La decisión que tomó Gustavo Álvarez sobre su continuidad tras los líos financieros del presidente de la U

Universidad de Chile vive tiempos convulsionados. La sanción que le aplicó la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a su presidente, Michael Clark, por “irregularidades financieras”, tiene a todos sus estamentos evaluando los escenarios posibles.

Uno de esos departamentos es la dirección técnica, encabezada por Gustavo Álvarez. El adiestrador argentino estaba alejado de la actual dirigencia y evaluando su salida a fin de año, pese a que tiene contrato con Azul Azul hasta diciembre de 2026, por lo que esta determinación de la CMF podía acelerar o pausar dichas decisiones.

“Es un tema que excede lo deportivo y mi radio de acción. Por lo que terminado el partido en Iquique, en la última fecha, será el momento para evaluar y buscar lo mejor para el club”, aseguró en rueda de prensa.

Luego agregó que “nosotros nos mantenemos aislados de ese tema. Eso no lo podemos modificar y sólo debemos enfocar nuestra energía en ganar el domingo, para poder escalar al tercer puesto en la tabla... No me provoca nada más que estar enfocado en un cien por ciento en el partido”, insistió.

Acto seguido, Álvarez dejó claro que más allá de lo que pasa a nivel directivo, su decisión no cambió. “Siempre evalúo que es lo mejor para todas las partes, pero este club tiene una repercusión más grande y hay que aceptarlo, pero los procesos se evalúan al final de la temporada”.

Hormazábal, Sepúlveda y Altamirano son los jugadores de la U que estuvieron en la Roja. Foto: @udechile.

¿Jugarán los seleccionados ante O’Higgins?

Zanjado el tema de su continuidad, Álvarez se enfocó en el partido que sostendrá este domingo (18 horas) con O’Higgins. Un compromiso vital para los laicos, ya que sólo ganando tienen posibilidades de seguir peleando la posibilidad de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“La historia no tiene que ver con la actualidad”, respondió el estratega transandino al ser consultado por su invicto ante los rancagüinos. Enseguida, añadió que “son 90 minutos que son parte de otra historia y los antecedentes no significan ventaja. El análisis de la primera rueda es que O’Higgins iniciaba el proceso con su nuevo entrenador (Meneghini) y fue de menos a más en funcionamiento y resultado”.

El DT confirmó que Ramírez ocupará la plaza del suspendido Franco Calderón y que los jugadores que estuvieron en la gira de la Roja (Hormazábal, Sepúlveda y Altamirano) , serán tomados en cuenta para este fin de semana.

“Si bien tuvieron un desgaste por viaje, no tuvieron tanto desgaste por minutos jugados. Entonces, hablé con ellos y hoy tenían el viaje encima, mañana (sábado) van a estar mejor y después del entrenamiento decidiré quienes alinean. Pero en principio los considero y aunque aún no confirmo el equipo, no me parece que el viaje sea un inconveniente”, concluyó.