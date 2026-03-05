Paqui Meneghini aborda su futuro en la U tras el fracaso en Copa Sudamericana

Futbol, Universidad de Chile vs Palestino. Copa Sudamericana 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera ronda de Copa Sudamericana contra Palestino disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 04/03/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Universidad de Chile vs Palestino. 2026 Copa Sudamericana Championship. Universidad de Chile’s head coach Francisco Meneghini is pictured during a first round match of Copa Sudamericana against Palestino at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 04/03/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport

Universidad de Chile sufrió el primer gran fracaso de la temporada. Los azules cayeron agónicamente ante Palestino y quedaron fuera de la Copa Sudamericana. El colchón que había ganado tras vencer a Colo Colo en el Superclásico volvió a desaparecer y el técnico quedó nuevamente en la cornisa.

El resultado no solo es una decepción deportiva, sino que complica seriamente tanto a nivel económico como de planificación futura. La U no solo pierde el significativo monto por ingresar a la fase de grupos del torneo continental, sino que se quedará sin restar los partidos sanción tras la trágica noche en Avellaneda.

Ante ello, Paqui Meneghini realizó una dura autocrítica por el resultado: “Esta derrota nos afecta mucho. Estamos con mucha molestia, no sólo por quedar eliminados sino por la manera que se dio, porque podíamos defender mucho mejor en esa última jugada. Ahora nos queda recuperarnos y pensar en el lunes, porque tenemos un partido muy importante en el torneo nacional (ante Universidad de Concepción)”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

¿Renuncia o se queda Meneghini?

Meneghini fue tajante al ser consultado sobre si está a la altura de la U, reconociendo que no. “Eso está claro. Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos“, indicó.

Además, Paqui descartó renunciar como técnico azul y aseguró que la victoria ante el Cacique ratifica su trabajo: “No pienso en eso. El partido del domingo fue un envión y esto nos golpea, pero hay que recuperarnos para pensar en la liga local”, continuó.

El argentino también señaló que el desgaste físico, producido por la cercanía del Superclásico ante Colo Colo, terminó pasando la cuenta, aunque no lo considera una excusa: “Era muy importante para nosotros pasar y por eso nos duele mucho la eliminación. No podemos poner excusas por horarios, aunque el partido de Colo Colo fue muy desgastante, debíamos ganar hoy”, cerró.