El día en que Marcelo Salas estuvo a un paso de jugar por el Paris Saint-Germain

A comienzo del milenio, la fama de Marcelo Salas era ampliamente conocida en la elite del fútbol europeo. Su nombre era conocido y, sobre todo, respetado en las cinco mejores ligas de Europa, donde las grandes potencias estaban dispuestas a hacer un esfuerzo para lograr su concurso.

Pero el mercado de verano de 2003 fue complicado para el Matador. Después de su segunda temporada en la Juventus, la Vecchia Signora buscaba la salida del chileno.

Y es que, solo dos años antes, el temuquense había sido el gran protagonista del periodo de fichajes en el fútbol italiano. Su traspaso desde la Lazio al equipo de Turín había sido el gran golpe en esta instancia.

Una operación que sumó cerca de 25 millones de dólares, cifra en la que estaba incluido el pase del atacante serbio Darko Kovacevic, tasado en cerca de 8 millones de la moneda norteamericana, quien pasó a jugar al equipo romano.

Así, pasó a ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla junto con Alessandro del Piero. Pero la llegada de Salas estuvo marcada por la mala fortuna. El 20 de octubre de ese mismo año, dos meses después del inicio de la Serie A italiana, ocurrió un hecho que cambió para siempre la carrera de uno de los protagonistas de la dupla Za-Sa.

Ese día se disputaba la octava fecha del torneo peninsular, jornada en la que los bianconeri recibían al Bologna. En una jugada aparentemente inofensiva, el Matador sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Lesión que obligó al jugador a pasar por el quirófano en la capital italiana y perderse el resto de la temporada, después de haber anotado solo una conquista con su nueva camiseta.

Regreso que solo se pudo plasmar solo en el campeonato siguiente. En la temporada 2002-’03 solo pudo sumar 20 presencias en cuatro competiciones: Serie A, Supercopa de Italia, Champions League y Copa Italia; competiciones en las que solo pudo sumar 3 goles.

Vientos de cambio

En ese escenario, tanto el futbolista como la escuadra de Turín buscaban un cambio para el futuro de la carrera de la estrella de Temuco. Así, su representante en ese entonces, el argentino Fernando Hidalgo, comenzó a contestar con mayor frecuencia el teléfono para definir la situación.

De esa manera lo describió en ese 2003. En conversación con La Tercera, en ese entonces, explicó cuáles eran las opciones de Matador, un abanico bastante amplio entre las potencias europeas.

“Marcelo Salas es un jugador con una fama hecha en Europa, una estrella. Tiene contrato vigente con la Juventus y está satisfecho en el club. Hemos sabido del interés del Paris Saint-Germain de Francia, también del Betis y el Valencia en España. Lo de River Plate también es una opción, está todo por verse”, decía el empresario a El Deportivo.

Claro que ese PSG era muy distinta a la millonaria institución que se forjó con la compra del club por los qataríes, diez años más tarde de ese interés. Finalmente, Salas privilegió otros intereses y terminando cerrando su regreso a River Plate, donde jugó dos años antes de retirarse en la U.