fechas y liberar el calendario por la irrupción de un Masters 1000 en Arabia a partir de 2028.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Jorge Salkeld, vicepresidente de Octagon, en una de las zonas de descanso del Chile Open. Foto: El Deportivo. Carlos González Lucay

    La gira sudamericana de arcilla enfrenta momentos claves. Por un lado, la fecha de Buenos Aires está a punto de ser vendida tras la jugosa oferta de la ATP a través de capitales saudíes, lo que levanta una serie de interrogantes acerca del futuro de los otros torneos de la región, como el Río Open y el Chile Open.

    Jorge Salkeld atiende a La Tercera desde Miami. El extenista peruano y vicepresidente de Octagon, dueña del torneo capitalino, entrega detalles de cómo han sido los últimos movimientos que apuntan a abrirle paso a un Masters 1000 en Arabia Saudita durante 2028.

    ¿El Chile Open está a la venta?

    No, no. El Chile Open no está a la venta ni tampoco los torneos en manos de Octagon, que son Santiago, Mallorca y Kitzbühel. Y eso ha sido comunicado claramente a la ATP. Nosotros no queremos vender, queremos seguir creciendo en los torneos que tenemos y todo va muy bien. Entonces, no tenemos razón para vender.

    ¿La ATP se acercó a ustedes? ¿Les hizo una oferta?

    Eso es todo un proceso que comenzó ya hace unos meses. Ellos, la ATP, abiertamente trae este nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita y ellos están dispuestos a comprar torneos a entidades o empresas que quieren vender y ahí nosotros expusimos nuestra posición. Pero la ATP, en realidad, no tiene el derecho de obligarte a vender, sino que trabaja para los miembros, que son los jugadores y los torneos.

    ¿Es atractiva la oferta?

    Bueno, están hablando con varias entidades para ver a quién les interesa. En realidad, para el que quiera vender, es un buen momento de negociar y tratar de obtener el mejor precio para su empresa.

    ¿Es verdad que los montos van desde los 10 a 15 millones de dólares para los ATP 250 y de 35 a 50 millones por los 500?

    Sí, sí, por ahí es el rango de negociación. Y yo te digo que eso puede ir más alto, porque también va a depender de qué es lo que resuelve una venta de un torneo. Las ventas generalmente se establecen entre el propietario y el comprador. Entonces negocian y cada uno tiene sus argumentos y sus presupuestos. Y ellos, al pactar la transacción, ahí tienen que ir a la ATP para pedir autorización. Todo cambio tiene que tener sentido, ya sea para quitar un torneo del calendario o para mover un torneo hacia otra época del año.

    No sería llegar y ubicar un torneo en cualquier lado...

    Claro, tiene que tener un entendimiento de que va a ayudar a la gira X del mes X, o a los jugadores o a las superficies. Tiene que tener sentido, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahí van a la ATP y ahí ellos deciden si se quiere o no entrar en esa negociación y a ver si les conviene o no. O sea, no les conviene a ellos, sino le conviene al sistema. Si ellos piensan que al sistema le conviene esta transacción, pues la aprueban y no ejercen su derecho de tanteo.

    ¿Y cómo quedaría la gira sudamericana en caso de que Argentina venda?

    Sí, esa es la gran pregunta, ¿ves? Y solamente vamos a saber la respuesta una vez que ya se sepa un poco más qué transacciones se van a hacer, con los miembros que están presentes en la gira X o la gira Y. Lo que siempre trata de hacer la ATP son giras de dos o tres torneos seguidos en una región para que haya coherencia en los viajes. O sea, no van a poner a un torneo sudamericano en febrero, otro en julio y otro en octubre. Por eso siempre hay giras.

    Los plazos se acortan cada vez, porque se supone que el nuevo Masters 1000 es en 2028...

    Sí, eso sí es verdad. El 28 está viniendo ahora pronto. Pero hay tiempo. O sea, en Chile todo está súper bien montado. Ya llevamos años de experiencia. Tenemos todos los mecanismos, todos los sponsors, la operación y todo está en sitio. Si es que por ejemplo se requiere hacer un cambio de superficie, un cambio de superficie es fácil de hacer. Es costoso, pero es fácil. Y entonces eso sería el único cambio. Lo demás va a seguir creciendo como ha estado creciendo.

    Claro, pero los saudíes están contra el tiempo

    Ellos tienen que estar listos pronto porque están construyendo un estadio. Les queda un año y medio porque todo tiene que estar listo tres o cuatro meses antes del evento. Están contra el tiempo los saudíes.

    Usted menciona el cambio de superficie. ¿Es un hecho que sufrirá modificaciones?

    Sí, bueno, eso francamente no está en nuestras manos. Está en manos de la ATP y, como te digo, todo depende de cómo se va a reestructurar el rompecabezas del calendario. Entonces ahí estamos esperando. O sea, si es en tierra, es en tierra. Si es en dura, es en dura. Y ya veremos qué es lo que la ATP pacta.

    ¿Chile no debería tener problemas para continuar?

    Exacto. Chile siempre se ha caracterizado por ser un muy buen torneo. Marcha muy bien. Todo el mundo lo sabe. La ATP reconoce que Sudamérica es una región importante para el tenis. Tanto a nivel de fans como a nivel de jugadores, es una región histórica. Llevamos haciendo torneos en Sudamérica hace más de 30 años. Es muy importante en el ecosistema del tenis.

    ¿No hay opción de que desaparezca?

    No puede desaparecer. Imagínate, ¿cómo la ATP va a hacer desaparecer una gira suramericana? No entra en la mentalidad de lo que es el tenis profesional. Eso ha sido bastante comentado por varias entidades. Y es solamente buscarle en qué parte del calendario seguimos y nada más. Porque todos los demás torneos funcionan muy bien. El Río Open, por ejemplo, vendió en noviembre toda la semana en 45 minutos y en Chile no habíamos ni comenzado y ya estaba el 70% vendido. El torneo acá ha crecido en un 30%, 40% y la ATP lo sabe, porque envían a 15 delegados, y los jugadores también quieren que se respeten sus giras.

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