CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cadem: aprobación de Kast sube a 41% tras Cuenta Pública, pero evaluación de su discurso marca el nivel más bajo desde 2010

    El sondeo reveló que ocho de cada diez personas siguieron el mensaje presidencial, pero una mayoría cuestionó la falta de autocrítica y las dudas sobre la capacidad del gobierno para enfrentar la seguridad y la situación económica.

    Por 
    Roberto Martínez
    1 JUNIO 2026 PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, JOSÉ ANTONIO KAST, DURANTE CUENTA PÚBLICA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A un día de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, la última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló un alza en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, aunque la evaluación del contenido y desempeño del Mandatario durante el discurso registró cifras históricamente bajas en comparación con administraciones anteriores.

    Según el sondeo correspondiente a la primera semana de junio, la aprobación del jefe de Estado aumentó tres puntos porcentuales, subiendo de 38% a 41%, mientras que la desaprobación cayó de 58% a 55%.

    Pese al incremento en el respaldo al Mandatario tras la ceremonia realizada en Valparaíso, el estudio evidenció que la percepción sobre el discurso presidencial fue considerablemente más crítica que en anteriores primeras cuentas públicas desde el retorno a la democracia.

    De acuerdo con Cadem, un 50% evaluó el mensaje presidencial de Kast como “bueno” o “muy bueno”, convirtiéndose en la evaluación positiva más baja registrada para una primera Cuenta Pública desde que la encuestadora realiza esta medición.

    La cifra además quedó 13 puntos por debajo de la obtenida por el expresidente Gabriel Boric tras su primera rendición de cuentas en junio de 2022, ocasión en que alcanzó un 63% de evaluación positiva.

    El contraste también se aprecia respecto de otros gobiernos. Sebastián Piñera no registró variaciones en aprobación luego de su primera Cuenta Pública de su segundo mandato en 2018 (57%), mientras que Michelle Bachelet subió seis puntos tras su primer mensaje presidencial en mayo de 2014, pasando de 49% a 55%.

    En el caso de Kast, la mejora en la aprobación presidencial fue más moderada, aunque igualmente menor a la experimentada por Boric tras su debut ante el Congreso, ya que el exmandatario pasó de 36% a 44% en esa oportunidad.

    La encuesta también mostró un alto nivel de interés ciudadano por el discurso presidencial. Un 78% afirmó haber visto o haberse informado sobre la Cuenta Pública, la mayor visibilidad registrada para este tipo de ceremonias desde 2010.

    Percepciones divididas

    Sin embargo, las percepciones respecto del contenido estuvieron divididas. Mientras un 68% consideró que Kast apeló a la unidad del país y un 66% dijo sentirse esperanzado sobre el futuro de Chile tras el mensaje, un 66% sostuvo que el Presidente omitió anuncios sobre materias importantes.

    Asimismo, un 59% opinó que el Mandatario no fue autocrítico durante su intervención, mientras que un 56% estimó que no logró demostrar que cuenta con un plan de seguridad concreto. El mismo porcentaje consideró además que el gobierno aún no evidencia avances claros en el cumplimiento de sus compromisos de campaña.

    En materia económica, un 53% afirmó que Kast no transmitió confianza respecto de la capacidad del Ejecutivo para enfrentar el complejo escenario económico que atraviesa el país.

    En relación con los anuncios realizados durante la Cuenta Pública, las opiniones también se mostraron divididas: un 48% sostuvo que el Presidente no hizo buenos anuncios, frente a un 47% que evaluó positivamente las medidas presentadas.

    Un 76% de los consultados estima que el mensaje central del discurso fue el énfasis en el gobierno de emergencia, en seguridad, economía e inmigración, mientras que un 35% destacó el llamado al Congreso para avanzar en acuerdos y actuar con unidad.

    Entre los ejes principales figuraron “seguridad, delincuencia y crimen organizado”, junto con “economía, crecimiento, inversión, empleo y reconstrucción nacional”, ambos con 38%.

    Medidas más y menos probables de concretarse

    En cuanto a las medidas consideradas más probables de concretarse durante la administración de Kast, las personas mencionaron la creación del Día Nacional de la Teletón (64%), el plan Escuelas Protegidas (64%), el fortalecimiento de Carabineros y la PDI (63%), cambios al sistema de selección escolar (61%), la modernización del Estado y reducción de ministerios (58%) y la aprobación del proyecto de sala cuna universal (57%).

    En contraste, las metas que generan mayor escepticismo ciudadano son reducir el desempleo al 6% (38%), lograr que Chile vuelva a crecer al 4% (37%), mejorar los ingresos de las familias (35%), transformar nuevamente al país en uno de propietarios en vez de arrendatarios (33%) y revertir la caída de la natalidad (22%).

    Más sobre:Cuenta PúblicaPresidente KastEncuesta CademAnunciosAutocríticaMedidasNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan hallazgo de cuerpo de hombre desnudo a un costado de la Ruta 78 en Talagante: presentaría impactos de bala

    Decretan alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    Trump expresa su “respaldo total” a Abelardo de la Espriella en su camino a la presidencia de Colombia

    Oficialismo y oposición enfrentan posturas tras primera Cuenta Pública de Kast

    Detienen a alumno de 14 años tras agredir con arma de fogueo a funcionario de liceo en Quinta Normal

    Tras exposición ante el Senado y ajuste de subsecretarios: ministro Arrau se despliega en Macul para nuevo operativo policial

    Lo más leído

    1.
    Gobernador Claudio Orrego es sobreseído definitivamente en caso ProCultura y Ministerio Público deberá pagar costas

    Gobernador Claudio Orrego es sobreseído definitivamente en caso ProCultura y Ministerio Público deberá pagar costas

    2.
    Kast encabeza homenaje al doctor Fernando Monckeberg y anuncia creación de premio nacional con su nombre

    Kast encabeza homenaje al doctor Fernando Monckeberg y anuncia creación de premio nacional con su nombre

    3.
    Economista Alejandra Mizala es electa nueva rectora de la Universidad de Chile

    Economista Alejandra Mizala es electa nueva rectora de la Universidad de Chile

    4.
    Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe

    Incautan más de 458 kilos de cannabis ocultos en camión cisterna que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Ollagüe

    5.
    Los complejos 83 días de los exsubsecretarios Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet en el Ministerio de Seguridad

    Los complejos 83 días de los exsubsecretarios Ana Victoria Quintana y Andrés Jouannet en el Ministerio de Seguridad

    6.
    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Operación Tokio: así fue la caída de la célula del Tren de Aragua que movió $ 78 mil millones en Chile por orden de Carlos Bobby

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Sismo de magnitud 6.0 sacude la zona central: SHOA descarta riesgo de tsunami

    Investigan hallazgo de cuerpo de hombre desnudo a un costado de la Ruta 78 en Talagante: presentaría impactos de bala
    Chile

    Investigan hallazgo de cuerpo de hombre desnudo a un costado de la Ruta 78 en Talagante: presentaría impactos de bala

    Decretan alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

    Cadem: aprobación de Kast sube a 41% tras Cuenta Pública, pero evaluación de su discurso marca el nivel más bajo desde 2010

    AFP preparan su última licitación del SIS, con un cambio: apostarán a volver a prima de riesgo con aseguradoras
    Negocios

    AFP preparan su última licitación del SIS, con un cambio: apostarán a volver a prima de riesgo con aseguradoras

    Juan Rassmuss se asocia a japonesa Sumitomo y a familia canadiense para llevar adelante su proyecto de cobre y oro en Domeyko

    Mayor deuda demandará hasta US$300 millones extra de pago de intereses y decreto fiscal será clave para riesgo soberano

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio
    Tendencias

    No es comer menos carbohidratos o grasas: el secreto para una buena salud del corazón, según un masivo estudio

    “Ya no es excepcional verlo en personas de 35 a 45 años”: el cáncer colorrectal que aumenta su incidencia en Chile

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Vicente Bernedo recibe el castigo más grande: las sanciones por los incidentes del clásico entre la UC y Colo Colo
    El Deportivo

    Vicente Bernedo recibe el castigo más grande: las sanciones por los incidentes del clásico entre la UC y Colo Colo

    “Ese convenio debe ser revisado”: la nueva rectora de la Universidad de Chile toma postura en la relación con Azul Azul

    El otro gran coletazo de la hazaña de la UC en la Libertadores: Boca Juniors oficializa la salida del DT Claudio Úbeda

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo
    Tecnología

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Review de Lego Batman: El legado del Caballero Oscuro, el espíritu de Arkham en plástico y 4K

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu
    Cultura y entretención

    Dos cortometrajes chilenos entran en carrera hacia los Oscar tras triunfar en el Festival de Cine de Lebu

    De Candelabro a Mon Laferte: la reñida disputa por el premio al Álbum del Año en los Pulsar 2026

    Filme chileno Denominación de origen llega a las pantallas de Mubi

    Trump expresa su “respaldo total” a Abelardo de la Espriella en su camino a la presidencia de Colombia
    Mundo

    Trump expresa su “respaldo total” a Abelardo de la Espriella en su camino a la presidencia de Colombia

    Roberto Sánchez suaviza plan de gobierno a días de las elecciones y FMI advierte de nuevas “amenazas” para la economía peruana

    Estados Unidos buscaría ampliar el despliegue de armas nucleares en Europa

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”