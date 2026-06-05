OpenAI acepta someterse a revisión del gobierno de EE.UU. antes de lanzar sus modelos de inteligencia artificial

OpenAI acatará la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que solicita a las empresas de inteligencia artificial permitir que el gobierno federal evalúe las capacidades de sus modelos antes de que sean lanzados al mercado.

Según informa CNBC, George Osborne, jefe de países de la compañía, dijo que la firma fundada por Sam Altman se sumará al acuerdo de forma voluntaria.

“Es correcto que los gobiernos democráticos tengan un papel importante en cómo se usa y despliega esta tecnología”, afirmó el ejecutivo al margen del evento SXSW en Londres.

Osborne subrayó que la empresa toma sus responsabilidades “muy en serio” y agregó que, en su calidad de laboratorio líder en la frontera tecnológica con modelos de IA “muy, muy poderosos y capaces”, OpenAI no espera que se lo pidan.

“Proactivamente sugerimos formas en que los gobiernos puedan hacer seguimiento a los problemas de seguridad, no solo en Estados Unidos, sino de manera más amplia”, dijo.

Sam Altman, fundador de OpenAI. Foto: archivo.

Qué pide la orden ejecutiva

La orden, que Trump firmó el martes, solicita acceso a los modelos de IA 30 días antes de su lanzamiento.

Además, requiere que las compañías participen en un proceso de evaluación comparativa para determinar las “capacidades cibernéticas avanzadas” de los modelos y establecer el umbral a partir del cual un sistema debería ser designado como “modelo frontera cubierto” (covered frontier model).

La postura de Osborne sobre regulación

Osborne, quien se desempeñó como ministro de Finanzas del Reino Unido entre 2010 y 2016, sostuvo que “los gobiernos van a tener que ser inteligentes” en la forma en que regulan este espacio.

“Lo que sugerimos a los gobiernos es que creen organismos reguladores poderosos, pero con mucha flexibilidad en cuanto a cómo van a operar en el futuro”, planteó al medio.