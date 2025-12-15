VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    La desconocida oferta de la U para quedarse con el estadio Santa Laura

    El presidente de Unión Española, Jorge Segovia, reveló a El Deportivo que el conjunto universitario intentó adquirir el recinto deportivo de Independencia bajo la conducción de Carlos Heller.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    La U preguntó si estaba en venta el Estadio Santa Laura. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Tener un estadio propio es uno de los grandes sueños de Universidad de Chile. Desde la década de los 70, todas las directivas que han pasado por la regencia del equipo estudiantil han tanteado la posibilidad de concretar dicho anhelo, pero ninguna ha obtenido un resultado positivo.

    Y la administración de Carlos Heller no estuvo exenta de ese desafío. El empresario sureño, que estuvo al mando de Azul Azul entre el año 2014 y el 2019, buscó una solución para dicho desafío y en vez construir su propio recinto deportivo, sondeó la posibilidad de comprar uno que ya estaba hecho.

    Bajo ese escenario apareció el estadio Santa Laura, inaugurado el 10 de mayo de 1923, en el corazón de la comuna de Independencia, que pertenece a la Unión Española. “Sí, en su momento nos lo planteó Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño Heller”, reveló el presidente de los hispano, Jorge Segovia, a El Deportivo de La Tercera.

    El dirigente hispano no confesó la cifra que le habían ofrecido, pero sí fue enfático en decir que ni el coloso de la plaza Chacabuco ni el cuadro que recién descendió a la Liga de Ascenso están en el mercado. “Unión nunca ha sido un negocio para nosotros. Para mí, en lo personal, y para mi grupo, ha sido un costo permanente. La gente piensa que con el equipo hemos sacado mucho dinero, pero se equivocan de medio a medio. No es un tema de porque sea mal negocio o buen negocio. En la dificultad no voy a dejar abandonado al club”, enfatizó.

    Una maqueta del estadio de la U.

    ¿Se construye o no el estadio de la U?

    La Pintana, Cerrillo y Pudahuel han sido las comunas sondeadas desde que Azul Azul concesionó el equipo laico y en ninguna de ellas, logró construir nada. De hecho, Federico Valdés -presidente de la sociedad anónima entre 2007 y 2012- reveló que en La Cisterna estaba todo listo, pero las autoridades de ese entonces se opusieron.

    “Lo que seguía era hablar de las bondades del proyecto con los integrantes del Concejo. Pero el alcalde lo tiró por los medios y el Concejo firmó un acuerdo para que no se construyera el estadio de la U. Ahí quedó cerrado el tema”, aseguró Valdés y agregó que dejaron un fondo de 10 millones de dólares para iniciar el proyecto, “que no se debía tocar”, pero que nunca fue así.

    Lo último que se supo del estadio, lo comunico el actual presidente de la U, Michael Clark, el cual aseveró que “para que este sueño deje de ser un sueño y pase a ser una realidad, hay que trabajar con la boca cerrada, porque son proyectos que son muy importantes para el hincha, son proyectos que ilusionan, pero no se han podido llevar a cabo”-

    Y luego concluyó que el tema lo tienen muy pendiente y que prefieren abordarlo de manera privada. “Lo que prima aquí es la prudencia, trabajar con la boca cerrada y anunciarlo cuando se deba”, sentenció.

