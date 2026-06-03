Cadem: aprobación de Kast sube a 41% tras Cuenta Pública, pero evaluación de su discurso marca el nivel más bajo desde 2010

A un día de su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, la última encuesta Plaza Pública de Cadem reveló un alza en la aprobación del Presidente José Antonio Kast, aunque la evaluación del contenido y desempeño del Mandatario durante el discurso registró cifras históricamente bajas en comparación con administraciones anteriores.

Según el sondeo correspondiente a la primera semana de junio, la aprobación del jefe de Estado aumentó tres puntos porcentuales, subiendo de 38% a 41%, mientras que la desaprobación cayó de 58% a 55%.

Pese al incremento en el respaldo al Mandatario tras la ceremonia realizada en Valparaíso, el estudio evidenció que la percepción sobre el discurso presidencial fue considerablemente más crítica que en anteriores primeras cuentas públicas desde el retorno a la democracia.

De acuerdo con Cadem, un 50% evaluó el mensaje presidencial de Kast como “bueno” o “muy bueno”, convirtiéndose en la evaluación positiva más baja registrada para una primera Cuenta Pública desde que la encuestadora realiza esta medición.

La cifra además quedó 13 puntos por debajo de la obtenida por el expresidente Gabriel Boric tras su primera rendición de cuentas en junio de 2022, ocasión en que alcanzó un 63% de evaluación positiva.

El contraste también se aprecia respecto de otros gobiernos. Sebastián Piñera no registró variaciones en aprobación luego de su primera Cuenta Pública de su segundo mandato en 2018 (57%), mientras que Michelle Bachelet subió seis puntos tras su primer mensaje presidencial en mayo de 2014, pasando de 49% a 55%.

En el caso de Kast, la mejora en la aprobación presidencial fue más moderada, aunque igualmente menor a la experimentada por Boric tras su debut ante el Congreso, ya que el exmandatario pasó de 36% a 44% en esa oportunidad.

La encuesta también mostró un alto nivel de interés ciudadano por el discurso presidencial. Un 78% afirmó haber visto o haberse informado sobre la Cuenta Pública, la mayor visibilidad registrada para este tipo de ceremonias desde 2010.

Percepciones divididas

Sin embargo, las percepciones respecto del contenido estuvieron divididas. Mientras un 68% consideró que Kast apeló a la unidad del país y un 66% dijo sentirse esperanzado sobre el futuro de Chile tras el mensaje, un 66% sostuvo que el Presidente omitió anuncios sobre materias importantes.

Asimismo, un 59% opinó que el Mandatario no fue autocrítico durante su intervención, mientras que un 56% estimó que no logró demostrar que cuenta con un plan de seguridad concreto. El mismo porcentaje consideró además que el gobierno aún no evidencia avances claros en el cumplimiento de sus compromisos de campaña.

En materia económica, un 53% afirmó que Kast no transmitió confianza respecto de la capacidad del Ejecutivo para enfrentar el complejo escenario económico que atraviesa el país.

En relación con los anuncios realizados durante la Cuenta Pública, las opiniones también se mostraron divididas: un 48% sostuvo que el Presidente no hizo buenos anuncios, frente a un 47% que evaluó positivamente las medidas presentadas.

Un 76% de los consultados estima que el mensaje central del discurso fue el énfasis en el gobierno de emergencia, en seguridad, economía e inmigración, mientras que un 35% destacó el llamado al Congreso para avanzar en acuerdos y actuar con unidad.

Entre los ejes principales figuraron “seguridad, delincuencia y crimen organizado”, junto con “economía, crecimiento, inversión, empleo y reconstrucción nacional”, ambos con 38%.

Medidas más y menos probables de concretarse

En cuanto a las medidas consideradas más probables de concretarse durante la administración de Kast, las personas mencionaron la creación del Día Nacional de la Teletón (64%), el plan Escuelas Protegidas (64%), el fortalecimiento de Carabineros y la PDI (63%), cambios al sistema de selección escolar (61%), la modernización del Estado y reducción de ministerios (58%) y la aprobación del proyecto de sala cuna universal (57%).

En contraste, las metas que generan mayor escepticismo ciudadano son reducir el desempleo al 6% (38%), lograr que Chile vuelva a crecer al 4% (37%), mejorar los ingresos de las familias (35%), transformar nuevamente al país en uno de propietarios en vez de arrendatarios (33%) y revertir la caída de la natalidad (22%).