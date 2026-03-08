Daniil Medvedev pone fin a las esperanzas de Alejandro Tabilo y lo elimina del Masters 1000 de Indian Wells

El recorrido de Alejandro Tabilo (40° del ranking ATP) por el Masters 1000 de Indian Wells llegó a su fin. En la segunda ronda del certamen estadounidense, el tenista chileno no pudo ante la jerarquía del ruso Daniil Medvedev (11°) y fue eliminado tras perder por parciales de 6-4 y 6-2.

Si bien el deportista nacional comenzó compitiendo de igual a igual en el primer set, no logró hacerle frente a la categoría del europeo, que venía encendido tras ganar el ATP 500 de Dubái. Cabe remarcar que Medvedev había llegado sobre la hora a este partido después de coronarse como campeón, pues estuvo varado por varios días en Emiratos Árabes Unidos a raíz del conflicto bélico que se vive en Medio Oriente.

Sin embargo, pese a este desgaste físico y mental, el oriundo de Moscú sacó a relucir todo su repertorio para asegurar su clasificación a la siguiente instancia. En el segundo parcial, por ejemplo, le quebró al chileno en el quinto game y, con la ventaja de 3-2 a su favor, encaminó el trámite para luego poner fin a sus esperanzas. En total, tardó una hora y 10 minutos.

Esta supremacía también se reflejó en las estadísticas, ya que el ruso tuvo los únicos tres break points del cotejo y superó a Tabilo en los winners: 61 contra 47. Ahora, en la tercera ronda, chocará con el argentino Sebastián Báez (53°).

Medvedev se alzó como el vencedor en el duelo ante Alejandro Tabilo. Foto referencial. Guglielmo Mangiapane

El nacido en Canadá, por su parte, se despide de suelo californiano habiendo defendido 25 de las 50 unidades que había registrado en 2025. De no mediar muchos cambios en la clasificación, pasará al puesto 39 del ranking cuando finalice el certamen. Un leve ascenso.

Lo que le espera a Tabilo

Luego de esta eliminación en Indian Wells, Jano se enfoca en sus próximos desafíos de la gira por América. Ahora viajará a República Dominicana, para disputar el Challenger 175 de Cap Cana.

Posteriormente, retornará el 18 de marzo a Estados Unidos para su participación en el segundo Masters 1000 del año, en el Hard Rock Stadium de Miami. En el Estado de Florida también defenderá unidades, pues en la edición pasada alcanzó la ronda de los 32 mejores.