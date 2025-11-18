Michael Clark apelará a la histórica sanción de la CMF y descarta su salida de la presidencia de la U. de Chile

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, dijo que apelará a la sanción que le impuso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Clark calificó el hecho como algo injusto.

El controlador de la sociedad anonima que administra al club de fútbol Universidad de Chile fue sancionado en el contexto del caso de Sartor Administradora General de Fondos, donde se estimó que los involucrados “financiaron a algunas personas jurídicas y naturales vinculadas a una serie de irregularidades financieras”.

“Yo la verdad que este fallo no me lo esperaba, no estoy contento con el, considero que es muy injusto (...) Al leer en diagonal el fallo, yo creo que ninguno de mis descargos se toman en cuenta”, dijo Clark en conversación con radio Cooperativa.

El monto total de las multas asciende a $14.569 millones, recayendo sobre Pedro Pablo Larraín Mery, presidente del directorio de la gestora, con la pena más alta de 80.000 UF ($3.170 millones). Mientras que, para Michael Clark, la multa fue la tercera más alta: 65.000 UF, $2.500 millones.

Ante este contexto, Clark destacó la posibilidad que tiene de apelar y que el fallo no entra en vigencia. “No estoy de acuerdo con lo que se sancionó hoy día. Y por tanto vamos a ocupar todas las instancias de apelaciones que la ley nos da”, dijo.

Sobre el futuro de su rol de presidente en la Universidad de Chile, Clark descartó la idea de su paso al costado producto de la sanción, que de no revertirse, impide a Clark la “inhabilidad temporal por 5 años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal”. Un castigo que impediría la permanencia de Clark en el directorio de Azul Azul y presidencia del club deportivo.

“Yo voy a seguir siendo presidente de la U. Vamos a apelar en todas las instancias. Vamos a apelar porque considero que muchos de los descargos a los cargos hechos (por la CMF) no se toman en cuenta”, resaltó.