La liberación de Paqui Meneghini tras el triunfo de la U: “Es un envión anímico que refuerza todo lo que venimos haciendo”

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 5, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera division contra Colo Colo disputado en el estadio Monumenatal de Santiago, Chile. 01/03/2026 Andres Pina/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Chile. 5th turn, 2026 First Division League. Universidad de Chile manager Francisco Meneghini is pictured during a first division match against Colo Colo at Monumental stadium in Santiago, Chile. 01/03/2026 Andres Pina/Photosport

Francisco Meneghini celebra, pero también se toma un gran respiro. Universidad de Chile venció a Colo Colo en el Superclásico y consiguió su primera victoria en la Liga de Primera.

En ese sentido, Paqui realizó un análisis del encuentro y aseguró que la U ganó merecidamente: “En el segundo tiempo nos ajustamos bien, no tuvieron la posibilidad de avanzar y terminaron lanzando mucho frontal. Ahí, nuestros tres centrales estuvieron muy bien. En mediocampo tuvimos precisión, pudimos encontrar a nuestros delanteros con espacio. Si hubiésemos estado un poquito más finos, podríamos haber tenido más chances de gol”, comenzó señalando el entrenador en conferencia de prensa.

También le entregó una alta relevancia al triunfo en el Monumental. “Nos sirve mucho. Nos da un empujón, no para cambiar la forma de trabajar, porque veníamos trabajando muy bien, pero sí para soltar el equipo. Ahora tenemos rápido un partido, el miércoles, así que hay que enfocarse en la recuperación”, indicó.

Meneghini insistió en que Universidad de Chile había merecido ganar sus partidos anteriores y realizó una crítica por la cercanía con el duelo con Palestino: “Lo necesitábamos como equipo. Yo soy entrenador y vivo de los resultados, pero el equipo se lo merecía realmente. Esa es la sensación, lo merecíamos. Lo habíamos merecido con Limache, lo merecimos sin brillar ante Palestino venía siendo esquivo por diferentes factores. Ganamos bien, no en una jugada aislada, ganamos con mucha personalidad de nuestros jugadores, entregando todo y más”, dijo.

“Vamos a ver cómo terminaron todos, está claro que están todos muy cansados. Entregaron todo lo que tenían, da gusto verlos llegar al camarín así. Tenemos solamente dos días entre los partidos. Somos el único equipo chileno que entre sus partidos de torneo y copa va a tener solamente dos días de descanso. El resto tiene tres, pero bueno, nos tenemos que adaptar, recuperarnos bien. Tenemos un buen plantel para competir el miércoles”, añadió.

“Es un envión anímico ganar acá, al clásico rival e insisto mucho en cómo ganamos. Estuvimos muy presentes en el partido desde el mediocampo, desde apretar, de nunca echarnos para atrás. Si en algún momento defendimos más atrás es porque ellos nos empujaron, no porque queríamos. Es un envión anímico que refuerza todo lo que venimos haciendo”, indicó.

Finalmente, se refirió a los festejos del plantel de la U en la cancha del Monumental, que no fueron bien recibidos por los hinchas albos presentes: “Fue una celebración muy efusiva, por ganar un partido así, por ganar nuestro primer partido. Se hizo esperar demasiado, lo merecíamos antes, pero bueno, llegó hoy, llegó bien”, cerró.