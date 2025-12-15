SUSCRÍBETE POR $1100
    Plan A Mover Chile, tolerancia cero con las barras bravas e hincha de la UC: los ejes de José Antonio Kast en el deporte

    El Presidente electo aborda sus preocupaciones y múltiples promesas en cuanto a materia deportiva, tras ser el vencedor de las Elecciones.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    José Antonio Kast fue elegido como el nuevo Presidente de Chile. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con el 58,16% de los votos válidamente emitidos, José Antonio Kast se impuso en el balotaje ante Jeannette Jara. El candidato de los partidos Republicano y Social Cristiano asumirá como el nuevo Presidente de Chile el 11 de marzo de 2026, día del cambio de mando e investidura.

    Para el abogado, elegido como la nueva máxima autoridad del país, el deporte no ha sido un aspecto lejano en su vida. Es un reconocido hincha de Universidad Católica, aunque, con el paso del tiempo, asegura haber perdido cercanía con el deporte. Como jugador amateur, en tanto, ha reconocido que se desempeñaba como defensor central.

    Precisamente, los cruzados saludaron este lunes al próximo mandatario, a través de sus redes oficiales: "Felicitamos al Presidente electo @joseantoniokast, declarado hincha de Universidad Católica y le deseamos éxito en su gestión. Seguiremos siendo el equipo del Presidente de la República por 4 años más".

    El propio Kast reveló que asistía regularmente a partidos como los Clásicos Universitarios: “Picaba papel un mes antes para poder tirar en la cancha. Antes era un espectáculo, había un show en la previa de los partidos y creo que muy era parecido a lo que se vive hoy en Estados Unidos”, indicó hace un tiempo.

    Sin embargo, señaló que la violencia de las barras bravas lo alejó de los recintos deportivos. Previo a la primera vuelta presidencial, prometió “tolerancia cero” con quienes generen este tipo de incidentes.

    Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación adecuada del público y sistemas de control, además de comprometerse en la despolitización de las barras bravas, muchas de las cuales hoy responden a intereses ideológicos o disputas internas”, planteó, hace unas semanas, José Antonio Kast en La Tercera.

    “Vida sana, deporte y bienestar”

    El programa de Kast, en cuanto a materia deportiva, aborda un proyecto denominado Plan A Mover Chile. Dicho proyecto “une tres dimensiones fundamentales: vida sana, deporte y bienestar”. Su plan aborda 16 páginas meramente de propuestas deportivas.

    Para el nuevo Mandatario, el deporte tiene un rol crucial. “Creo firmemente que fomentar la actividad física y la recreación no solo mejora la salud, sino que también reconecta a las familias, revitaliza los barrios y fortalece el tejido social. Por eso, una de las iniciativas centrales será la recuperación de multicanchas, un programa que busca revitalizar la infraestructura deportiva existente en todo el país”, señala.

    En ese sentido, una de sus motivaciones tiene como origen la condición de los 10 mil puntos deportivos que existen en el país: “Están en mal estado o abandonados”, asegura. Por eso, apunta a la reparación de la infraestructura, además de entregarles la administración y control de acceso a las juntas de vecinos y clubes deportivos locales.

    Eso sí, en su programa no detalla la cantidad de recursos o un fondo específico, sino que más bien se trata de un incentivo a las diferentes instituciones para recuperar los espacios deportivos. Además, incluye el proyecto “Puente Deportivo”, que está dedicado hacia estudiantes y la utilización de piscinas, gimnasios y canchas durante la jornada escolar mediante alianzas público-privadas.

    Por otra parte, Kast también pretende modernizar el Ministerio del Deporte, ya que afirma que existe un exceso de burocracia y superposición de roles entre el Mindep y el Instituto Nacional del Deporte (IND).

    La erradicación de la violencia en los estadios

    Para Kast, la violencia en los estadios es un problema a solucionar. La fórmula que propone el exdiputado es multifactorial. “Vamos a impulsar una política de tolerancia cero realmente efectiva, similar al modelo aplicado en Inglaterra. Esto implica hacer cumplir estrictamente la Ley de Estadio Seguro, de modo que toda persona sorprendida participando en actos violentos o con objetos peligrosos sea sancionada con la prohibición total y permanente de ingreso a recintos deportivos”, afirma.

    También asegura que los propios equipos deben tomar un papel más eficiente: “Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación adecuada del público y sistemas de control, además de comprometerse en la despolitización de las barras bravas, muchas de las cuales hoy responden a intereses ideológicos o disputas internas”, plantea.

    Si bien no esbozó un nombre específico, Kast sí se ha referido a quién ocupará el rol de ministro: “Más que un nombre, creo que el ministro del Deporte debe ser una persona que entienda el deporte no solo como competencia, sino como una herramienta de desarrollo humano, integración social y salud pública”, aseguró.

