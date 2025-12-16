SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    El elenco precordillerano prepara el curso venidero sin algunos nombres que formaron parte del 2025.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas que remecen al plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Mientras el plantel de Universidad Católica continúa de vacaciones, en la precordillera se siguen registrando movimientos. Durante los últimos días se concretaron las salidas de un grupo de jugadores formados en San Carlos de Apoquindo.

    Primero se produjo con la partida de Luis Muñoz, volante de 22 años que retornó a la UC recientemente tras un préstamo en Deportes Santa Cruz. El mediocampista no continuará en el club para la próxima temporada, poniendo fin a su vínculo con la institución tras completar su proceso formativo y sus primeras experiencias en el fútbol profesional.

    A ese caso se sumó durante el fin de semana Clemente Mondaca. El mediocampista de 19 años anunció su salida de Universidad Católica luego de 12 años ligados al club. Mondaca ingresó a las divisiones inferiores cruzadas en su etapa formativa y completó un extenso proceso en Las Condes.

    También se da una tercera partida. Se trata del portero Joaquín Peñaloza. El arquero llegó a Universidad Católica en 2022 y fue parte de las divisiones menores del club durante los últimos años. Su nombre tomó relevancia tempranamente por su presencia en selecciones chilenas juveniles, donde fue considerado de manera recurrente.

    El guardameta, actualmente con 17 años, puso fin a su etapa en la UC. La salida fue comunicada por el propio jugador a través de un mensaje en redes sociales, en el que detalló el cierre de su ciclo y agradeció el período vivido en el club.

    “Gracias a Dios por todo lo vivido… porque sin él nada habría sido posible. Las despedidas nunca son fáciles, y hoy cierro un capítulo que marcó mi vida. Gracias, Universidad Católica, por estos 4 años de aprendizajes, desafíos, risas y amistades que se quedan para siempre”, escribió el curicano.

    En la misma publicación, Peñaloza agregó que su salida responde a la búsqueda de nuevos desafíos deportivos. “Soñado todo lo que viví. De verdad. Hoy me despido de mi club, buscando otros caminos y nuevos desafíos. No es un adiós… es un hasta pronto. Y defender la camiseta del equipo del que soy hincha… eso queda en el corazón para siempre”, señaló.

    Las tres salidas se producen en un período en que el primer equipo aún no retoma la actividad. Con el regreso programado para comienzos de enero, Universidad Católica comenzará a delinear el escenario de cara a la próxima temporada, en un contexto marcado por ajustes y definiciones en distintos niveles de la institución.

    “Este plantel era corto para un torneo solo. Si tenemos la posibilidad de competir a nivel internacional, vamos a necesitar no solo calidad, sino cantidad... que también ya se necesitaba”, señaló Garnero justo antes del término de la temporada.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaDaniel GarneroLuis MuñozClemente MondacaJoaquín Peñaloza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas

    Los detalles inéditos de la vida (y muerte) de Beethoven que encontró una investigación a partir de una muestra de ADN

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha

    Tormentas eléctricas, viento intenso y calor de hasta 35 °C: el caótico pronóstico de hoy en Chile

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”

    Lo más leído

    1.
    La desconocida oferta de la U para quedarse con el estadio Santa Laura

    La desconocida oferta de la U para quedarse con el estadio Santa Laura

    2.
    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    El dardo de Arturo Vidal a Colo Colo por no renovarle el contrato a Mauricio Isla

    3.
    El nuevo dolor de cabeza de Manuel Pellegrini en la lucha por mantener al Betis en zona de copas europeas

    El nuevo dolor de cabeza de Manuel Pellegrini en la lucha por mantener al Betis en zona de copas europeas

    4.
    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    5.
    La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

    La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Stranger Things, temporada 5: cuándo se estrenan los episodios del Volumen 2

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Estos son los horarios de diciembre del Parque Arauco previo a la Navidad

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 16 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Encuentran cuerpo sin vida en la comuna de Lampa: presentaba múltiples impactos de bala

    Fuerzas Armadas, Corte Suprema y presidencia del CDE: los cargos más relevantes que deberá nombrar Kast

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado
    Negocios

    Los cargos en los que José Antonio Kast evalúa utilizar las “12 balas de plata” de nombramientos en el Estado

    Escondida produce en 2025 por primera vez más cobre que Codelco

    El Ipsa terminó cerrando a la baja tras triunfo de Kast, pero el mercado sigue apostando por futuras alzas

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres
    Tendencias

    Los nuevos detalles del arresto de Nick Reiner: la policía afirma que es “responsable” de la muerte de sus padres

    Los detalles inéditos de la vida (y muerte) de Beethoven que encontró una investigación a partir de una muestra de ADN

    Mapa político: la lista de países en Sudamérica que son gobernados por líderes de derecha

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada
    El Deportivo

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    ¿El fin de los grupos de la muerte? El nuevo marco que establece el Mundial 2026 de Norteamérica con 48 selecciones

    La eventual decisión de Jorge Almirón que puede alivianar la millonaria carga salarial de Colo Colo

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”
    Cultura y entretención

    La nueva generación de Avatar detalla el futuro de la saga: “Lo cambia todo por completo”

    Stewart Copeland en Chile: la audacia de reescribir a The Police

    Medio revela que hijo del cineasta Rob Reiner tuvo una fuerte discusión con sus padres un día antes de asesinarlos

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos está “investigando” si Israel violó la tregua en Gaza al matar al líder de Hamas

    Maduro dice que los estadounidenses van a “amarrar las manos” a quienes quieren una “guerra del petróleo” en el continente

    Nicolás Maduro advierte a José Antonio Kast: “Cuidadito si le toca un pelo a un venezolano”

    Petra, la belleza de decir adiós
    Paula

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro