La dura autocrítica de Paqui Meneghini: “Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos”

Palestino devolvió a la U a la realidad. Y el tanque de oxigeno que Francisco Meneghini había llenado ante Colo Colo se vació en tan sólo 90 minutos. El técnico argentino nuevamente quedó en la cuerda floja. No solo por el millonario premio que se pierde al no avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, sino por el pobre juego que mostraron los laicos en la vacía cancha del Estadio Nacional.

“Esta derrota nos afecta mucho. Estamos con mucha molestia, no sólo por quedar eliminados sino por la manera que se dio, porque podíamos defender mucho mejor en esa última jugada. Ahora nos queda recuperarnos y pensar en el lunes, porque tenemos un partido muy importante en el torneo nacional (ante Universidad de Concepción)”, aseguró Paqui.

Luego el adiestrador argentino reconoció que no está a la altura de lo que se le pide a un técnico de la U: “Eso está claro. Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos”. ¿Piensa renunciar? “No pienso en eso. El partido del domingo fue un envión y esto nos golpea, pero hay que recuperarnos para pensar en la liga local”, refutó.

Acto seguido, el sucesor de Gustavo Álvarez reveló que “era muy importante para nosotros pasar y por eso nos duele mucho la eliminación. No podemos poner excusas por horarios, aunque el partido de Colo Colo fue muy desgastante, debíamos ganar hoy”.

En la otra vereda, Cristián Muñoz, DT de Palestino, confesó que “el plan de juego era tratar de agobiarlos y nos resultó. Pudimos concretar en el primer tiempo y el gol en el último minuto nos golpeó, pero cuando hay corazón cualquier cosa se puede y nos llevamos la clasificación”.

Además, la ‘Nona’ alabó a César Munder y contó que lo guardó hasta el segundo tiempo, porque “sabíamos que ellos se iban a cansar, por el esfuerzo que hicieron en el partido ante Colo Colo”. Y la apuesta le resultó, pues Munder dio las dos asistencias para los tantos de los tricolores.

“No debimos sufrir tanto y fue épico en el final. Para mi es un un orgullo y nos llevamos a una clasificación que nos pone muy contento”, concluyó Muñoz.