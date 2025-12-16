“Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

“Soñado todo lo que viví”: las despedidas que remecen al plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada.

Mientras el plantel de Universidad Católica continúa de vacaciones, en la precordillera se siguen registrando movimientos. Durante los últimos días se concretaron las salidas de un grupo de jugadores formados en San Carlos de Apoquindo.

Primero se produjo con la partida de Luis Muñoz, volante de 22 años que retornó a la UC recientemente tras un préstamo en Deportes Santa Cruz. El mediocampista no continuará en el club para la próxima temporada, poniendo fin a su vínculo con la institución tras completar su proceso formativo y sus primeras experiencias en el fútbol profesional.

A ese caso se sumó durante el fin de semana Clemente Mondaca. El mediocampista de 19 años anunció su salida de Universidad Católica luego de 12 años ligados al club. Mondaca ingresó a las divisiones inferiores cruzadas en su etapa formativa y completó un extenso proceso en Las Condes.

También se da una tercera partida. Se trata del portero Joaquín Peñaloza. El arquero llegó a Universidad Católica en 2022 y fue parte de las divisiones menores del club durante los últimos años. Su nombre tomó relevancia tempranamente por su presencia en selecciones chilenas juveniles, donde fue considerado de manera recurrente.

El guardameta, actualmente con 17 años, puso fin a su etapa en la UC. La salida fue comunicada por el propio jugador a través de un mensaje en redes sociales, en el que detalló el cierre de su ciclo y agradeció el período vivido en el club.

“Gracias a Dios por todo lo vivido… porque sin él nada habría sido posible. Las despedidas nunca son fáciles, y hoy cierro un capítulo que marcó mi vida. Gracias, Universidad Católica, por estos 4 años de aprendizajes, desafíos, risas y amistades que se quedan para siempre”, escribió el curicano.

En la misma publicación, Peñaloza agregó que su salida responde a la búsqueda de nuevos desafíos deportivos. “Soñado todo lo que viví. De verdad. Hoy me despido de mi club, buscando otros caminos y nuevos desafíos. No es un adiós… es un hasta pronto. Y defender la camiseta del equipo del que soy hincha… eso queda en el corazón para siempre”, señaló.

Las tres salidas se producen en un período en que el primer equipo aún no retoma la actividad. Con el regreso programado para comienzos de enero, Universidad Católica comenzará a delinear el escenario de cara a la próxima temporada, en un contexto marcado por ajustes y definiciones en distintos niveles de la institución.

“Este plantel era corto para un torneo solo. Si tenemos la posibilidad de competir a nivel internacional, vamos a necesitar no solo calidad, sino cantidad... que también ya se necesitaba”, señaló Garnero justo antes del término de la temporada.