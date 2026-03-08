SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Daniil Medvedev pone fin a las esperanzas de Alejandro Tabilo y lo elimina del Masters 1000 de Indian Wells

    El ruso dejó fuera de competencia al tenista chileno, tras imponerse por parciales de 6-4 y 6-2 en la segunda ronda del certamen estadounidense.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Alejandro Tabilo fue eliminado de Indian Wells por Daniil Medvedev. Foto referencial. FOTOJUMP

    El recorrido de Alejandro Tabilo (40° del ranking ATP) por el Masters 1000 de Indian Wells llegó a su fin. En la segunda ronda del certamen estadounidense, el tenista chileno no pudo ante la jerarquía del ruso Daniil Medvedev (11°) y fue eliminado tras perder por parciales de 6-4 y 6-2.

    Si bien el deportista nacional comenzó compitiendo de igual a igual en el primer set, no logró hacerle frente a la categoría del europeo, que venía encendido tras ganar el ATP 500 de Dubái. Cabe remarcar que Medvedev había llegado sobre la hora a este partido después de coronarse como campeón, pues estuvo varado por varios días en Emiratos Árabes Unidos a raíz del conflicto bélico que se vive en Medio Oriente.

    Sin embargo, pese a este desgaste físico y mental, el oriundo de Moscú sacó a relucir todo su repertorio para asegurar su clasificación a la siguiente instancia. En el segundo parcial, por ejemplo, le quebró al chileno en el quinto game y, con la ventaja de 3-2 a su favor, encaminó el trámite para luego poner fin a sus esperanzas. En total, tardó una hora y 10 minutos.

    Esta supremacía también se reflejó en las estadísticas, ya que el ruso tuvo los únicos tres break points del cotejo y superó a Tabilo en los winners: 61 contra 47. Ahora, en la tercera ronda, chocará con el argentino Sebastián Báez (53°).

    Medvedev se alzó como el vencedor en el duelo ante Alejandro Tabilo. Foto referencial. Guglielmo Mangiapane

    El nacido en Canadá, por su parte, se despide de suelo californiano habiendo defendido 25 de las 50 unidades que había registrado en 2025. De no mediar muchos cambios en la clasificación, pasará al puesto 39 del ranking cuando finalice el certamen. Un leve ascenso.

    Lo que le espera a Tabilo

    Luego de esta eliminación en Indian Wells, Jano se enfoca en sus próximos desafíos de la gira por América. Ahora viajará a República Dominicana, para disputar el Challenger 175 de Cap Cana.

    Posteriormente, retornará el 18 de marzo a Estados Unidos para su participación en el segundo Masters 1000 del año, en el Hard Rock Stadium de Miami. En el Estado de Florida también defenderá unidades, pues en la edición pasada alcanzó la ronda de los 32 mejores.

    Lee también:

    Más sobre:TenisMasters 1000 de Indian WellsAlejandro TabiloDaniil MedvedevPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Último 8M de Boric en La Moneda: valoraciones a colaboradoras, guiño a Bachelet y emplazamiento a los hombres

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Vallejo y logros del gobierno de Boric en derechos para las mujeres: “Hicimos política feminista de manera decidida”

    China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina

    Detienen a autor de homicidio de menor de 14 años en Los Ángeles: se mantenía prófugo desde 2025

    Retoman diálogo a días del cambio de mando: Boric y Kast se reúnen este domingo en La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    Las Diablas hacen historia: vencen en penales a Japón, van por el título y clasifican al Mundial de Hockey Césped

    2.
    A un paso de los playoffs: Ben Brereton vuelve a anotar y comanda el triunfo del Derby County en la Championship

    A un paso de los playoffs: Ben Brereton vuelve a anotar y comanda el triunfo del Derby County en la Championship

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 8 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Último 8M de Boric en La Moneda: valoraciones a colaboradoras, guiño a Bachelet y emplazamiento a los hombres
    Chile

    Último 8M de Boric en La Moneda: valoraciones a colaboradoras, guiño a Bachelet y emplazamiento a los hombres

    Vallejo y logros del gobierno de Boric en derechos para las mujeres: “Hicimos política feminista de manera decidida”

    Detienen a autor de homicidio de menor de 14 años en Los Ángeles: se mantenía prófugo desde 2025

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos
    Negocios

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    Enrique Ostale deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Forus, la retailer de los Swett, pone un pie en España

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    Con un golpe e insultos: el feroz enfado de Clemente Montes con Matías Palavecino en la derrota de la UC en Rancagua
    El Deportivo

    Con un golpe e insultos: el feroz enfado de Clemente Montes con Matías Palavecino en la derrota de la UC en Rancagua

    Daniil Medvedev pone fin a las esperanzas de Alejandro Tabilo y lo elimina del Masters 1000 de Indian Wells

    En un intenso duelo entre Mercedes y Ferrari: la Fórmula 1 inicia con el triunfo de George Russell en el GP de Australia

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina
    Mundo

    China pide que “terceras partes” no interfieran en sus relaciones con América Latina

    Liberan a 17 presos políticos en Caracas tras protestas de familiares

    Papa León XIV realiza nuevo llamado para alcanzar cese al fuego en Medio Oriente tras escalada en Irán

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso