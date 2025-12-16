SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sebastián Rozental recuerda la competencia con Marcelo Salas a finales de los 90: “Yo era un poquito más talentoso”

    El exdelantero de Universidad Católica se refirió a la rivalidad que tuvo en su momento con el Matador en el mejor momento de ambos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Captura de video.

    Sebastián Rozental, quien fue parte de la selección Sub 17 que se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub 17 de Japón en 1993, recordó uno de sus mejores momentos de su carrera. Con el logro antes mencionado pronto comenzó a buscar un lugar en la selección adulta.

    Allí se encontró con Marcelo Salas, otra figura del momento con la que se complementaban en la cancha, pero que luchaban por destacar a nivel nacional. Sobre esto, el exatacante de Universidad Católica indicó que “Íbamos muy a la par. Marcelo en julio de 1996 se va a River y yo en enero de 1997 me voy a Escocia. Y en las selecciones menores yo aprendí mucho de él, sobre todo en el aspecto defensivo. Marcelo recuperaba la pelota y corría como una bestia. No daba ninguna pelota por perdida, y yo tenía otras facultades”, comenzó señalando en el programa Nada que perder.

    “Y yo de repente lo veía correr y decía: ‘yo no puedo no correr como este hueón’ y me maté corriendo y aprendí mucho de él”, profundizó.

    De todas maneras, marcó diferencias. “Yo creo que era un poquito más talentoso que Marcelo en cuanto a la técnica. Tenía mejor tiro libre, Marcelo no pateaba tiros libres. Éramos muy complementarios. Yo me recogía un poquito más que él. Podíamos jugar los dos juntos sin ningún problema”, explicó

    “Y de repente uno se pasa cuatro pueblos, pero para mí, lo pongo a nivel mundial. Es el mejor control definición que vi en mi vida”, cerró sobre Marcelo Salas.

    @nadaqueperdercl

    👉🏻 “ERA UN POQUITO MÁS TALENTOSO QUE MARCELO EN CUANTO A LA TÉCNICA” 😱 👀 “De lo mejor que vi como hincha del fútbol”, aseguró Robert 👏🏻 ➡️ ¿Fue Sebastián Rozental mejor que el “Matador” Salas? ⚽️ 🎬 Nuevo capítulo YA DISPONIBLE. Link en bio. 🔗 📍 Locación: Bar La Vírgen @coxrobertocox @Nico Cabargas #SebastianRozental #LosCruzados #MarceloSalas #ForYouPage #NadaQuePerder

    ♬ sonido original - NadaQuePerderCL

    La anécdota tras su paso por Colo Colo

    El delantero quien brilló en Universidad Católica, también sumó partidos defendiendo la camiseta de Colo Colo. Por lo mismo, en el momento de regresar a la UC reconoció que lo pasó mal.

    Tenía un montón de amigos en Colo Colo. Digo, no me quiere Católica (y entre) Colo Colo y la U, elegí Colo Colo y el primer semestre fue muy bueno. Jugamos bien, terminamos casi punteros. Hice siete goles en 14 partidos, jugué bien y después empiezan todos los problemas de la quiebra. Y eso generó un quiebre super grande entre la gente de la Católica, conmigo, que me odiaba”, señaló hace algunas semanas en una entrevista con el programa El Legado.

    “Pasé a ser enemigo máximo, y todo lo malo que empezó a pasar en Colo Colo que terminó con la quiebra y con que terminamos jugando muy mal y yo terminé peleado con absolutamente todos y siendo casi el único jugador del club que no cobró la plata que se le debía por el tipo de contrato que yo tenía. Y más allá de eso, mi experiencia en Colo Colo yo la valoro. En un minuto dije que me arrepentí de haber ido a Colo Colo, pero no me arrepentí de haber ido a Colo Colo por jugar en Colo Colo, fue por el momento y a la gente de Colo Colo le tengo respeto. Me trataron bien mientras estuve”, continuó relatando.

    Luego, se dio el tiempo para referirse a una anécdota que vivió en Ñuñoa. “Y después se dio algo histórico en el fútbol chileno. Yo vuelvo a Católica y en el Estadio Nacional, perdón la palabra que voy a usar, pero me puteaba la gente de Colo Colo y la gente de la Católica. Agarraba la pelota y pifiaban de los dos lados. Yo creo que nunca ha pasado eso”, recordó entre risas.

    Claro que en el momento, la situación fue bastante complicada. “Fue duro, sobre todo para mi familia. Uno al final se va haciendo cuero de chancho y después de todas las cosas que te pasaron, uno entiende este ambiente. Mi mamá nunca más fue al estadio”, reveló.

    “Yo no lo podía creer. En un minuto como que me daban la pelota y decía ‘esto no puede estar pasando’. Eso obvio influía en el rendimiento. Conmigo fueron súper duros. Lo entiendo, pero no lo comparto. Entiendo que el hincha es hincha y el fútbol es fútbol y más como está el mundo. Está todo muy polarizado, pero fue duro, fue súper duro”, cerró Rozental.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolSebastián RozentalMarcelo Salas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”

    “Sin atajos y con mano firme”: Boric destaca operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles

    José Toro (PPD) insta a crear una alianza amplia de la centroizquierda para ser oposición al futuro gobierno de Kast

    Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios

    José Antonio Kast llega a Argentina para sostener reuniones con Caputo y Daza y luego con Javier Milei

    Desalojo en toma El Trébol de Maipú moviliza a más de 140 carabineros y se proyecta que dure entre cuatro y cinco días

    Lo más leído

    1.
    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    2.
    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”
    Chile

    Desbordes apunta a “crear una coalición mucho más amplia” y señala que “Chile Vamos ya cumplió su ciclo”

    “Sin atajos y con mano firme”: Boric destaca operativo para desbaratar red de corrupción en cárceles

    José Toro (PPD) insta a crear una alianza amplia de la centroizquierda para ser oposición al futuro gobierno de Kast

    Felipe Briones vende salmonera Pesquera Yadrán a firma japonesa en operación valorada en US$133 millones
    Negocios

    Felipe Briones vende salmonera Pesquera Yadrán a firma japonesa en operación valorada en US$133 millones

    El dólar cae a la espera de las señales de Estados Unidos y el Banco Central

    Sonda anuncia venta de Klap, empresa de medios de pago donde también tiene propiedad el exdirector del SII, a Itaú

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura
    El Deportivo

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    Sebastián Rozental recuerda la competencia con Marcelo Salas a finales de los 90: “Yo era un poquito más talentoso”

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios
    Cultura y entretención

    Arranca venta de entradas para Iron Maiden en Chile en el Estadio Nacional: mira los precios

    Hijo de Rob Reiner es arrestado por el asesinato del director y su esposa: sangre en una habitación sería pista clave

    “No somos Boom”: el debate sobre las narradoras latinoamericanas, entre el éxito y la misoginia

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast
    Mundo

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Del juego de té de Orbán a la estatuilla de Milei con motosierra: Meloni subastará los regalos de líderes mundiales

    “Un héroe australiano”: primer ministro felicita al residente de Sidney que redujo a uno de los atacantes en Bondi Beach

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni