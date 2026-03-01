Uno a uno de la U: la solidez de Matías Zaldivia comanda el triunfo azul en el Superclásico

Gabriel Castellón: sobrio y correcto en sus intervenciones, con excepción de un centro en el que quedó corto. Tuvo una espectacular tapada en el final del primer tiempo y evitó el empate en la última jugada.

Nicolás Ramírez: le costó durante el primer tiempo. Su sector fue el más atacado. Por momentos lo pasó mal. En el complemento se afirmó.

Franco Calderón: sufrió las veces que dejó su zona y se adelantó. Quedó expuesto en algunas oportunidades, pero en otras estuvo bien en los duelos. Tuvo un grandísimo complemento.

Matías Zaldivia: imperial. El mejor de la zaga, sobre todo en las coberturas a sus compañeros. Lideró para soportar los embates. Se consagró como una de las figuras al anotar el gol del triunfo.

Fabián Hormazábal: en la línea de un bajo inicio de temporada. Intentó, pero le costó profundizar por su carril. Lejos de su mejor nivel.

Israel Poblete: realizó un gran desgaste físico, aportando soluciones en la disputa en el mediocampo. Intensidad, no tanto fútbol.

Charles Aránguiz: volcado a labores defensivas principalmente, aunque sufrió cuando le tocó enfrentar a Méndez en el primer tiempo. Fue el eje de la U, pulcro con la pelota y en la distribución. Se agrandó con el paso del partido, cuando más complejo era el escenario, siendo otra de las figuras.

Marcelo Morales: falto de ritmo y algo desconectado del juego, aunque no sufrió mucho en defensa. Estuvo atento en esa faceta. Nula profundidad por su banda.

Javier Altamirano: el más movedizo. La pidió constantemente, siendo el que lideró los ataques azules. Eso sí, su aportación fue por lagunas.

Juan Martín Lucero: jugó de espaldas y descargó bien principalmente. Tuvo un débil remate en el primer tiempo y se perdió un inmejorable mano a mano que pudo cambiar todo en su regreso al Monumental.

Eduardo Vargas: impreciso. Le costó entrar en juego y cuando lo hizo, estuvo exageradamente errático. Intenciones y ganas, pero solo eso.

Maximiliano Guerrero: reemplazó a Vargas. En media hora, su aporte fue escaso más allá del despliegue. Tuvo una patriada donde eludió a dos albos, pero definió de mala manera.

Felipe Salomoni: sustityó a un agotado Morales. Ayudó defensivamente a sostener el resultado.

Lucas Romero: reemplazó a Altamirano en el cierre. Despejó incontables pelotas en el poco tiempo que jugó.