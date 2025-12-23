El primer gran desafío de Paqui Meneghini en la U: Conmebol programa el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana

Pese a que aún no firma su vínculo con Universidad de Chile, Francisco Meneghini ya tiene agendado su primer gran desafío en la banca de los azules. Frente a Palestino, los comandados por Paqui buscarán un cupo en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Según lo publicado por la Conmebol, azules y árabes disputarán su chance de seguir en el torneo continental el miércoles 4 de marzo, a las 21:30 horas, en el Estadio Nacional. Y aunque el sorteo que se realizó hace algunos días estableció que los estudiantiles jugarán como locales, el cotejo se desarrollará a puertas cerradas por el castigo que pesa sobre los laicos tras los graves incidentes ocurridos ante Independiente de Avellaneda.

Cabe recordar que la U llegó hasta la instancia de los cuatro mejores en el mencionado torneo y fue eliminado por el equipo que se titularía campeón de la edición 2025, Lanús. Además, el equipo de La Cisterna no será el único que disputará esta instancia, ya que Cobresal y Audax Italiano también deben enfrentarse y lo harán el martes 3 de marzo, a las 21:30 horas, en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Pulgar besa la Copa Libertadores tras ganarle en Perú. Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Photosport. Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Photospor

Fase previa de la Copa Libertadores y la Recopa

No solo la Sudamericana quedó fijada para marzo, también los primeros partidos de la Copa Libertadores ya tienen un horario establecido. O’Higgins recibirá a Bahia de Brasil en el estadio El Teniente de Rancagua, el miércoles 18 de marzo, a las 19 horas, por la fase 2 del torneo.

En tanto, Huachipato visitará Carabobo de Venezuela. Este desafío se llevará a cabo un día antes, el martes 17 de marzo, a las 18 horas.

Las revanchas de ambos fueron programadas de la siguiente manera: el cuadro celeste viajará a Brasil el miércoles 21 de marzo y comenzará a disputar los puntos a las 19 horas y los acereros definirán en casa ante los llaneros, el martes 20 de marzo a las 19 horas.

Por último, Conmebol también publicó cómo se disputará la Recopa Sudamericana entre el campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo de Erick Pulgar, y el monarca de la Copa Sudamericana, Lanús. El trofeo se le entregará al ganador de la llave que se jugará en partidos de ida y vuelta y su disputa comenzará en Argentina el jueves 19 de febrero, a las 21:30 horas.

Flamengo, sin embargo, tendrá la posibilidad de definir en casa, ya que la revancha está programada para el jueves 26 de febrero, a las 21:30 horas, en Río de Janeiro. Y aunque no se publicaron los estadios, lo más probable es que la cita final se realice en el Maracaná y el volante chileno tendrá la posibilidad de seguir sumando títulos a la que fue la mejor temporada de su carrera.