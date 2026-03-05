SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El crudo relato de Daniil Medvedev luego de su escape de Dubái en pleno conflicto en Medio Oriente

    El tenista ruso entrega los detalles del periplo que vivió para salir de Emiratos Árabes Unidos y llegar a Norteamérica.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El crudo relato de Daniil Medvedev luego de su escape de Dubái en pleno conflicto en Medio Oriente. Foto: @medwed33

    Daniil Medvedev (11° del ranking ATP) logró salir de Medio Oriente y llegar a Estados Unidos para disputar el Masters 1000 de Indian Wells, luego de varios días atrapado en Dubái debido a las restricciones aéreas generadas por el conflicto bélico en la región.

    El tenista ruso venía de ganar el ATP 500 de la ciudad emiratí. Sin embargo, tras el torneo no pudo abandonar los Emiratos Árabes Unidos.

    Finalmente, el exnúmero 1 del mundo consiguió escapar de la zona junto a sus compatriotas Karen Khachanov (16°) y Andrey Rublev (17°), en un trayecto que incluyó largos desplazamientos terrestres y varias escalas antes de llegar a California.

    En conversación con la periodista Sofya Tartakova, Medvedev relató cómo comenzó el viaje para abandonar la región. “Llegamos a Omán en coche. Nosotros condujimos durante siete horas. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera, pero nuestro conductor no pudo encontrar su pasaporte. Dimos la vuelta y regresamos a Emiratos Árabes Unidos. Encontró su pasaporte en el estacionamiento y condujimos hasta Omán”, contó.

    El tenista señaló que, tras ese episodio, pasaron una noche en territorio omaní antes de continuar el trayecto. “Nos quedamos ahí y al día siguiente volamos a Estambul, pasamos la noche en un hotel y luego volamos a Los Ángeles”, detalló.

    Medvedev también describió la incertidumbre durante el proceso de organización del viaje. “Estábamos con el teléfono buscando hoteles, vuelos y no había nada, por mucho rato. Seguimos buscando hasta que encontramos reservas”, dio a conocer.

    Según explicó, los tres tenistas se trasladaron por su cuenta antes de reencontrarse para continuar el periplo hacia Estados Unidos. “Llegamos a Omán por separado. Después volamos juntos en avión a Estambul y después a Los Ángeles. Fue más fácil estar con ellos allí, porque son amigos, jugamos cartas, pero fue un viaje muy largo y duro”, comentó.

    El propio Medvedev calificó la experiencia como algo fuera de lo habitual. “Si contara todo el recorrido con todos los detalles, es algo inusual. Te sientes como si estuvieras en una película de Hollywood, cruzando la frontera con otras personas, visitando Omán por primera vez, porque no hay torneos de tenis ahí”, afirmó.

    Tras llegar a California, el ruso se prepara para su debut en Indian Wells. Al haber quedado libre, puede enfrentar a Alejandro Tabilo (40°) en segunda ronda, siempre que el chileno supere al español Rafael Jódar (103°) en su estreno.

    Lee también:

    Más sobre:TenisPolideportivoEmiratos ÁrabesEmiratos Árabes UnidosDubáiDaniil Medvedev

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    Vallejo defiende viajes en vehículo fiscal a actividades del PS y el PC objetados por Contraloría

    Minsal inaugura puntos de vacunación contra la influenza y el Covid-19 en estaciones del Metro de Santiago

    Lo más leído

    1.
    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Histórica jornada: Senado aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    2.
    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    “Nadie daba un peso por nosotros”: el descargo de Ben Brereton en su mejor momento con el Derby County

    3.
    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    4.
    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana

    Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana

    5.
    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    Con una cláusula a favor de dirigir a la Roja: los detalles del último contrato de Manuel Pellegrini con el Betis

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito
    Chile

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones
    Negocios

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Grandes constructoras ven alza en sus ingresos y reportan mejoras en las ventas de viviendas en Chile

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U
    El Deportivo

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    El potente elogio del coach de Italia XV en la previa ante los Cóndores: “Chile es nuestra oportunidad de elevar el listón”

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil
    Cultura y entretención

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”
    Mundo

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Israel emite una “advertencia urgente” para que todos los libaneses se trasladen al norte del río Litani

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana