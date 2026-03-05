El crudo relato de Daniil Medvedev luego de su escape de Dubái en pleno conflicto en Medio Oriente. Foto: @medwed33

Daniil Medvedev (11° del ranking ATP) logró salir de Medio Oriente y llegar a Estados Unidos para disputar el Masters 1000 de Indian Wells, luego de varios días atrapado en Dubái debido a las restricciones aéreas generadas por el conflicto bélico en la región.

El tenista ruso venía de ganar el ATP 500 de la ciudad emiratí. Sin embargo, tras el torneo no pudo abandonar los Emiratos Árabes Unidos.

Finalmente, el exnúmero 1 del mundo consiguió escapar de la zona junto a sus compatriotas Karen Khachanov (16°) y Andrey Rublev (17°), en un trayecto que incluyó largos desplazamientos terrestres y varias escalas antes de llegar a California.

En conversación con la periodista Sofya Tartakova, Medvedev relató cómo comenzó el viaje para abandonar la región. “Llegamos a Omán en coche. Nosotros condujimos durante siete horas. Fuimos los únicos que cruzamos la frontera, pero nuestro conductor no pudo encontrar su pasaporte. Dimos la vuelta y regresamos a Emiratos Árabes Unidos. Encontró su pasaporte en el estacionamiento y condujimos hasta Omán”, contó.

El tenista señaló que, tras ese episodio, pasaron una noche en territorio omaní antes de continuar el trayecto. “Nos quedamos ahí y al día siguiente volamos a Estambul, pasamos la noche en un hotel y luego volamos a Los Ángeles”, detalló.

Medvedev también describió la incertidumbre durante el proceso de organización del viaje. “Estábamos con el teléfono buscando hoteles, vuelos y no había nada, por mucho rato. Seguimos buscando hasta que encontramos reservas”, dio a conocer.

Según explicó, los tres tenistas se trasladaron por su cuenta antes de reencontrarse para continuar el periplo hacia Estados Unidos. “Llegamos a Omán por separado. Después volamos juntos en avión a Estambul y después a Los Ángeles. Fue más fácil estar con ellos allí, porque son amigos, jugamos cartas, pero fue un viaje muy largo y duro”, comentó.

El propio Medvedev calificó la experiencia como algo fuera de lo habitual. “Si contara todo el recorrido con todos los detalles, es algo inusual. Te sientes como si estuvieras en una película de Hollywood, cruzando la frontera con otras personas, visitando Omán por primera vez, porque no hay torneos de tenis ahí”, afirmó.

Tras llegar a California, el ruso se prepara para su debut en Indian Wells. Al haber quedado libre, puede enfrentar a Alejandro Tabilo (40°) en segunda ronda, siempre que el chileno supere al español Rafael Jódar (103°) en su estreno.