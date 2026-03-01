SUSCRÍBETE
    Uno a uno de la U: la solidez de Matías Zaldivia comanda el triunfo azul en el Superclásico

    Francisco Meneghini consiguió su primera victoria con Universidad de Chile ante Colo Colo gracias al tanto del defensor argentino, el gran héroe del encuentro.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Matías Zaldivia festeja su gol ante Colo Colo. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Gabriel Castellón: sobrio y correcto en sus intervenciones, con excepción de un centro en el que quedó corto. Tuvo una espectacular tapada en el final del primer tiempo y evitó el empate en la última jugada.

    Nicolás Ramírez: le costó durante el primer tiempo. Su sector fue el más atacado. Por momentos lo pasó mal. En el complemento se afirmó.

    Franco Calderón: sufrió las veces que dejó su zona y se adelantó. Quedó expuesto en algunas oportunidades, pero en otras estuvo bien en los duelos. Tuvo un grandísimo complemento.

    Matías Zaldivia: imperial. El mejor de la zaga, sobre todo en las coberturas a sus compañeros. Lideró para soportar los embates. Se consagró como una de las figuras al anotar el gol del triunfo.

    Fabián Hormazábal: en la línea de un bajo inicio de temporada. Intentó, pero le costó profundizar por su carril. Lejos de su mejor nivel.

    Israel Poblete: realizó un gran desgaste físico, aportando soluciones en la disputa en el mediocampo. Intensidad, no tanto fútbol.

    Charles Aránguiz: volcado a labores defensivas principalmente, aunque sufrió cuando le tocó enfrentar a Méndez en el primer tiempo. Fue el eje de la U, pulcro con la pelota y en la distribución. Se agrandó con el paso del partido, cuando más complejo era el escenario, siendo otra de las figuras.

    Marcelo Morales: falto de ritmo y algo desconectado del juego, aunque no sufrió mucho en defensa. Estuvo atento en esa faceta. Nula profundidad por su banda.

    Javier Altamirano: el más movedizo. La pidió constantemente, siendo el que lideró los ataques azules. Eso sí, su aportación fue por lagunas.

    Juan Martín Lucero: jugó de espaldas y descargó bien principalmente. Tuvo un débil remate en el primer tiempo y se perdió un inmejorable mano a mano que pudo cambiar todo en su regreso al Monumental.

    Eduardo Vargas: impreciso. Le costó entrar en juego y cuando lo hizo, estuvo exageradamente errático. Intenciones y ganas, pero solo eso.

    Maximiliano Guerrero: reemplazó a Vargas. En media hora, su aporte fue escaso más allá del despliegue. Tuvo una patriada donde eludió a dos albos, pero definió de mala manera.

    Felipe Salomoni: sustityó a un agotado Morales. Ayudó defensivamente a sostener el resultado.

    Lucas Romero: reemplazó a Altamirano en el cierre. Despejó incontables pelotas en el poco tiempo que jugó.

