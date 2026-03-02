SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La liberación de Paqui Meneghini tras el triunfo de la U: “Es un envión anímico que refuerza todo lo que venimos haciendo”

    El técnico azul valoró la victoria sobre Colo Colo en el Monumental, en lo que también fue la primera del año: "Yo soy entrenador y vivo de los resultados, pero el equipo se lo merecía realmente", indicó.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 5, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera division contra Colo Colo disputado en el estadio Monumenatal de Santiago, Chile. 01/03/2026 Andres Pina/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Chile. 5th turn, 2026 First Division League. Universidad de Chile manager Francisco Meneghini is pictured during a first division match against Colo Colo at Monumental stadium in Santiago, Chile. 01/03/2026 Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Francisco Meneghini celebra, pero también se toma un gran respiro. Universidad de Chile venció a Colo Colo en el Superclásico y consiguió su primera victoria en la Liga de Primera.

    En ese sentido, Paqui realizó un análisis del encuentro y aseguró que la U ganó merecidamente: “En el segundo tiempo nos ajustamos bien, no tuvieron la posibilidad de avanzar y terminaron lanzando mucho frontal. Ahí, nuestros tres centrales estuvieron muy bien. En mediocampo tuvimos precisión, pudimos encontrar a nuestros delanteros con espacio. Si hubiésemos estado un poquito más finos, podríamos haber tenido más chances de gol”, comenzó señalando el entrenador en conferencia de prensa.

    También le entregó una alta relevancia al triunfo en el Monumental. “Nos sirve mucho. Nos da un empujón, no para cambiar la forma de trabajar, porque veníamos trabajando muy bien, pero sí para soltar el equipo. Ahora tenemos rápido un partido, el miércoles, así que hay que enfocarse en la recuperación”, indicó.

    Meneghini insistió en que Universidad de Chile había merecido ganar sus partidos anteriores y realizó una crítica por la cercanía con el duelo con Palestino: “Lo necesitábamos como equipo. Yo soy entrenador y vivo de los resultados, pero el equipo se lo merecía realmente. Esa es la sensación, lo merecíamos. Lo habíamos merecido con Limache, lo merecimos sin brillar ante Palestino venía siendo esquivo por diferentes factores. Ganamos bien, no en una jugada aislada, ganamos con mucha personalidad de nuestros jugadores, entregando todo y más”, dijo.

    “Vamos a ver cómo terminaron todos, está claro que están todos muy cansados. Entregaron todo lo que tenían, da gusto verlos llegar al camarín así. Tenemos solamente dos días entre los partidos. Somos el único equipo chileno que entre sus partidos de torneo y copa va a tener solamente dos días de descanso. El resto tiene tres, pero bueno, nos tenemos que adaptar, recuperarnos bien. Tenemos un buen plantel para competir el miércoles”, añadió.

    Es un envión anímico ganar acá, al clásico rival e insisto mucho en cómo ganamos. Estuvimos muy presentes en el partido desde el mediocampo, desde apretar, de nunca echarnos para atrás. Si en algún momento defendimos más atrás es porque ellos nos empujaron, no porque queríamos. Es un envión anímico que refuerza todo lo que venimos haciendo”, indicó.

    Finalmente, se refirió a los festejos del plantel de la U en la cancha del Monumental, que no fueron bien recibidos por los hinchas albos presentes: “Fue una celebración muy efusiva, por ganar un partido así, por ganar nuestro primer partido. Se hizo esperar demasiado, lo merecíamos antes, pero bueno, llegó hoy, llegó bien”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalCampeonato NacionalLiga de PrimeraSuperclásicoUniversidad de ChileLa UColo ColoFrancisco Meneghini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Argentina confirma liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

    Crisis en Medio Oriente: Prevén que el petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Sirenas en el norte de Israel tras fuego desde Líbano marcan ingreso de Hezbolá a la guerra

    Con 24 trenes extras del Metro y 250 mil vehículos adicionales: así se prepara Santiago para el “superlunes”

    Cadem: 56% considera exagerada la decisión de EE.UU. de revocar visas por cable submarino con China

    Lo más leído

    1.
    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    2.
    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún por la Liga de Primera

    En vivo: Universidad Católica visita a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún por la Liga de Primera

    3.
    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    4.
    Uno a uno de la U: la solidez de Matías Zaldivia comanda el triunfo azul en el Superclásico

    Uno a uno de la U: la solidez de Matías Zaldivia comanda el triunfo azul en el Superclásico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda
    Chile

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Con 24 trenes extras del Metro y 250 mil vehículos adicionales: así se prepara Santiago para el “superlunes”

    Cadem: 56% considera exagerada la decisión de EE.UU. de revocar visas por cable submarino con China

    Crisis en Medio Oriente: Prevén que el petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril
    Negocios

    Crisis en Medio Oriente: Prevén que el petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El Toro resuelve los problemas: la efectividad de Zampedri le da el triunfo a la UC sobre el áspero Ñublense
    El Deportivo

    El Toro resuelve los problemas: la efectividad de Zampedri le da el triunfo a la UC sobre el áspero Ñublense

    La euforia Matías Zaldivia, el héroe de la U: “Lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grandes”

    Luciano Darderi se corona tras vencer a Yannick Hanfmann en la final europea del BCI Seguros ChileOpen

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Argentina confirma liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela
    Mundo

    Argentina confirma liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

    Sirenas en el norte de Israel tras fuego desde Líbano marcan ingreso de Hezbolá a la guerra

    Irán asegura que 560 militares de EE.UU. han muerto o resultado heridos en ataques con misiles y drones

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers