BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ex director de Sartor AGF confiesa “operación triangulada” que permitió financiar la compra de Azul Azul

    Óscar Ebel, exdirector de Sartor AGF, realizó tres presentaciones ante la CMF y detalló una serie de operaciones que consideró irregulares.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena

    Fue el 24 de diciembre de 2024 cuando Óscar Ebel, director de Sartor AGF, inició su colaboración con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en medio de la investigación del Caso Sartor.

    “En mi calidad de director de Sartor Administradora General de Fondos S.A., tengo conocimiento de hechos graves, eventualmente constitutivos de infracciones a las normas que regulan a las administradoras de fondos“, señaló en su solicitud de fines del año pasado enviada a la CMF.

    En esa línea, señaló que “en el directorio y comités de Sartor AGF se aprobaron, con mi voto favorable, operaciones de inversión en sociedades vinculadas a directores y relacionados, utilizando los fondos aportados por clientes”.

    El 22 de enero de este año, Ebel entregó un completo reporte detallado sobre la operación del fondo Tactical Sport. En su relató indicó que el comité de crédito de Sartor AFIP - administradora de fondos de inversión privados- aprobó el 13 de abril del 2021 la entrega de un crédito por $3.500 millones a Asesorías e Inversiones Sartor, matriz del grupo, para poder adquirir cuotas del FIP Tactical Sport, también administrado por Sartor AFIP, el cual finalmente adquiría el 63% de Azul Azul.

    “La fuente de financiamiento de este crédito, según consta en el acta, proviene de otro Fondo de Sartor AFIP, el FIP Deuda Privada”, dijo Ebel.

    Además, apuntó que para abril de 2021, el 40% de la inversión del fondo Táctico ($29.945.632.000) “estaba colocado en el FIP Deuda Privada”.

    Según explicó Ebel, ese mismo 13 de abril el comité de Crédito de Sartor AFIP aprobó que el FIP Deuda Privada entregara el financiamiento al FIP Tactical Sport “utilizando como intermediario a la sociedad de Inversiones Cerro el Plomo”.

    “Se trata de una operación triangulada: los fondos tiene un origen -el FIP Deuda Privada-, pasan por un intermediario -Inversiones Cerro El Plomo SpA- y llegan a su destinatario -el FIP Tactical Sport-”, indicó.

    Junto con ello, confesó que “dos fondos de inversión administrados por Sartor AGF y un fondo de inversión privado de Sartor AFIP otorgaron financiamiento al FIP Tactical Sport utilizando como intermediario a la sociedad Inversiones Cerro El Plomo SpA”.

    El caso de Autofidem

    En su presentación de diciembre de 2024, Óscar Ebel relató además que “se aprobaron y cursaron numerosas operaciones de crédito desde los fondos administrados por Sartor, a la sociedad Autofidem SpA, cuya propiedad accionaria desde su origen, es en un 50% de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. El otro 50% corresponde a Inversiones Lanu SpA., de propiedad de Nicolas Matthei Salvo. Autofidem mantiene a la fecha una deuda de varios miles de millones con los fondos administrador por Sartor, entre otros con el Fondo de Inversión Privado Sartor Deuda Privada”.

    Ebel pormenorizó que Autofidem nació de un MOU suscrito en 2020 por Pedro Pablo Larraín -representante de la firma y accionista, según cuenta el exdirector de Sartor AGF- con Matthei Salvo, donde se acordó “constituir dicha compañía, que sería financiada a través de los fondos administrados por Sartor”

    “Estas operaciones irregulares estaban en conocimiento del directorio de Inversiones y Asesorías Sartor S.A., pues este negocio fue aprobado expresamente por dicho directorio, donde se dio cuenta de la marcha de dicho negocio en forma periódica”, dijo Ebel.

    Además, detalló que “las deudas que estas sociedades vinculadas contraían con los fondos eran respaldadas principalmente en pagarés, los que se han prorrogado sucesivamente -algunos con mi visto bueno-, y en algunos casos, según entiendo, se han vencido sin que se hayan pagado”.

    Más sobre:MercadoCMFSartorCaso SartorAzul AzulUniversidad de ChileTactical SportMichael Clark

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Condenan a 10 años y un día de cárcel a interno que mató a otro en penal de Cañete y se fugó del recinto

    Hasta 31°: emiten aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del sur del país

    Justicia argentina confirma procesamiento de Alberto Fernández y lo deja a un paso del juicio oral por caso de seguros

    Estudiantes de 7° y 8° básico: SLEP Licancabur confirma que cuatro alumnos consumieron ketamina en escuela de Calama

    Diputado Guzmán tras lograr reelección por Evópoli: “Decir que Chile Vamos está en la tumba es ser alarmista”

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    3.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    4.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín
    Chile

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Condenan a 10 años y un día de cárcel a interno que mató a otro en penal de Cañete y se fugó del recinto

    Hasta 31°: emiten aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del sur del país

    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña
    Negocios

    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña

    Glencore extenderá operación de Lomas Bayas hasta 2038

    Presupuesto 2026: Cámara lo despacha al Senado, pero se rechazan recursos para Salud, Educación, Seguridad

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo
    Tendencias

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B

    Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Antofagasta en el inicio de la Liguilla de Primera B

    Adiós a su campaña perfecta: España clasifica al Mundial con un amargo empate en casa frente a Turquía

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    Justicia argentina confirma procesamiento de Alberto Fernández y lo deja a un paso del juicio oral por caso de seguros
    Mundo

    Justicia argentina confirma procesamiento de Alberto Fernández y lo deja a un paso del juicio oral por caso de seguros

    Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein

    Trump defiende al príncipe saudita de las acusaciones sobre el asesinato de Khashoggi en 2018 en su visita a la Casa Blanca

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?