Si había algo que dentro de la cancha no le complicaba a Marcelo Salas era la definición. En cualquier circunstancia, el Matador se las ingeniaba para marcar diferencias. No por nada, llegó a convertirse en uno de los mejores delanteros que ha producido Chile. Solo las lesiones impidieron que ese estatus se extendiera a nivel mundial. Antes de los problemas físicos que frenaron su trayectoria, alcanzó a convertirse en un jugador de elite.

Sin embargo, hay definiciones que el temuquense prefiere guardarse. Básicamente, porque comprometen un componente afectivo que está relacionado con el desarrollo de su carrera y, por cierto, con la idolatría que se fue granjeando a punta de goles y títulos.

La definición que Marcelo Salas no se atrevió a realizar

En el marco de una colaboración con Tequila Don Julio 1942, Salas fue requerido por el club más importante que defendió. Las opciones son tan reducidas como emblemáticas. El zurdo emergió en Universidad de Chile y, después de convertirse en figura de los azules, escaló hasta River Plate, Lazio y Juventus. En todos consiguió anotaciones y títulos.

En ese plano, Salas optó por una postura cuidadosa. "La pregunta es difícil. Voy a pasar en esta respuesta... Puede haber damnificados, se pueden molestar“, contestó frente a un requerimiento que, necesariamente, podía herir susceptibilidades.

“Todos los equipos fueron importantes. Es más diplomático”, amplió, en la misma línea

Menos complicado para el exdelantero fue el recuerdo de una jugada que marcó su relación con la Roja: el primero de los goles que le marcó a Inglaterra, en Wembley.

El recuerdo incluyó una mención especial a la brillante asistencia de José Luis Sierra. “No puedo ser tan injusto ahí con el ‘Coto’, que me dio un pase extraordinario, pero creo que fue el complemento perfecto, porque el pase fue muy bueno y mi control y la definición también”, resaltó.

De hecho, relució que el legado de esa conquista tiene una manifestación patente. "Este gol está en el museo de Wembley como uno de los mejores goles que se han hecho hasta el día de hoy. Eso me llena de orgullo”, concluye.