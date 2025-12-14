VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Jara y Kast en la recta final: las propuestas de los candidatos presidenciales para el deporte en Chile

    Los dos aspirantes a La Moneda detallan sus prioridades en esta materia en caso de ganar las elecciones. Violencia en los estadios, sociedades anónimas y burocracia son algunas de sus preocupaciones para el próximo periodo.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Parque-Estadio-Nacional-3-ok.jpg

    Este 14 de diciembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales, donde dos candidatos buscarán llegar a La Moneda. En esta entrega, los elegidos para disputar por transformarse en la máxima autoridad del país entregan sus propuestas en el ámbito del deporte.

    Jeannette Jara: “El deporte no es solo competencia; es comunidad, bienestar y también seguridad”

    El programa de Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, contempla diversas propuestas. La abanderada destaca que “el deporte no es solo competencia; es comunidad, bienestar y también seguridad”. Por esta razón, plantea duplicar el Fondo Nacional del Deporte, crear una Red de Plazas y Canchas Comunitarias y abrir las escuelas a los barrios y así garantizar el acceso.

    Uno de los grandes objetivos de la exministra del Trabajo es que el deporte sea una herramienta de inclusión y prevención. “Vamos a generar más oportunidades para niñas, niños, personas mayores y deportistas con discapacidad, impulsando el deporte formativo, recreativo y barrial”, afirma.

    Por otra parte, se compromete a apoyar megaeventos en el país: “Patrocinaremos la candidatura de Chile para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030, porque el deporte es también una fuente de empleo, infraestructura y orgullo nacional”.

    En cuanto al fútbol y su estructura, sostiene que existe mucha precariedad en cómo las sociedades anónimas deportivas manejan los clubes. “Por eso proponemos avanzar en la desvinculación del fútbol profesional de la Federación de Fútbol, para separar su conducción de los intereses particulares y fortalecer una institucionalidad transparente, democrática y al servicio del deporte, no del dinero”, afirma, junto con prometer una fuerte fiscalización al cumplimiento de la ley y potenciar la actividad en jóvenes y mujeres.

    La candidata de Unidad por Chile Jeannette Jara. Andres Perez

    Con respecto a la violencia en los estadios, la candidata plantea una fórmula: “Proponemos la creación de una unidad especializada en la gestión de la violencia en los estadios, con un enfoque integral que combine inteligencia policial, coordinación táctica y control de multitudes, y prevención social-comunitaria que incorpore la participación de los hinchas”.

    Sobre quién estará a cargo del deporte en un eventual gobierno, Jeannette Jara dice que “no es el momento”, pues está abocada “en consolidar apoyos transversales”, pero sí menciona a Rodrigo Goldberg y Iona Rothfeld, claves en esta área de su programa.

    José Antonio Kast: “Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia”

    José Antonio Kast, candidato republicano y del Partido Social Cristiano, confiesa que la propuesta deportiva que más aprecia es el Plan A Mover Chile, “porque une tres dimensiones fundamentales: vida sana, deporte y bienestar”.

    “Creo firmemente que fomentar la actividad física y la recreación no solo mejora la salud, sino que también reconecta a las familias, revitaliza los barrios y fortalece el tejido social. Por eso, una de las iniciativas centrales será la recuperación de multicanchas, un programa que busca revitalizar la infraestructura deportiva existente en todo el país”, señala.

    La motivación del abanderado se produce porque muchos de los 10 mil puntos deportivos que hay en el país, según dice, “están en mal estado o abandonados”. Por eso, apunta a la reparación de esa infraestructura y entregarles la administración y control de acceso a las juntas de vecinos y clubes deportivos locales.

    También espera modernizar el Ministerio del Deporte, pues afirma que existe un exceso de burocracia y superposición de roles entre el Mindep y el IND.

    Con respecto a la violencia en los estadios, la fórmula que propone el exdiputado es multifactorial. “Vamos a impulsar una política de tolerancia cero realmente efectiva, similar al modelo aplicado en Inglaterra. Esto implica hacer cumplir estrictamente la Ley de Estadio Seguro, de modo que toda persona sorprendida participando en actos violentos o con objetos peligrosos sea sancionada con la prohibición total y permanente de ingreso a recintos deportivos”, promete.

    El candidato republicano y del Partido Social Cristiano José Antonio Kast. Andres Perez

    “Los clubes deberán asumir un rol activo en la erradicación de la violencia, invirtiendo en infraestructura segura, segmentación adecuada del público y sistemas de control, además de comprometerse en la despolitización de las barras bravas, muchas de las cuales hoy responden a intereses ideológicos o disputas internas”, plantea.

    Sobre quién ocuparía el rol de ministro, Kast afirma: “Más que un nombre, creo que el ministro del Deporte debe ser una persona que entienda el deporte no solo como competencia, sino como una herramienta de desarrollo humano, integración social y salud pública”.

    Más sobre:LT DomingoElecciones PresidencialesJeannette JaraJosé Antonio Kast

