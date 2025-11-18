CMF sanciona a directores de Sartor AGF con $14.569 millones por irregularidades financieras

La Comisión para el Mercado Financiero aplicó una sanción histórica a los directores de Sartor Administradora General de Fondos que financiaron a algunas personas jurídicas y naturales vinculadas a una serie de irregularidades financieras, cuyos principales involucrados corresponderían a l ex gerente general y exgerente comercial de Primus Capital, Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar, así como el abogado Antonio Guzmán.

El monto total de las multas asciende a $14.569 millones, recayendo sobre Pedro Pablo Larraín Mery, presidente del directorio de la gestora, con la pena más alta de 80.000 UF. Le siguen Alfredo Harz, gerente general, multado con 75.000 UF, y los demás directores: Michael Clark (65.000 UF), Mauro Valdés (45.000 UF), Rodrigo Bustamante (35.000 UF), Juan Carlos Jorquera (35.000 UF), Miguel León (10.000 UF) y Óscar Ebel (22.500 UF).

Precisamente, la resolución de la CMF destacó la colaboración prestada por Óscar Ebel Sepúlveda, lo que motivó una rebaja excepcional del 70% sobre su multa original de 75.000 UF, quedando esta fijada en 22.500 UF.

Los hechos sancionados salieron a la luz el pasado 10 de septiembre de 2024, cuando la Dirección General de Supervisión de Conducta de Mercado (DGSCM) informó a la Unidad de Investigación sobre los antecedentes recopilados por la Dirección de Supervisión de Administradoras de Fondos y Asesorías de Inversión. Dichos antecedentes se obtuvieron durante el proceso de supervisión realizado el año anterior a los fondos administrados por Sartor AGF.