    Otra prueba que presiona a Paqui Meneghini: el millonario pozo que la U se juega ante Palestino por la Copa Sudamericana

    Si bien el triunfo en el Superclásico le dio un respiro al entrenador de Universidad de Chile, su continuidad será nuevamente cuestionada si es que no logra avanzar en el torneo continental.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Otra prueba que presiona a Paqui Meneghini: el millonario pozo que la U se juega ante Palestino por la Copa Sudamericana. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Antes del duelo ante Colo Colo, en los pasillos del Centro Deportivo Azul se cuestionaba la continuidad de Francisco Meneghini en la banca de la Universidad de Chile. “Hay que ver si pierde y cómo pierde. Eso será muy importante”, aseguró un alto directivo de la concesionaria laica a El Deportivo.

    El triunfo en el Superclásico le entregó aire al adiestrador argentino, pero no lo dejó del todo estable en la dirección técnica de la escuadra de La Cisterna. Si bien el principal objetivo de la temporada es ser campeón de la Liga de Primera, clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana es primordial para la directiva que encabeza Michael Clark.

    Los cuantiosos premios en dinero que entrega el mencionado torneo continental son oxigeno puro para las arcas de la sociedad anónima. Por lo mismo, eliminar a Palestino en la ronda previa de la justa internacional, es una “obligación” para Meneghini. Y un péndulo sobre su cabeza si es que el resultado es favorable para la oncena tricolor, pues al mal funcionamiento que están presentando sus dirigidos, se suma la existencia de una cláusula que aminora la indemnización que le pagará Azul Azul a Paqui si lo despide antes que se acabe el primer semestre.

    El último duelo entre Palestino y Universidad de Chile teminó 0-0 en La Cisterna. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El millonario premio presiona al DT de la U

    Universidad de Chile y Palestino se jugarán más de un millón de dólares en el Estadio Nacional. La Conmebol premia a la U con US$ 225 mil por ser local (cerca de 200 millones de pesos) y a los árabes les otorga 250 mil dólares por ser visita (220 millones de pesos).

    El ganador de la llave ingresará directamente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y con ello asegura un premio de 900 mil dólares (795 millones de pesos) y opta a otros 300 mil de la misma moneda por cada partido que gane en la instancia mencionada (265 millones de pesos).

    Además, avanzar en la citada competencia, ayudará a la U a no seguir perdiendo tanto dinero en años posteriores. Esto porque cada partido que juegue este calendario en el certamen que ganó en 2011 suma al cumplimiento del castigo que les impuso la Conmebol tras la masacre de Avellaneda que se vivió en agosto pasado.

    En dicha situación, barristas de Independiente y la U se enfrentaron en las galerías del estadio argentino y el ente rector aplicó duras sanciones para ambas entidades. Una de ellas es jugar 14 partidos de los torneos Conmebol (Libertadores o Sudamericana) sin público: siete de ellos serán de local y los otros siete de visita.

    Los estudiantiles hasta ahora lleva cumplidos dos cotejos como anfitrión y la misma cantidad como forastero. Este sería su tercer partido como dueño de casa y si avanza llegaría hasta seis en la fase de grupos y podría jugar el séptimo en octavos y comenzar a llenar el recinto ñuñoíno en cuartos o en alguna competencia del año venidero.

    El laboratorio de Paqui

    El triunfo de Universidad de Chile sobre Colo Colo en el Superclásico sigue dando vuelta en Azul Azul. El elenco a cargo de Francisco Meneghini consiguió imponerse al Cacique después de haber acumulado cuatro duelos sin victorias.

    El gol anotado por Matías Zaldivia en el minuto 70, más que una jugada de azar, fue el resultado positivo de lo que el adiestrador preparó en la semana con sus jugadores.

    En dicho minuto, Marcelo Morales se acomodó y sacó un centro pasado al segundo palo, lugar en el que estaba Juan Martín Lucero, quien, a su vez, pivoteó hacia el centro. La defensa de Colo Colo se quedó mirando el balón y no pudo despejarlo. Fue ahí cuando apareció el zaguero para impulsar la pelota al fondo de la red.

    Tras el partido, en la zona mixta, Morales resaltó la jugada preparada. “Esos balones detenidos, que en verdad los trabajamos en la semana, dio sus frutos para conseguir los tres puntos”, indicó el lateral.

    También se mostró “feliz de que todo el esfuerzo haya valido esta recompensa, tengo que seguir trabajando. Hice un trabajo bien fuerte con los profes, que siempre estuvieron conmigo, así que feliz de haber jugado y sumado de a tres. Esto no termina acá”, adelantó.

    “Feliz de haber jugado un clásico, porque estos clásicos se ganan así, con ganas y con huevos. El miércoles vamos a salir con todo, lo mismo como salimos hoy día, así que a ganar”, finalizó.

