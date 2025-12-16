Sebastián Rozental recuerda la competencia con Marcelo Salas a finales de los 90: “Yo era un poquito más talentoso”

Sebastián Rozental, quien fue parte de la selección Sub 17 que se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub 17 de Japón en 1993, recordó uno de sus mejores momentos de su carrera. Con el logro antes mencionado pronto comenzó a buscar un lugar en la selección adulta.

Allí se encontró con Marcelo Salas, otra figura del momento con la que se complementaban en la cancha, pero que luchaban por destacar a nivel nacional. Sobre esto, el exatacante de Universidad Católica indicó que “Íbamos muy a la par. Marcelo en julio de 1996 se va a River y yo en enero de 1997 me voy a Escocia. Y en las selecciones menores yo aprendí mucho de él, sobre todo en el aspecto defensivo. Marcelo recuperaba la pelota y corría como una bestia. No daba ninguna pelota por perdida, y yo tenía otras facultades”, comenzó señalando en el programa Nada que perder.

“Y yo de repente lo veía correr y decía: ‘yo no puedo no correr como este hueón’ y me maté corriendo y aprendí mucho de él”, profundizó.

De todas maneras, marcó diferencias. “Yo creo que era un poquito más talentoso que Marcelo en cuanto a la técnica. Tenía mejor tiro libre, Marcelo no pateaba tiros libres. Éramos muy complementarios. Yo me recogía un poquito más que él. Podíamos jugar los dos juntos sin ningún problema”, explicó

“Y de repente uno se pasa cuatro pueblos, pero para mí, lo pongo a nivel mundial. Es el mejor control definición que vi en mi vida”, cerró sobre Marcelo Salas.

La anécdota tras su paso por Colo Colo

El delantero quien brilló en Universidad Católica, también sumó partidos defendiendo la camiseta de Colo Colo. Por lo mismo, en el momento de regresar a la UC reconoció que lo pasó mal.

“Tenía un montón de amigos en Colo Colo. Digo, no me quiere Católica (y entre) Colo Colo y la U, elegí Colo Colo y el primer semestre fue muy bueno. Jugamos bien, terminamos casi punteros. Hice siete goles en 14 partidos, jugué bien y después empiezan todos los problemas de la quiebra. Y eso generó un quiebre super grande entre la gente de la Católica, conmigo, que me odiaba”, señaló hace algunas semanas en una entrevista con el programa El Legado.

“Pasé a ser enemigo máximo, y todo lo malo que empezó a pasar en Colo Colo que terminó con la quiebra y con que terminamos jugando muy mal y yo terminé peleado con absolutamente todos y siendo casi el único jugador del club que no cobró la plata que se le debía por el tipo de contrato que yo tenía. Y más allá de eso, mi experiencia en Colo Colo yo la valoro. En un minuto dije que me arrepentí de haber ido a Colo Colo, pero no me arrepentí de haber ido a Colo Colo por jugar en Colo Colo, fue por el momento y a la gente de Colo Colo le tengo respeto. Me trataron bien mientras estuve”, continuó relatando.

Luego, se dio el tiempo para referirse a una anécdota que vivió en Ñuñoa. “Y después se dio algo histórico en el fútbol chileno. Yo vuelvo a Católica y en el Estadio Nacional, perdón la palabra que voy a usar, pero me puteaba la gente de Colo Colo y la gente de la Católica. Agarraba la pelota y pifiaban de los dos lados. Yo creo que nunca ha pasado eso”, recordó entre risas.

Claro que en el momento, la situación fue bastante complicada. “Fue duro, sobre todo para mi familia. Uno al final se va haciendo cuero de chancho y después de todas las cosas que te pasaron, uno entiende este ambiente. Mi mamá nunca más fue al estadio”, reveló.

“Yo no lo podía creer. En un minuto como que me daban la pelota y decía ‘esto no puede estar pasando’. Eso obvio influía en el rendimiento. Conmigo fueron súper duros. Lo entiendo, pero no lo comparto. Entiendo que el hincha es hincha y el fútbol es fútbol y más como está el mundo. Está todo muy polarizado, pero fue duro, fue súper duro”, cerró Rozental.