Fernanda Labraña va por la corona en el W15 de Santiago y su mejor ranking

Una jornada soñada vivió este sábado Fernanda Labraña en el primer W15 de Santiago de los LP Open Series by IND, tras instalarse en la gran final del certamen y mantener viva la ilusión chilena en el cuadro de singles.

La talagantina firmó una sólida actuación en semifinales al derrotar a la argentina Luciana Moyano por 7-6(2) y 6-3, en un encuentro donde mostró carácter para imponerse en los momentos clave. Moyano, seleccionada panamericana para los Juegos Santiago 2023 llegaba en gran forma, luego de haber superado durante la semana a las nacionales Samantha Álvarez y Antonia Vergara, segunda sembrada del torneo.

Con este triunfo, Labraña alcanza su primera final de la temporada y la segunda en los LP Open Series by IND. La nominada al equipo de Billie Jean King Cup LP Chile buscará mejorar lo realizado el año pasado, cuando se quedó con el vicecampeonato del primer W15 tras caer precisamente ante Vergara. La chilena luchará por lograr su primer título individual del circuito mundial del tenis femenino en casa.

En la definición por el título, la chilena tendrá un duro desafío frente a la experimentada argentina Victoria Bosio. La transandina avanzó a la final luego de superar a la brasileña Ana Candiotto por un doble 6-3, y buscará en Santiago el octavo título de su carrera profesional.

Bosio cuenta con antecedentes destacados en suelo nacional, tras haber alcanzado la final del LP Open en 2019, lo que anticipa un duelo de alto nivel.

La final se disputará este domingo 22 de marzo a las 11:00 horas, en lo que será el tercer enfrentamiento entre Labraña y Bosio. El historial entre ambas está igualado 1-1, con duelos previos disputados durante la temporada 2024.

De ganar, la chilena alcanzará su mejor ranking.

Premio importante

El LP Open Series by IND marca el inicio de dos torneos W15 consecutivos que se jugarán en Santiago, una iniciativa que busca seguir impulsando el desarrollo del tenis femenino en Chile y entregar oportunidades competitivas de alto nivel a las jugadoras nacionales.

Cada torneo reparte una bolsa de 15 mil dólares en premios, además de importantes unidades para el ranking mundial femenino. La campeona sumará 15 puntos WTA, mientras que la finalista obtendrá 10 puntos, en un circuito mundial que reúne a jóvenes promesas y jugadoras en ascenso del tenis internacional.

La realización de estos torneos es posible gracias al apoyo de LP Chile, junto al Instituto Nacional de Deportes y la Federación de Tenis de Chile. La entrada es liberada.