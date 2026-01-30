“Es incompatible con los valores de la U”: Senado de la Universidad de Chile pide salida de Michael Clark de Azul Azul

El Caso Sartor ha generado una crisis dentro de Universidad de Chile, Su presidente, Michael Clark, es el más afectado . El mandamás de Azul Azul S.A. recibió una sanción histórica de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), lo que generó que se pidiera su salida desde diferentes frentes.

La oposición a Clar en la concesionaria pidió su renuncia tras conocerse las multas por 65 mil UF, cerca de $ 2.500 millones y el castigo que le impide ejercer cargos directivos en una sociedad por cinco años. La casa de estudios está en alerta. “Vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul”, advirtió la rectora, Rosa Devés.

Senado Universitario de la Universidad de Chile pide la salida de Michael Clark de Azul Azul

Clark desestimó la dimisión. "El día que piense que yo le hago un mal a la U, voy a ser el primero en dar un paso al costado. Pero yo me siento bastante orgulloso de lo que se ha hecho", declaró, al cierre de la temporada pasada.

Sin embargo, las voces que exigen su salida aumentan. El Senado Universitario de la casa de estudios, órgano normativo y estratégico que representa a toda la comunidad, se pronunció sobre la crisis de la sociedad anónima.

El Senado Universitario lanzó un comunicado en medio de la crisis de Azul Azul S.A.

“El Senado Universitario de la Universidad de Chile manifiesta su preocupación por el perjuicio al nombre y a los emblemas institucionales derivado de las sanciones impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero, y de las múltiples acciones legales entabladas contra Sartor AGF y el señor Michael Clark Varela”, abre el comunicado del órgano de la casa de estudios.

“Esta grave situación vulnera principios esenciales de la Universidad de Chile como la probidad, la transparencia y la integridad ética. Al involucrar a Azul Azul S.A., afecta directamente la imagen de la Universidad, por encontrarse su nombre y símbolos asociados a la concesionaria”, amplía el órgano.

“El Senado Universitario considera que la permanencia del señor Clark Varela en el gobierno corporativo de Azul Azul S.A. es incompatible con los valores y principios de la Universidad de Chile”, expresó el comunicado.

“Convocamos a todos los órganos superiores de nuestra institución a revisar en conjunto y con urgencia las condiciones bajo las cuales se ha concedido el uso del nombre y de los emblemas de la Universidad de Chile, y evaluar su continuidad”, pidió la instancia, sobre el uso de los símbolos, el nombre y los colores que hace el equipo de fútbol.