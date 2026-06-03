Investigan hallazgo de cuerpo de hombre desnudo a un costado de la Ruta 78 en Talagante: presentaría impactos de bala
El hallazgo fue realizado por un transeúnte, quien dio aviso a las autoridades. Hasta el lugar se trasladó personal del equipo ECOH de la Fiscalía en conjunto con detectives de la PDI.
Personal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y efectivos de la PDI trabajan en el km 44 de la Ruta 78, en la comuna de Talagante, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre adulto a un costado de la caletera.
Según datos preliminares, fue un transeúnte quien dio aviso del hallazgo a Carabineros, el que informó que mientras pasaba esta tarde por el lugar, encontró el cadáver desnudo de la víctima, el que presentaría lesiones por arma de fuego.
Hasta el momento, los restos no han sido identificados, pero trasncendió que se trataría de un hombre adulto, de cerca de 30 años de edad.
Tras informarse del hallazgo al Ministerio Público, se determinó el trabajo en el lugar de personal especializado de la policía civil.
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