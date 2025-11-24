Director de Azul Azul exige la renuncia de Michael Clark: “Nos mintieron; han superado todos los límites”

La crisis que desató la histórica sanción que le impuso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) al grupo Sartor y a Michael Clark sigue causando de reacciones al interior de la concesionaria que maneja los destinos de la U (Azul Azul). La máxima autoridad fue sancionada con 65 mil UF, además de quedar impedido por 5 años para ejercer cargos directivos.

La primera reacción se produjo el jueves pasado, cuando el directorio de la sociedad anónima estudiantil se reunió para hablar del presupuesto del año venidero y de lo que estaba pasando con Clark. Allí, en un ambiente “tenso, pero respetuoso”, el ingeniero comercial aseguró que agotaría todas las instancias para demostrar su inocencia y que por lo tanto, no iba a dejar su cargo.

Pero con el correr de los días y la intervención de la Casa de Estudios, los ánimos cambiaron y el bloque opositor a Clark levantó la voz para pedir la dimisión del mayor accionista del conjunto dirigido por Gustavo Álvarez.

Exigen la renuncia de Michael Clark a la presidencia de la U

“Me estoy dando el tiempo de leer en extenso las 380 y tantas páginas del fallo de la CMF, pero las láminas del puzle se están completando y la evidencia es clara, clarísima y me parecen de extrema gravedad”, aseguró Juan Pablo Pavez en la previa del duelo de los laicos con O’Higgins.

Luego aseveró que estaba de acuerdos en que Clark debe abandonar la institución “absolutamente, tiene que irse” y entregó sus argumentos: “Lo que más me duele es que nos mintieron. Nos mintieron. Si acá hay gente detrás del club que dijeron que no eran y deben cinco millones de dólares. Las cosas como son. Han superado todos los límites, han jugado con la honra, al rector Vivaldi le mandaron una nómina con los dueños de la U que está lejos de ser la verdad, lejos de ser la verdad, así que ya está bueno”.

Consultado por el anuncio de la rectora, Rosa Devés, de revisar el contrato que une a la academia con la compañía deportiva, Pavez indicó que “me encanta que la rectora esté participe de este tema, porque -yo creo- que es la que más se siente defraudada por este tema, pues queda en evidencia que le mintieron”.

Por su parte. Daniel Schapira -otro de los representante de la oposición- concordó con Pavez y expresó que “él debería renunciar por el bien de la institución, pero nadie lo puede obligar”. Acto seguido, complementó que “es un tema que debe resolver el personalmente. Es un tema que afecta a la U, pero es un tema que aún tiene muchos recursos y por eso está apelando y vamos a ver qué pasa. Ojalá las cosas se comiencen a aclarar”.

Sobre el anunció de Devés, Schapira se mostró más cauto que su par y le puso paños fríos a la decisiones futuras. “Esto no tiene que ver con la universidad, sino que es un tema particular de una empresa (Sartor) y lamentablemente, la U se ha visto involucrada, pero no creo que se haya dañado el nombre de la U... Ellos están en derecho en revisarlo, pero los contratos se deben cumplir y no hay base para pensar en cambiar este contrato”, concluyó.

Mira lo que dijeron los directores de la U: