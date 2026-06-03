Oficialismo y oposición enfrentan posturas tras primera Cuenta Pública de Kast

El tono que utilizó el Presidente José Antonio Kast durante su discurso de 2 horas y 24 minutos el lunes, los anuncios en materias como seguridad y el énfasis sobre el Plan de Reconstrucción Nacional (o megarreforma) fueron algunos de los puntos en que los personeros del oficialismo y la oposición discreparon en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistados por Rodrigo Álvarez, Eugenia Fernández y Jorge Arellano.

Paulina Vodanovic:

“El respeto a la institucionalidad no solo debiera decirse, sino que hacerse”

“Es una cuenta pública de una visión de sociedad del Presidente”, planteó la senadora y timonel del Partido Socialista (PS). Para la parlamentaria, hubo “anuncios” en seguridad, pero “no hay un plan”. En esa línea planteó que “se mencionan nombres de planes que no sabemos en qué consisten”. Por ejemplo, “el Plan Retorno, que parece ser el Plan Devuélvase Solo”. La legisladora enfatizó en la relación del gobierno con el Parlamento: “El respeto a la institucionalidad no solo debiera decirse, sino que hacerse, en el caso del Congreso, respetarse los tiempos, la sana deliberación democrática y no solamente estos reconocimientos semánticos”. Esto, en medio de la tramitación de la megarreforma.

12-03-2026 PAULINA VODANOVIC FOTO; PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Andrea Balladares:

“Fue un buen tono, que abre espacio para poder conversar”

La presidenta de Renovación Nacional (RN) y senadora valoró que en su discurso el Presidente Kast se hiciera “cargo de dos materias que nosotros desde RN le habíamos pedido mucho, la seguridad y la situación económica”. Sobre las medidas anunciadas dijo que “tenemos que ver la efectividad de cada una” de ellas y que “lo que sea necesario modificar cuando se va viendo la puesta en escena hay que estar abierto siempre a modificarlo”. En esa línea aseguró que el Mandatario empleó “un buen tono que abre el espacio para poder conversar”, aludiendo al Plan de Reconstrucción Nacional.

02-06-2026 ANDREA BALLADARES FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Beatriz Sánchez:

“Me quedo con un Presidente desconectado de lo que pasa en el país”

Para la senadora del Frente Amplio fueron insuficientes los anuncios del Presidente Kast para enfrentar el aumento del costo de la vida derivado del alza en el precio de los combustibles, medida que calificó como “devastadora”. Así, dijo que pese a “las expectativas de toda la gente” el Mandatario no entregó “ninguna respuesta”. “Solo valoramos el bono de $30.000”, puntualizó. Según la parlamentaria hubo “un contrasentido gigante” en que el Jefe de Estado pidiera a las familias “ajustarse el cinturón” mientras impulsa una “reforma tributaria que busca bajarle el impuesto al 1% de las empresas más ricas”. “Me quedo con un Presidente desconectado de lo que pasa en el país”, enfatizó.

02-06-2026 BEATRIZ SANCHEZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Vicente Bruna:

“El Presidente hace un llamado a la unidad necesario”

El secretario general del Partido Republicano -colectividad que fundó Kast- valoró la primera cuenta pública del Mandatario. “Hace un llamado a la unidad que a mí me parece necesario al decir ‘pongámonos todos detrás de este proyecto de reconstrucción nacional, pero también en la recuperación de la seguridad. Y para eso es necesaria la oposición”, explicó. Consultado por la posibilidad de diálogo, considerando que la oposición ha acusado una falsa búsqueda de entendimientos por parte de La Moneda agregó: “Quizás en el proyecto de reconstrucción la oposición no vaya a estar dispuesta a llegar a acuerdo (…) pero en otras materias, como seguridad, por supuesto que podemos dialogar”.

29.04.2026 Vicente Bruna Secretario General Partido Republicano Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

Iván Flores:

“Me imaginé que el tono iba a ser más violento de lo que fue”

El senador de la DC asegura que el mensaje del Presidente estuvo “al debe” en materias de salud y educación. Sobre el tenor de la cuenta planteó que se “imaginaba”, “tal como venía ocurriendo con los tres primeros meses de gobierno, que el tono iba a ser más violento, más disuasivo, marcándole gestos hacia la extrema derecha de que lo que finalmente fue”. De hecho, valora que Kast haya puesto “un poquito más de pausa”, argumentando: “El tono del Presidente cuando intenta bajar los decibeles a ese clima de enfrentamiento que se había venido dando (…) creo que no es el momento de ponerle más bencina a una hoguera bastante compleja. No queremos un estallido social”.

02-06-2026 IVAN FLORES FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

Gustavo Sanhueza:

“Hay una impronta más estadista que en cuentas anteriores”

“Sentimos que hay un Presidente hoy día que dirige, más que una retórica o discursos muy rimbombantes como nos habían acostumbrado en los cuatro años anteriores. Hoy hay una definición clara: ‘las prioridades de Chile son estas y las acciones que vamos a hacer estas’. Creo que marcó el rumbo de lo que va a hacer su gobierno”. Ese es diagnóstico que hizo el senador de la UDI al analizar la primera cuenta pública del Mandatario José Antonio Kast. Para el parlamentario, “en comparación con las cuentas públicas anteriores, yo creo que hay una impronta más estadista”.