    El Superclásico solo fue un espejismo: la U cae en la agonía ante Palestino y queda fuera de la Copa Sudamericana

    Los azules perdieron ante Palestino, en un partido que tuvo un desenlace increíble. La eliminación vuelve a poner en entredicho el proceso de Paqui Meneghini.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Nelson Da Silva abrió la cuenta ante la U en el Nacional. Andrés Piña/Photosport

    En un desolado Estadio Nacional por su castigo del año pasado, Universidad de Chile recibió a Palestino por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Los azules querían estirar su buen momento después de ganarle el Superclásico a domicilio a Colo Colo en el Monumental. Mientras que los árabes apuntaban a repetir lo hecho el fin de semana, cuando derrotaron por 4-2 a O’Higgins.

    La tensión de ser un partido único de eliminación le dio un tinte adicional a un compromiso, que además tenía el incentivo de los US$ 900 mil que reciben los equipos que avanzan en esta instancia. Y fue el equipo de La Cisterna el que dio el golpe gracias a que siempre supo lo que quería. Es por eso que ganó de manera increíble por 2-1, con un tanto en la agonía, aprovechándose de la ingenuidad de los universitarios.

    Los primeros minutos encontraron a los pupilos de Cristián Muñoz presionando la salida de los de Paqui Meneghini y aprovechando los espacios para atacar por las bandas. Los estudiantiles, en tanto, intentaban armar sociedades ofensivas, como la de Altamirano con Vargas y Lucero en ataque. Sin embargo, este último presentó problemas musculares en la pierna izquierda y terminó siendo reemplazado por Maximiliano Guerrero, a los 17′.

    En la retaguardia, la U mantuvo su línea de 3, con el ingreso del venezolano Bianneider Tamayo por el suspendido Matías Zaldivia. En los 18′, Martín Araya se coló por el sector derecho y su remate dio en el palo izquierdo de Gabriel Castellón. Un minuto después, Dylan Zúñiga lo tuvo con un disparo elevado en el área.

    El resto de la primera parte encontró a los laicos con la posesión del balón y a los de La Cisterna con las jugadas de mayor riesgo gracias a un inspirado Araya y un equilibrado Sebastián Gallegos. Una imagen que generó muchísima preocupación en Meneghini, porque se vio a un equipo sin intensidad y con escaso desequilibrio.

    A los 47′, la U tuvo la más clara hasta ese momento. Un gran centro de Guerrero encontró la cabeza de Vargas, pero Sebastián Pérez estuvo notable para evitar la caída de su portería.

    El descalabro azul

    El DT visitante mandó a la cancha a César Munder, un extremo muy veloz y acostumbrado a amargarles la vida a los azules, algo que nuevamente repetiría. La profundidad del cubano nacionalizado chileno fue la gran apuesta de la Nona para preocupar a la retaguardia del local. Como respuesta de su colega obtuvo los ingresos de los carrileros Felipe Salomoni y Nicolás Fernández por Morales y Hormazábal, una movida que claramente no resultó.

    Los minutos finales transcurrieron con la Universidad de Chile intentando inclinar la cancha, pero sin inquietar a Zanahoria Pérez. Mientras que Palestino se abocó más a contener y a esperar algún error. Tuvo una clara, con un cabezazo de Julián Fernández, a los 81′. Fue un aviso de lo que pasaría en los minutos finales.

    A los 85′, tras salida de Tamayo por lesión, Munder aprovechó que Franco Calderón quedó descolocado tras una mala salida y sacó un centro al área que Nelson Da Silva conectó a la perfección con un cabezazo en el centro del área y abrir la cuenta.

    Tras el gol, la U se fue con todo en busca del empate. Vargas cabeceó en el área apenas desviado en los 89’. Pero aún quedaba una más y esa no sí que no la desaprovechó: una notable asistencia de Marcelo Díaz encontró la frente de Guerrero que puso el agónico 1-1, a los 90+5′.

    Increíblemente, los estudiantiles no supieron cuidar el empate y, en el último segundo, Munder sacó un centro por la izquierda. Ian Garguez arremetió por la espalda y anota el 2-1 que sentenció la suerte de la U, en una jugada donde el banco azul le reclamó al juez brasileño Raphael Claus un desplazamiento de Bryan Carrasco sobre Salomoni, que el cuerpo arbitral desestimó.

    Así, los de la Nona Muñoz celebran su avance a la fase grupal y Paqui Meneghini suma su primer fracaso al mando de la U. Los estudiantiles están lejos de convencer en el proceso del rosarino y al DT se le comienza a acabar el crédito.

