SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El día en que Marcelo Salas estuvo a un paso de jugar por el Paris Saint-Germain

    En 2003, tanto la Juventus como el Matador buscaban un cambio, después de dos temporadas. Los galos preguntaron por sus servicios al representante Fernando Hidalgo, lo mismo que el Betis.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Marcelo Salas celebra un gol en su paso por la Juventus. FOTO: @ChampionsLeague/Twitter

    A comienzo del milenio, la fama de Marcelo Salas era ampliamente conocida en la elite del fútbol europeo. Su nombre era conocido y, sobre todo, respetado en las cinco mejores ligas de Europa, donde las grandes potencias estaban dispuestas a hacer un esfuerzo para lograr su concurso.

    Pero el mercado de verano de 2003 fue complicado para el Matador. Después de su segunda temporada en la Juventus, la Vecchia Signora buscaba la salida del chileno.

    Y es que, solo dos años antes, el temuquense había sido el gran protagonista del periodo de fichajes en el fútbol italiano. Su traspaso desde la Lazio al equipo de Turín había sido el gran golpe en esta instancia.

    Una operación que sumó cerca de 25 millones de dólares, cifra en la que estaba incluido el pase del atacante serbio Darko Kovacevic, tasado en cerca de 8 millones de la moneda norteamericana, quien pasó a jugar al equipo romano.

    Así, pasó a ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla junto con Alessandro del Piero. Pero la llegada de Salas estuvo marcada por la mala fortuna. El 20 de octubre de ese mismo año, dos meses después del inicio de la Serie A italiana, ocurrió un hecho que cambió para siempre la carrera de uno de los protagonistas de la dupla Za-Sa.

    Ese día se disputaba la octava fecha del torneo peninsular, jornada en la que los bianconeri recibían al Bologna. En una jugada aparentemente inofensiva, el Matador sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

    Lesión que obligó al jugador a pasar por el quirófano en la capital italiana y perderse el resto de la temporada, después de haber anotado solo una conquista con su nueva camiseta.

    Regreso que solo se pudo plasmar solo en el campeonato siguiente. En la temporada 2002-’03 solo pudo sumar 20 presencias en cuatro competiciones: Serie A, Supercopa de Italia, Champions League y Copa Italia; competiciones en las que solo pudo sumar 3 goles.

    Vientos de cambio

    En ese escenario, tanto el futbolista como la escuadra de Turín buscaban un cambio para el futuro de la carrera de la estrella de Temuco. Así, su representante en ese entonces, el argentino Fernando Hidalgo, comenzó a contestar con mayor frecuencia el teléfono para definir la situación.

    De esa manera lo describió en ese 2003. En conversación con La Tercera, en ese entonces, explicó cuáles eran las opciones de Matador, un abanico bastante amplio entre las potencias europeas.

    “Marcelo Salas es un jugador con una fama hecha en Europa, una estrella. Tiene contrato vigente con la Juventus y está satisfecho en el club. Hemos sabido del interés del Paris Saint-Germain de Francia, también del Betis y el Valencia en España. Lo de River Plate también es una opción, está todo por verse”, decía el empresario a El Deportivo.

    Claro que ese PSG era muy distinta a la millonaria institución que se forjó con la compra del club por los qataríes, diez años más tarde de ese interés. Finalmente, Salas privilegió otros intereses y terminando cerrando su regreso a River Plate, donde jugó dos años antes de retirarse en la U.

    Más sobre:FútbolMarcelo SalasEl MatadorJuventusLazioParis Saint-Germain

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados

    TikTok reorganiza sus operaciones en EE.UU. mediante una nueva empresa conjunta con inversionistas estadounidenses

    Lo más leído

    1.
    El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

    El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

    2.
    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    3.
    “No sabes cuánto pesa, Bruja”: el nuevo round entre Juan Sebastián Verón y el círculo de poder del Chiqui Tapia en la AFA

    “No sabes cuánto pesa, Bruja”: el nuevo round entre Juan Sebastián Verón y el círculo de poder del Chiqui Tapia en la AFA

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    Este viernes comienzan las solicitudes de Anótate en la lista 2026 para colegios de la Región Metropolitana

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas
    Chile

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    Temblor hoy, viernes 19 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a tres estudiantes por lanzamiento de bombas molotov a carabineros en el INBA: dos quedaron en internación provisoria

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China
    Negocios

    Acciones de Nike caen más de 10% ante preocupaciones por su desempeño en China

    TikTok reorganiza sus operaciones en EE.UU. mediante una nueva empresa conjunta con inversionistas estadounidenses

    Megaproyecto conservacionista: ONG compran hacienda de 133 mil hectáreas en US$ 63 millones en Cochamó

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta
    Tendencias

    Qué se sabe de Mango y Avocado, los nuevos modelos de IA que desarrolla Meta

    Qué se sabe del accidente aéreo que terminó con 7 muertos en Carolina del Norte: entre ellos hay un expiloto de NASCAR

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate
    El Deportivo

    Sergio Jadue contrae matrimonio en Miami a diez años de dejar chile por el caso FIFA Gate

    ¿Era solo una moda? Premier Padel Tour borra a Chile del calendario 2026

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”
    Cultura y entretención

    El cara a cara del héroe y el villano de Avatar: “Tienen una dinámica padre-hijo, aunque no sea de sangre”

    Iron Maiden suma un segundo show en Chile para 2026

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?
    Mundo

    ¿Qué implica la orden ejecutiva de Trump de reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa?

    Trump dice que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela

    Líderes de UE ayudarán a Ucrania con 90.000 millones de euros, pero sin recurrir a los activos rusos congelados

    No quiero aprender a convivir con el dolor
    Paula

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta