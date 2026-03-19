Alejandro Tabilo se estrena en el Masters 1000 de Miami con una holgada victoria ante Francisco Comesaña

Tras el cese las intensas tormentas en Miami, Alejandro Tabilo (41°) fue el primer chileno en saltar a la cancha en el segundo Masters 1000 del año. El chileno consiguió una sólida victoria en su estreno al imponerse ante el argentino Francisco Comesaña (82°), por parciales de 6-4 y 6-2, en una hora y 17 minutos de juego.

Jano llegó al Hard Rock Stadium de Miami Gardens con el propósito de seguir en alza. Tras su participación en Indian Wells, donde fue eliminado en segunda ronda por el finalista Daniil Medvedev, la primera raqueta nacional se hizo fuerte en territorio estadounidense.

En Grandstand, la segunda cancha en importancia del certamen, no decepcionó y batió al transandino. Hizo valer el historial entre sí. Si bien no se habían enfrentado en el circuito ATP, sí lo habían hecho en una oportunidad a nivel Challenger. Tabilo se impuso en los cuartos de final de Florianópolis 2023.

Cómodo triunfo

Tabilo inició con todo, logrando un importante break en el primer game del partido. Fue un reflejo de lo que sería gran parte del encuentro, con un chileno mostrando solidez, sobre todo con su servicio y la agresividad de su drive. Esto le fue suficiente para quedarse con el primer set.

El chileno repitió la fórmula en el segundo parcial y volvió a quebrar en el juego inicial. Su revés cruzado fue otra arma letal a lo largo del partido, mientras que Comesaña alternó momentos destacados con algunos donde se evidenció su falta de confianza en malas devoluciones y errores no forzados. Este ítem no fue algo impropio de Jano, cabe mencionar.

De todas maneras, el argentino fue notoriamente más irregular y sus fallos en momentos cruciales le terminaron pasando la cuenta. Así, Tabilo volvió a conseguir un break en el tercer game para encaminar una cómoda victoria.

Un ejemplo gráfico de los errores de Comesaña ocurrió en el sexto juego. El transandino tuvo una chance clara para recuperar un quiebre, una inmejorable, pero falló una volea en la red cuando el chileno ya estaba vencido. El zurdo terminó ganando el game y se puso 5-1. Si había alguna mínima oportunidad de remontar, ahí se esfumó. Ambos terminaron ganando su servicio y cerraron el encuentro.

Con este triunfo, Tabilo se medirá este viernes con el ruso Andrey Rublev, decimoquinto sembrado del torneo y clasificado directo a la ronda de treintaidosavos de final.

Por su parte, el debut de Tomás Barrios en el cuadro principal (119°) fue reprogramado para este viernes. El chillanejo se medirá con Arhut Cazaux (73°), en su debut en el Masters 1000 de Miami. Eso sí, ambos encuentros están sujetos a las siempre cambiantes condiciones climáticas del estado de Florida.