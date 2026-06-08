Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

En los próximos días se abrirá la próxima convocatoria para postular al Subsidio para Sectores Medios, conocido también como Subsidio DS1, etapa que corresponderá al primer llamado de 2026.

Se trata de un beneficio administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite la compra de un inmueble nuevo o usado, o bien, la construcción en sitio propio o densificación predial, en sectores urbanos o rurales.

Dicho beneficio se encuentra dirigido a familias que no son propietarias de una vivienda, que cuenten con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor mediante recursos propios o a través de un crédito hipotecario.

Cuándo postular al Subsidio DS1

La postulación al primer llamado del 2026 para el Subsidio DS1 se realizará desde el martes 16 de junio hasta el martes 30 de junio.

Cabe recordar que el Minvu detalla tres diferentes vías para solicitar el beneficio, que disponen de los siguientes detalles:

Postulación automática: comienza el 16 de junio a las 8:30 horas.

Postulación en línea: comienza el 17 de junio a las 8:30 horas.

Solicitud vía formulario de postulación ciudadana: comienza el 19 de junio a las 8:30 horas.

✋ ¡No deslices más! Te queremos dejar este pequeño recordatorio.



🔑 Las postulaciones al Subsidio para Sectores Medios (DS1) comienzan el 16 de junio, pero debes saber esto:



Más información en https://t.co/MJsZrmcPlR 🖱️ pic.twitter.com/glhbe4NqBt — MINVU - Chile (@Minvu) May 19, 2026

Entre los requisitos a cumplir para postular al subsidio se encuentran: