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    Su mejor triunfo del 2026: Alejandro Tabilo tumba a Andrey Rublev y avanza a la tercera ronda del Masters de Miami

    El chileno superó cualquier pronóstico que ponía como favorito al ruso y se llevó la victoria por parciales de 6(5)-7, 6-2 y 6-4.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Alejandro Tabilo avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Miami tras eliminar a Andrey Rublev.

    Alejandro Tabilo (41° del ranking ATP) se hizo gigante en el Masters 1000 de Miami. En un duelo válido por la segunda ronda del certamen que se disputa en el Estado de Florida, el tenista chileno rompió con los pronósticos al tumbar al moscovita Andrey Rublev (15° del mundo), por parciales de 6(5)-7, 6-2 y 6-4. No es descabellado afirmar que se trata de la mejor victoria del nacido en Canadá en la actual temporada, sobre todo en medio de la irregular campaña que está viviendo en 2026.

    Un triunfo que vale mucho

    No era un desafío sencillo. Tras derrotar en el debut al argentino Francisco Comesaña (82°), por parciales de 6-4 y 6-2, el poderío del tenista ruso aparecía como un escollo duro de superar para la raqueta nacional.

    Así quedó demostrado durante el desarrollo del primer set. La fortaleza de ambos deportistas se plasmó a través del servicio, pues ninguno otorgó ni un solo centímetro de ventaja al momento de ejecutar el saque.

    Por varios pasajes, la paridad reinó en la cancha 7 del complejo deportivo del Hard Rock Stadium de Miami Gardens. El partido estaba golpe a golpe, a tal punto que la manga se tuvo que decidir en el tie break. Allí, el equilibrio acabó por romperse y Rublev supo sellar el marcador con un 7-5 a su favor.

    Jano dejaba escapar una oportunidad de oro para pasar adelante; sin embargo, no bajaba los brazos. De entrada en el segundo set, puntualmente en el tercer game, el nacido en Canadá se recuperó del golpe y respondió con contundecia al lograr el primer quiebre de todo el compromiso. Un bálsamo de confianza.

    No obstante, el repunte del chileno no se iba a quedar ahí. Tabilo continuó encendido y supo aprovechar la desesperación de Rublev, que no lograba encontrarse con el nivel que exhibió en el primer set. De esta manera, mediante un nuevo break, esta vez en el séptimo game, el 41° del mundo enrieló el parcial y estiró la definición al set decisivo.

    En dicha instancia, el compromiso volvió a tornarse ajustado y de dientes apretados. Era cuestión de detalles. Sin embargo, Tabilo demostró que su remontada no había sido en vano y ratificó su gran reacción en suelo estadounidense: quebró el servicio de su oponente, al cabo del tercer game, y pudo encaminar una victoria que lo llena de optimismo de cara a la tercera ronda del torneo. Allí ya conoce a su rival. Se trata del estadounidense Alex Michelsen (40°), quien dejó en el camino al británico Cameron Norrie (24°).

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    Más sobre:TenisAlejandro TabiloAndrey RublevPolideportivoMasters 1000 de MiamiMasters de MiamiATP

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