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    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave

    El proceso se abrirá durante junio y corresponderá al primer llamado de 2026 para que las familias soliciten el beneficio.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Próxima postulación al Subsidio DS1: revisa las fechas clave. Foto referencial: Getty Images.

    En los próximos días se abrirá la próxima convocatoria para postular al Subsidio para Sectores Medios, conocido también como Subsidio DS1, etapa que corresponderá al primer llamado de 2026.

    Se trata de un beneficio administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite la compra de un inmueble nuevo o usado, o bien, la construcción en sitio propio o densificación predial, en sectores urbanos o rurales.

    Dicho beneficio se encuentra dirigido a familias que no son propietarias de una vivienda, que cuenten con capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor mediante recursos propios o a través de un crédito hipotecario.

    Cuándo postular al Subsidio DS1

    La postulación al primer llamado del 2026 para el Subsidio DS1 se realizará desde el martes 16 de junio hasta el martes 30 de junio.

    Cabe recordar que el Minvu detalla tres diferentes vías para solicitar el beneficio, que disponen de los siguientes detalles:

    • Postulación automática: comienza el 16 de junio a las 8:30 horas.
    • Postulación en línea: comienza el 17 de junio a las 8:30 horas.
    • Solicitud vía formulario de postulación ciudadana: comienza el 19 de junio a las 8:30 horas.

    Entre los requisitos a cumplir para postular al subsidio se encuentran:

    • Tener 18 años y contar con cédula de identidad vigente. Personas extranjeras deben contar con cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y certificado de permanencia definitiva.
    • Encontrarse en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica según el subsidio, es decir, dentro del 60% para el Tramo 1, 80% para el Tramo 2 y no superar los ingresos mensuales familiares determinados para el Tramo 3.
    • Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con antigüedad mínima de un año.
    • Acreditar el ahorro depositado en la cuenta para la vivienda antes de la postulación.
    • Para postular de forma colectiva se debe tener un mínimo de 10 integrantes, contar con una Entidad Patrocinante y con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu.
    • Para las postulaciones de construcción en sitio propio se requiere documentos que acrediten la propiedad y aquellos que den cuenta de sus factibilidades, emitidos a una fecha no anterior al 1 de enero de 2025.
    Más sobre:ViviendaBeneficiosSubsidiosSubsidio DS1MinvuMinisterio de ViviendaPostulaciónPostularFechaPlazoRequisitos

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